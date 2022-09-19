РФ втратила в Україні десятки літаків і перевагу в повітрі - британська розвідка

ЗСУ збили десятки літаків РФ / Фото facebook.com/kpszsu

Росія не має переваги в повітрі в Україні, а за час вторгнення РФ втратила не менше 55 літаків, розповіли в британській розвідці.

Тільки за останні десять днів Росія втратила в Україні не менше чотирьох бойових літаків, йдеться в повідомленні, опублікованому в Twitter Міністерства оборони Великобританії.

Серед причин британські військові аналітики виділяють великий ризик, на який йдуть льотчики РФ, намагаючись забезпечити безпосередню підтримку з повітря російським наземним військам, які перебувають під тиском українських наступів.

При цьому звертається увага на погану ситуаційну обізнаність російських пілотів, а деякі літаки окупантів потрапляють в більш щільні зони протиповітряної оборони, оскільки лінія фронту швидко переміщалася.

"Відсутність у Росії переваги в повітрі залишається одним з найбільш важливих факторів, що лежать в основі ненадійності її оперативної схеми в Україні", - додали в Міноборони Британії.

/ Twitter/DefenceHQ

Нагадаємо, на східному напрямку бійцями Збройних сил України був знищений черговий вертоліт окупантів Ка-52.

Українські захисники також збили безпілотник РФ. Про це повідомляють Повітряні cили Збройних сил України.

Раніше підрозділами протиповітряної оборони був збитий ворожий вертоліт Ка-52, крилата ракета і БпЛА типу "Орлан-10".

Збройні Сили України знищили два ворожих вертольоти вогневої підтримки Ка-52.

Читайте ще: