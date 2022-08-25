Росіяни стягнули понад 400 літаків і сотні вертольотів до кордонів України

Російський дальній бомбардувальник / armyinform.com.ua, УНІАН

На сьогодні навколо кордонів України знаходиться понад 400 літаків і близько 360 бойових вертольотів Росії.

"Навколо наших кордонів знаходиться група літаків Росії - понад 400 бойових літаків. Також є 360 вертольотів, з них понад 150 - ударні, такі як Ка 52", - заявив речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Гнат на брифінгу 25 серпня.

За його словами, противник активно та постійно застосовує тактично авіацію.

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"Винищувачі постійно патрулюють повітряний простір Білорусі, Росії, тимчасово окупованих територій, а також акваторію Чорного і Азовського морів", - говорить спікер.

Гнат додає, що в небі постійно знаходяться літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50 і літаки-ретранслятори Іл-22.

Війна Росії проти України

Секретар РНБО Олексій Данілов раніше заявив, що Україна не буде йти на поступки Росії з питань територій. За словами чиновника, Київ прагне до того, щоб війна не була перенесена на майбутнє. При цьому українська держава має намір відновити свою територіальну цілісність у кордонах 1991 року.

У Головному управлінні розвідки Міноборони попередили, що незабаром на фронті можуть статися "дуже гострі події". Окупанти поки не готові вивести свої війська з території України, однак ЗСУ налаштовані на звільнення всіх своїх земель. Загострення може статися і до Дня Незалежності.

Президент Володимир Зеленський допустив проведення переговорів між Україною і Росією. Але для реалізації такого сценарію Москва повинна виконати умову Києва у вигляді виведення своїх військ з української території.

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