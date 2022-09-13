Повітряні сили ЗСУ за дві години збили 2 російські літаки Су-24/ ДШВ ЗСУ

Українські зенітники попрацювали на славу і лише упродовж двох годин "приземлили навічно" два російські військові літаки Су-24.

Також за цей короткий проміжок часу був збитий ворожий безпілотник. Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

"13 вересня з 14:00 по 16:00 зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил Збройних сил України знищено три повітряні цілі – один БпЛА оперативно-тактичного рівня та два літаки окупантів", – зазначається у повідомленні.

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Перший ворожий літак був збитий у Херсонській області. Російський бомбардувальник "приземлили" воїни 160-ої зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь".

Друга російська "сушка" була знищена у Донецькій області. Літак потрапив у приціл до зенітників Шепетівського 11 зенітного ракетного полку повітряного командування "Захід", які не дали йому змоги полетіти далі.

Раніше повідомлялося, що спецпризначенці Нацгвардії знищили російський військовий літак Су-25 біля міста Куп’янськ на Харківщині. Ворожий дозвуковий штурмовик українські воїни збили за допомогою ПЗРК "Стінгер". А після цього нацгвардійці ще й захопили полонених у місті та знищили російську техніку.

Нагадаємо, у захопленому Росією Криму розбився військовий літак російських окупантів Су-25. Авіакатастрофа сталася близько 6 години ранку 11 вересня. Літак впав у полі. За попередньою інформацією, пілоти встигли катапультуватися.

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