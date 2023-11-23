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Збільшили плацдарм на лівому березі Херсонщини: в ISW розкрили, де закріпилися ЗСУ

Юлія Закрепа
23 листопада 2023, 10:47
Російські війська заявили, що продовжили штурм лівобережної Херсонської області, але в ISW не підтверджують цього.
Збільшили плацдарм на лівому березі Херсонщини: в ISW розкрили, де закріпилися ЗСУ
Де закріпились ЗСУ на лівому березі Херсонщини / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ

У звіті американського Інституту вивчення війни аналітики повідомили, що українські Сили оборони утримують лівобережжя Херсонщини і продовжують контрнаступ.

Як передає ISW, російські "військкори" підтвердили українську присутність в Кринках, а також, що ЗСУ утримують позиції та атакують поблизу Пойми (12 км на схід від міста Херсона та 4 км від річки Дніпро), Піщанівки (13 км на схід від міста Херсона та 3 км від річки Дніпро), Підстепного (17 км на схід від м. Херсон та 4 км від р. Дніпро), Антонівського шосе та залізничного мосту. Один із російських "військкорів" заявив, що також є невизначена активність ЗСУ на захід від Олешок (4 км від річки Дніпро).

22 листопада російські війська заявили, що продовжили штурм лівобережної Херсонської області, але в ISW не підтверджують цього.

відео дня

Російський "військкор" заявив, що окупанти нібито просуваються до Кринок зі сходу і що вони за останні кілька днів звузили український плацдарм біля Кринок.

Збільшили плацдарм на лівому березі Херсонщини: в ISW розкрили, де закріпилися ЗСУ
Карта бойових дій на лівобережжі Херсонщини / фото: ISW

Наступ ЗСУ на Херсонщині: що відомо

Нагадаємо, що ЗСУ просунулися на лівобережжі Херсонщини, в РФ спалахнула істерика. Українські військові змогли просунутися вперед на лівому березі Дніпра. Тим часом в РФ намагаються вгамувати істерику через успіхи ЗСУ.

ЗСУ на лівому березі Херсонщини яскраво підірвали пункт управління окупантів. У командуванні додали, що пункт базувався неподалік національного природного парку - Олешківських пісків.

Екскомандир "Айдару" розкрив, як зірвали наступ ЗСУ на лівий берег Херсонщини. Тепер ЗСУ повернулись до того плану, який був ще на початку літа, і який довелося надовго відкласти, розповів Дикий.

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війна в Україні ЗСУ Херсонська область
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