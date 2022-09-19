Зенітник з 95-ї бригади збив 12 ворожих "орланів" і вертоліт "Алігатор" / скріншот з відео

Український зенітник Андрій з 95-ї Окремої десантно-штурмової бригади давно заслужив собі репутацію аса - після того, як збив дюжину ворожих безпілотників "Орлан" і бойовий вертоліт. Відео з бравим бійцем на ім'я опублікувало командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

За словами Андрія, російські окупанти сильно бояться української ППО - оскільки несуть від неї регулярні втрати.

Боєць розповів, що дрони ворога знищив за допомогою британського переносного зенітного ракетного комплексу "Starstreak".

Андрій також розповів, що навчався роботі з новим озброєнням близько тижня. І з тих пір успішно знищує дрони ворога, які коштують в рази більше, ніж одна ракета, яка їх збивають. На його рахунку також і один ударний вертоліт ворога - причому моделі Ка-52"Алігатор".

"Якщо на початку війни, ворожа авіація відчувала себе господарями українського неба, то зараз вони бояться наближатися до наших позицій. І велика авіація, і оператори дронів", – підсумував Андрій.

Нагадаємо, раніше українські зенітники 13 вересня попрацювали на славу і лише протягом двох годин "приземлили навічно" два російські військові літаки Су-24. Також за цей короткий проміжок часу був збитий ворожий безпілотник.

Також повідомлялося, що Росія не має переваги в повітрі в Україні, а за час вторгнення РФ втратила щонайменше 55 літаків. Про це розповіли в британській розвідці. Тільки за останні десять днів Росія втратила в Україні не менше чотирьох бойових літаків.

Водночас стало відомо, що на сьогодні навколо кордонів України знаходиться понад 400 літаків і близько 360 бойових вертольотів Росії. У небі постійно знаходяться літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50 і літаки-ретранслятори Іл-22.

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