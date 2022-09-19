Війська РФ обстріляли Південноукраїнську АЕС: ракета вибухнула біля ядерних реакторів

Війська РФ обстріляли Південноукраїнську АЕС/ УНІАН

Російські загарбники у ніч на понеділок, 19 вересня, обстріляли Південноукраїнську атомну електростанцію. Одна з ракет впала і вибухнула за 300 метрів від ядерних реакторів.

Ударна хвиля пошкодила будівлі. Про це повідомляє "Енергоатом" на своєму каналі у Telegram.

"Потужний вибух стався всього за 300 м від реакторів ПАЕС. Ударною хвилею пошкоджено будівлі АЕС, розбито понад 100 вікон. Відключився один з гідроагрегатів Олександрівської ГЕС, яка входить до складу Південоукраїнського енергокомплексу. Відключилися також три високовольтні лінії електропередачі", – йдеться у повідомленні.

В "Енергоатомі" зазначили, що зараз енергоблоки ПАЕС працюють у штатному режимі. Ніхто з персоналу атомної електростанції не постраждав.

"Акти ядерного тероризму рашистів загрожують усьому світові. Їх треба негайно зупинити, аби не допустити нової катастрофи", – наголосили в "Енергоатомі".

Ситуація на Запорізькій АЕС

Раніше Міжнародне агентство з атомної енергетики (МАГАТЕ) представило звіт за підсумками інспекції на Запорізькій атомній електростанції в Енергодарі. Зокрема, там йдеться про те, що на Запорізькій АЕС цілий ряд пошкоджень. Для запобігання аварії потрібно вжити заходів такі як негайне встановлення зони ядерної безпеки, заявили в МАГАТЕ.

В ООН назвали два кроки для запобігання ядерній катастрофі на ЗАЕС. Для того, щоб запобігти ядерній катастрофі на Запорізькій АЕС, слід негайно створити демілітаризований периметр, а також припинити будь-які військові дії в напрямку станції або з неї.

Раніше повідомлялося, що Запорізька АЕС була повністю відключена від енергомережі. Шостий енергоблок перебуватиме у холодному стані. Відключити енергоблок довелося через обстріли окупантів.

17 вересня стало відомо, що ЗАЕС відновила живлення від української електромережі. Усі 6 реакторів атомної електростанції перебувають у стані холодної зупинки, проте для них потрібна електроенергія, щоб підтримувати необхідні функції безпеки.

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