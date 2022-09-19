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Розбірки в Кремлі: в ОП розповіли про гризню у Шойгу через провали в Україні

19 вересня 2022, 09:59

Результатом успішного наступу ЗСУ в Харківській області стало те, що росіяни починають думати про поразку, підкреслив Михайло Подоляк.

Сергій Шойгу, Володимир Путін, російська військова техніка, російські війська
Сергій Шойгу і Володимир Путін / Reuters

В оточенні президента РФ Володимира Путіна наростають конфлікти через війну в Україні, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Наприклад, у Міноборони РФ є протиріччя між Шойгу і його статс-секретарем Панковим, які по-різному бачать подальший перебіг війни", - розповів він в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, результатом успішного наступу Збройних сил України в Харківській області стало те, що росіяни починають думати: війна проти України може бути програна.

"Є деморалізація російського суспільства і армії", – додав Подоляк.

Раніше повідомлялося про те, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу потрапив у немилість Володимира Путіна після провалу війни в Україні, яка затягнулася більш ніж на півроку.

Господар Кремля не буде приймати кадрові рішення в той момент, коли вони можуть негативно вплинути на хід війни.

Раніше військовий експерт Олег Жданов зазначав, що повернення Україною Криму військовим шляхом стане спусковим гачком для зміни політичних розкладів у Кремлі. Битва за трон може бути дуже жорсткою. Претендентів на пост президента РФ дуже багато, оптимальним варіантом для Кремля бачиться син секретаря російського Радбезу Дмитро Патрушев. Однак його кандидатура навряд чи влаштує інші кремлівські клани.

Читайте ще:

Володимир Путін Михайло Подоляк Сергій Шойгу війна Росії та України
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