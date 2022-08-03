УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Окупанти збідніли на 91 млн доларів: ЗМІ підрахували, на яку суму ППО ЗСУ збило ракети

3 серпня 2022, 13:17

Як відомо, ввечері 2 серпня бійці української системи ППО знищили на Львівщині шість російських ракет, а ще одну ‒ збив винищувач ЗСУ.

ЗСУ, російська ракета
ЗМІ підрахували, на яку суму ППО ЗСУ збило ракети / УНІАН і https://ua.depositphotos.com/

Увечері у вівторок, 2 серпня, українські офіцери заявили, що система ППО збила сім з восьми російських крилатих ракет типу Х-101 (вони ж Х-555). Це російським окупантам $ 91 мільйон, повідомляє Forbes.

Для підрахунку вартості російських ракет аналітики використовували такі розцінки:

  • Х-101 ‒ 13 млн доларів;
  • "Калібр" - 6,5 млн доларів;
  • "Іскандер" - 3 млн доларів;
  • "Онікс" - 1,25 млн доларів;
  • Х-22 ‒ 1 млн доларів;
  • "Точка-У" - 0,3 млн доларів.

Як відомо, увечері 2 серпня бійці української системи ППО знищили шість російських ракет, а ще одну ‒ збив винищувач ЗСУ. Єдина ракета, що залишилася, вразила зенітний ракетний комплекс у Львівській області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що російські окупанти в тимчасово захопленій ними Херсонській області намагаються по-максимуму вберегти Антонівський міст від нових ударів з боку ЗСУ.

Про це повідомили американські експерти з Інституту дослідження війни (ISW).

"Супутникові знімки показали, що російські війська вирили траншеї біля Антонівського мосту (на правому березі Дніпра) і встановили радіолокаційні відбивачі вздовж Антонівського автомобільного та залізничного мостів, щоб запобігти українському ракетному удару", ‒ зазначили експерти.

Керівник Херсонської ОВД Дмитро Бутрій заявив, що Антонівський міст більше не придатний до експлуатації. За його словами, рішення військових було вимушеним, щоб обрубати логістику військам РФ. Після перемоги України у війні естакада буде відновлена.

Інші новини:

Автор: Єгор Бунін
ПВО новини Львова війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

13:29

У США запропонували вигнати РФ з Радбезу ООН і замість неї прийняти Україну

13:17

Окупанти збідніли на 91 млн доларів: ЗМІ підрахували, на яку суму ППО ЗСУ збило ракетиВідео

13:14

Вічний кашель і задишка: де категорично не можна сушити речі, щоб не нашкодити здоров'ю

13:10

"Жест доброї волі": Андрусів розповів, за яких умов Україна може повернути Херсон

13:06

"Забула хто тебе в люди вивів?": у Росії почалася істерика, через Вайкуле з українським прапором

Реклама
13:00

Гороскоп на завтра, 4 серпня 2022: Тільцям - грошова удача, Терезам - плітки, Водоліям - недругиВідео

12:58

"Росію розірвуть на шматки": Данілов спрогнозував розвал РФ після війни в Україні

12:56

Випадає волосся і можна померти: які кабачки їсти не можна

12:47

Вечірка з вогником: на Херсонщині ЗСУ підняли в повітря два склади з боєприпасами окупантів

12:36

Сім вантажівок з БК та два автомобілі охорони злетіли в повітря біля кордону з РФ: кадри спецоперації ЗСУВідео

12:18

І кахель знову сяє: як почистити шви між плиткою від клею, нальоту та цвілі

12:10

"Тіктокери" Кадирова потрапили на передову під Соледаром та одразу здалися в полон ЗСУВідео

12:08

Сиротами залишилися двоє крихіток: у боях з окупантами геройськи загинув український офіцер-танкіст

11:29

Запорізька АЕС повністю вийшла з-під контролю МАГАТЕ: ситуація погіршується щодняВідео

11:29

Експерти розповіли, чи підвищать податки в Україні через дефіцит бюджету

11:17

Пентагон викрив брехню Росії про знищення комплексів HIMARSВідео

11:10

"У їхніх планах - 6-10 серпня": експерт розповів, коли і де почнеться наступ РФ на південьВідео

10:58

ЗСУ ліквідували бравого єфрейтора з депресивної російської глибинки

10:54

Удари по мостах змінили плани недоГітлераПогляд

10:47

"Ми не впораємося": Україні катастрофічно не вистачає зброї - АрестовичВідео

Реклама
10:38

Доведеться потерпіти: зливи з грозами в Україні змінить 32-градусна спека

10:22

Нікітюк зворушила мережу до сліз історією про біженців з Маріуполя

10:06

"Зовсім не схожі на людські": Волочкова без бюстгальтера налякала людей

09:55

В мене погана новина - вони не зупинятьсяПогляд

09:50

Шредер зустрівся з Путіним і заявив, що Кремль хоче переговорів про завершення війниВідео

09:45

6600 грн для пенсіонерів-біженців: чиновники пояснили, як можна отримати допомогу від ООН

09:32

Армія РФ може атакувати Авдіївку з території окупованої Донеччини - ISWВідео

09:30

Як швидко розм'якшити заморожене вершкове масло: чотири дійсних способи

09:24

"Заблукав у пошуках спортзалу": ЗСУ "закінчили" кар'єру тренера з дзюдо з Пермі

08:46

"Нема чого ховатися за спідницями, треба допомагати": в РНБО звернулися до чоловіків, які тікають за кордонВідео

08:40

"Голова варить": Гордон зробив несподівану заяву про хворобу ПутінаВідео

08:37

Гороскоп на сьогодні, 3 серпня 2022: Ракам - недоброзичливці, Дівам -образа, Водоліям - здійснення мріїВідео

08:05

ЗСУ влаштували окупантам фаєр-шоу в окупованій МакіївціВідео

07:54

Різні вуха, зріст і звички: замість Путіна на публіці з'являються його двійники - БудановВідео

07:02

Під ранок окупанти вдарили по двох мирних містах: у Харкові та Миколаєві пролунали вибухиВідео

06:42

ЗСУ завдали потужного удару по базі російських військових у ЧорнобаївціВідео

06:00

Контрнаступ на півдні неможливий, але Україна може вдарити по РФ в іншому місці - Віктор Андрусів

05:40

Чи можна їсти піцу кожного дня

05:10

Удома будуть гроші, щастя та любов: які коти притягують до будинку удачу

05:08

Надія Мейхер у відвертому топі поманила неосяжною зоною декольте

Реклама
04:42

Що потрібно зробити з томатами у серпні, щоби плоди були солодкими й соковитими

04:40

У Кривому Розі фанатка Росії сміливо розгулювала містом у ворожій формі

04:10

2 універсальні сумки для жінок після 40 років, які можна носити роками і до всьогоФото

03:45

ЗСУ застосують на фронті тактику 3D – військовий експертВідео

03:43

"Ти пенсіонерка, а не тінейджер!": 63-річну Мадонну захейтили за відверте відеоВідео

03:10

Україна попливе: синоптики попередили про потужну зливу та неймовірний штормВідео

02:55

Дружина Андрія Макаревича поскаржилася на 4-місячного сина

02:40

"Великі катастрофи і багато жертв": астролог назвала 5 міст України, які чекають великі втратиВідео

02:33

Гороскоп на серпень 2022: як одягатися знакам, щоб залучити в життя позитив і благополуччяВідео

02:03

Свіжий болгарський перець - джерело корисних речовин: він покращує пам'ять і допомагає при облисінні

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти