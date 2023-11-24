'Резервів у росіян вже немає': Світан розкрив, яка ситуація на лівому березі Херсонщини

Російські війська намагаються утриматися на цій третій лінії оборони, повідомив Світан.

https://glavred.net/ukraine/rezerviv-u-rosiyan-vzhe-nemaye-svitan-rozkriv-uspihi-zsu-na-livomu-berezi-hersonshchini-10519507.html Посилання скопійоване

Яка ситуація із озброєнням окупантів на Лівобережжі / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, 66 окрема механізована бригада

В інтерв'ю Главреду військовий експерт, полковник запасу Роман Світан оцінив просування ЗСУ на лівобережжі Херсонської області та наскільки боєздатним там є угруповання РФ.

В Оперативному командуванні Південь говорили, що там декілька десятків тисяч окупантів, вони здатні підтягувати резерви. Полковник запасу вважає, що резервів у росіян вже немає.

"Всі свої резерви вони або кинули у бій, або зосередили на лінії бойового зіткнення. На лівому березі Херсонщини вони розташували близько 60-70 тисяч військовослужбовців на загальній смузі в декілька сотень кілометрів і глибиною в 40-50 км. Проте чисельності і щільності російських військ недостатньо для утримання армії, яка поставила перед собою завдання щодо виконання стратегічних наступальних дій у цьому районі. Так, вони здатні стримати ті наші групи, які зараз знаходяться на лівобережжі Херсонської області, але не можуть цього зробити по всій довжині ділянки фронту", - пояснив Світан.

Експерт розповів, що щільності військ не вистачає для того, щоб повністю перекрити будь-яку лазівку. Там є ділянки фронту довжиною декілька кілометрів, де немає жодного російського військового.

"Звичайно, цим користуються наші групи і просочуються туди на тактичну глибину в 15 км і працюють по противнику. Росіяни, в свою чергу, доки ми не розвернулися до рівня оперативних плацдармів, у відповідь застосовують дальню артилерію і авіацію, щоб утримати розгортання військ. Поки що ситуація виглядає так, але це не триватиме довго", - додав Світан.

Українське керівництво ухвалить рішення, згідно з яким операцію на лівому березі або згорнуть або відбудеться її посилення, вже з подальшим рухом до третьої лінії оборони росіян.

"Російські війська намагаються утриматися на цій третій лінії оборони. Свою першу-другу лінії вони знищили самі, коли на початку літа підірвали Каховську ГЕС. Тоді вони зупинили наш рух на Херсонському напрямку і завадили форсуванню Дніпра, до якого на той момент ми вже були готові. Третю лінію оборони вони спорудили за 15-30 кілометрів від Дніпра. Її відбудовували по берегах "дзеркала води" - дивилися по висотах, куди вода може дійти. Лінія розташована, грубо кажучи, від Нової Каховки до Скадовська", - пояснив військовий експерт.

Дивіться відео, в якому Роман Світан зробив прогноз про терміни повернення Криму:

Просування ЗСУ на лівому березі Херсонщини

Нагадаємо, що ЗСУ просунулися на лівобережжі Херсонщини, в РФ спалахнула істерика. Українські військові змогли просунутися вперед на лівому березі Дніпра. Тим часом в РФ намагаються вгамувати істерику.

Екскомандир "Айдару" розкрив, як зірвали наступ ЗСУ на лівий берег Херсонщини. ЗСУ повернулись до того плану, який був ще на початку літа, і який довелося надовго відкласти, розповів Дикий.

Збільшили плацдарм на лівому березі Херсонщини. Російські війська заявили, що продовжили штурм лівобережної Херсонської області, але в ISW не підтверджують цього.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.