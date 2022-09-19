Армія РФ готується відступати під Херсоном - ISW

Український контрнаступ на Херсонщині просувається вперед / Фото twitter.com/DefenceU

Російські військові в західній частині Херсонської області намагаються відступити на більш захищені позиції в ході контрольованого відходу, щоб уникнути хаотичного відступу, як це було після падіння оборони окупантів під Харковом. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

"За останні кілька місяців росіяни сильно зміцнили захід Херсонської області, зокрема за рахунок повітряно-десантних частин і, принаймні, деяких частин 1-ї гвардійської танкової армії. Ці нібито більш професійні, добре навчені та оснащені частини зосереджені на невеликій ділянці в Херсонській області й були підготовлені до очікуваного контрнаступу", - йдеться у повідомленні.

Аналітики зазначають, що український контрнаступ в Херсонській області просувається вперед, і російські сили, схоже, намагаються уповільнити його і відступити на більш обороноздатні позиції, а не зупинити його або повернути назад.

"Безперервні українські атаки на російські наземні шляхи сполучення через річку Дніпро в західну частину Херсонської області, мабуть, все більше впливають на російські поставки на правому березі - недавні повідомлення вказують на брак продовольства і води в окупованому Росією місті Херсоні та на принаймні тимчасове ослаблення вогню російської артилерії", — зазначають аналітики.

Також військові експерти прогнозують, що Сили оборони Украни, ймовірно, повернуть собі більшу частину, якщо не всю, західну частину Херсонської області в найближчі тижні.

"Українські успіхи можуть, як і раніше, бути повільними, якщо російські війська збережуть свою згуртованість, але також можуть значно прискоритися, якщо російські сили почнуть відступати", - йдеться у повідомленні.

Минулого тижня російське командування віддало наказ "не відступати" всім підрозділам, дислокованим на Донбасі, вимагаючи утримувати свої позиції незалежно від розвитку ситуації.

Як зазначають в ISW, такий наказ говорить про те, що Росія не виключає швидкого контрнаступу ЗСУ в Донецькій області, а також про недовіру до бойових можливостей своїх підрозділів на цьому напрямку.

Ключові висновки аналітиків ISW:

Президент Росії Володимир Путін, схоже, все більше покладається на нерегулярні, погано навчені добровольчі та проксі-підрозділи, а не на спроби відновити пошкоджені або знищені звичайні підрозділи російських сухопутних військ.

Формування нерегулярних, наспіх навчених підрозділів мало додає бойової потужності російським силам, які воюють в Україні.

Українські сили продовжують зміцнювати позиції на східному березі річки Оскіл в Харківській області, незважаючи на спроби Росії їх стримати.

Російські війська зазнали величезних втрат в живій силі й техніці в боях за Схід України і особливо під час українського контрнаступу на Харків. Кілька російських бронетанкових і механізованих підрозділів, ймовірно, були фактично знищені.

Контрнаступ ЗСУ в Харківській області

Президент України Володимир Зеленський 16 вересня заявив, що Збройні Сили України провели безпрецедентну військову операцію і звільнили практично всю Харківську область від окупаційної армії Росії. За словами глави держави, за час перебування в регіоні загарбники навіть не намагалися щось зробити для людей. Вони залишили після себе спустошені села, в деяких населених пунктах немає жодного вцілілого будинку.

Керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов раніше заявив, що сили оборони України вийшли на державний кордон з Росією. Операція триває. Окупанти тікають або вглиб фронту, або на російську територію.

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що контрнаступ ЗСУ в Харківській області йде краще, ніж очікувалося. За його словами, українці доводять свою здатність бити війська РФ на полі бою. Але святкувати перемогу ще рано, ворог може піти в контратаку.

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