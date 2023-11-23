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Військовий експерт спрогнозував, чи зможе РФ захопити Авдіївку та розбити ЗСУ на Херсонщині

Дмитро Відоменко
23 листопада 2023, 01:35оновлено 24 листопада, 15:31
Плацдарм ЗСУ на Лівому березі Херсонщини та Авдіївка: експерт прокоментував, чи зможе РФ одночасно вести дії за цими напрямками.
ВСУ, Коваленко
Фахівець нагадав українцям, що окупанти отримали завдання захопити Авдіївку до Нового року / колаж Главред, фото 45 окрема артилерійська бригада Збройних сил України та скріншот

Формування плацдармів, яким зараз займається ЗСУ на Лівому березі Дніпра в Херсонській області, поставило в глухий кут командування російських окупантів. Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко у своєму Telegram-каналі.

Фахівець нагадав українцям, що, за його інформацією, окупанти отримали завдання захопити Авдіївку до Нового року.

"Згідно з початковим планом в рамках наступу 10 жовтня двома ешелонами окупаційні війська повинні були оточити Авдіївку, тим самим створивши оптимальні умови для окупації міста до Нового року, надавши Путіну "перемогу", яку він би згодував своїм споживачам інформаційного фаст-фуду. План провалився з тріском", - каже Коваленко.

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За його даними, Авдіївка почала тягнути сили РФ з інших напрямків, насамперед з Луганського. Також є інформація, що під Авдіївку зараз перекинута найбільш боєздатна частина угруповання російських військ "Центр". Але і цього не вистачило для того, щоб вирішити питання з оточенням міста.

Спеціальність додає, що нервозність російського командування окупантів в районі Авдіївки змушувала їх задіяти не повноцінні частини і з'єднання, а кидати в бій окремі підрозділи.

"Все це призвело до того, що до Нового року поставлені Путіним завдання під Авдіївкою не будуть виконані. А прискорити цей процес можна тільки за рахунок насичення в зони оперування додатковим ресурсом. Простіше кажучи-продовжувати тиснути кількістю. Але де його взяти?", - підсумував Коваленко.

Ситуація в районі Авдіївки

У Силах оборони України спростували інформацію про фактичне прориві окупантами РФ оборони ЗСУ в Авдіївці у промисловій зоні на південному сході міста. За словами офіцера 59-ї ОМПр Сергія Цехоцького, підрозділи українських військ тримають ситуацію під контролем.

У WSJ розкрили жорстку тактику РФ під Авдіївкою. Як стверджують американські журналісти, противник після серйозних втрат у бронетехніці тепер активно застосовує піхоту.

У ЗСУ розповіли про зміну обстановки на фронті під Авдіївкою - Олександр Штупун сказав, що росіяни як і раніше намагаються оточити місто. Контроль над позиціями може швидко змінюватися.

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Авдіївка Олександр Коваленко війна Росії та України
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