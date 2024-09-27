Зеленський зустрівся з Трампом у Нью-Йорку: перші заяви

Президент України стверджує, що вони з Трампом мають "спільне бачення того, що війна повинна закінчитися".

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Зеленський і Трамп зустрілися в Нью-Йорку / Колаж: Главред, фото: Голос Америки

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із кандидатом у президенти США від республіканців Дональдом Трампом. Перемовини пройшли в Trump Tower у Нью-Йорку. Про це повідомив "Голос Америки".

"Сьогодні у нас буде гарна зустріч. Я думаю, той факт, що ми сьогодні зібралися, – дуже гарний знак", - зазначив Трамп.

Завершення війни в Україні

Дональд Трамп запевнив, що у разі його обрання на посаду президента США він готовий співпрацювати з демократами для завершення війни в Україні. Він сподівається знайти "достойне" рішення для України та Росії ще до своєї інаугурації.

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"Ця країна пройшла через таке пекло, якого не було в жодній країні, не було ніде. Ніхто ніколи не бачив нічого подібного. Це жахлива ситуація", - сказав він.

Зеленський стверджує, що вони мають "спільне бачення того, що війна повинна закінчитися, Путін не може перемогти, а Україна повинна перемогти". Президент України планує обговорити з Трампом свій план досягнення перемоги у війні.

"Ми обговоримо це і подивимося, до чого зможемо прийти", - додав кандидат у президенти США.

Стосунки Трампа з Путіним та Зеленським

На зустрічі Трамп вкотре заявив, що може швидко завершити війну в Україні, якщо його оберуть президентом.

"У нас дуже хороші стосунки, і я маю також дуже хороші стосунки з президентом Путіним. Якщо ми виграємо, я думаю, що ми вирішимо це дуже швидко", - сказав він.

У відповідь на цю заяву Володимир Зеленський зазначив, що сподівається, що його стосунки з Трампом будуть "все ж кращі, ніж з Путіним". На що Трамп відповів: "Для танго потрібні двоє".

Кандидат у президенти США також наголосив, що Володимир Зеленський не зрадив його під час розгляду питання імпічменту.

"Одна з причин, чому ми перемогли (з імпічментом - Главред) так легко, це тому, що Зеленський сказав, що президент Трамп не зробив нічого поганого, він сказав це чітко і голосно. І імпічмент помер на тому ж місці. Він міг сказати щось на кшталт "ну, я не знаю", але він був як шматок сталі. Я пам'ятаю це, і я вдячний за це", - підкреслив Трамп.

Зустріч Трампа і Зеленського - що відомо

Нагадаємо, кандидат у президенти від Республіканської партії нещодавно зазначив, що "імовірно" зустрінеться із Зеленським. Проте у його штабі пізніше заявили, що така зустріч навіть не планувалася.

У п'ятницю, 27 вересня, стало відомо, що у Нью-Йорку все ж відбудеться зустріч президента України Володимира Зеленського та кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа. Її запланували на 9:45 за місцевим часом (16:45 за Києвом) у Trump Tower.

Раніше кандидат у президенти США зробив низку заяв і назвав українського президента Володимира Зеленського "найкращим продавцем на Землі". Тоді Дональд Трамп поскаржився, що Зеленський отримує допомогу під час кожного візиту до США.

Також скандальний політик заявив, що Росія має всі шанси на перемогу в Україні, зазначивши, що вона вже раніше "вигравала у Гітлера і Наполеона".

Крім цього, Трамп заявив, що США "застрягли в цій війні" і пообіцяв провести переговори, щоб вивести країну з російсько-української війни, якщо знову стане президентом.

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