РФ втратила в Україні десятки літаків і перевагу в повітрі - британська розвідка

У Росії відсутня перевага в повітрі в Україні, підкреслили в Міноборони Великобританії.
Росія не має переваги в повітрі в Україні, а за час вторгнення РФ втратила не менше 55 літаків, розповіли в британській розвідці.
Тільки за останні десять днів Росія втратила в Україні не менше чотирьох бойових літаків, йдеться в повідомленні, опублікованому в Twitter Міністерства оборони Великобританії.
Серед причин британські військові аналітики виділяють великий ризик, на який йдуть льотчики РФ, намагаючись забезпечити безпосередню підтримку з повітря російським наземним військам, які перебувають під тиском українських наступів.
При цьому звертається увага на погану ситуаційну обізнаність російських пілотів, а деякі літаки окупантів потрапляють в більш щільні зони протиповітряної оборони, оскільки лінія фронту швидко переміщалася.
"Відсутність у Росії переваги в повітрі залишається одним з найбільш важливих факторів, що лежать в основі ненадійності її оперативної схеми в Україні", - додали в Міноборони Британії.
Нагадаємо, на східному напрямку бійцями Збройних сил України був знищений черговий вертоліт окупантів Ка-52.
Українські захисники також збили безпілотник РФ. Про це повідомляють Повітряні cили Збройних сил України.
Раніше підрозділами протиповітряної оборони був збитий ворожий вертоліт Ка-52, крилата ракета і БпЛА типу "Орлан-10".
Збройні Сили України знищили два ворожих вертольоти вогневої підтримки Ка-52.
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