Окупанти збідніли на 91 млн доларів: ЗМІ підрахували, на яку суму ППО ЗСУ збило ракети

ЗМІ підрахували, на яку суму ППО ЗСУ збило ракети / УНІАН і https://ua.depositphotos.com/

Увечері у вівторок, 2 серпня, українські офіцери заявили, що система ППО збила сім з восьми російських крилатих ракет типу Х-101 (вони ж Х-555). Це російським окупантам $ 91 мільйон, повідомляє Forbes.

Для підрахунку вартості російських ракет аналітики використовували такі розцінки:

Х-101 ‒ 13 млн доларів;

"Калібр" - 6,5 млн доларів;

"Іскандер" - 3 млн доларів;

"Онікс" - 1,25 млн доларів;

Х-22 ‒ 1 млн доларів;

"Точка-У" - 0,3 млн доларів.

Як відомо, увечері 2 серпня бійці української системи ППО знищили шість російських ракет, а ще одну ‒ збив винищувач ЗСУ. Єдина ракета, що залишилася, вразила зенітний ракетний комплекс у Львівській області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що російські окупанти в тимчасово захопленій ними Херсонській області намагаються по-максимуму вберегти Антонівський міст від нових ударів з боку ЗСУ.

Про це повідомили американські експерти з Інституту дослідження війни (ISW).

"Супутникові знімки показали, що російські війська вирили траншеї біля Антонівського мосту (на правому березі Дніпра) і встановили радіолокаційні відбивачі вздовж Антонівського автомобільного та залізничного мостів, щоб запобігти українському ракетному удару", ‒ зазначили експерти.

Керівник Херсонської ОВД Дмитро Бутрій заявив, що Антонівський міст більше не придатний до експлуатації. За його словами, рішення військових було вимушеним, щоб обрубати логістику військам РФ. Після перемоги України у війні естакада буде відновлена.

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