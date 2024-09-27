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Трамп сьогодні зустрінеться із Зеленським

Анна Ярославська
27 вересня 2024, 06:50
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Зустріч Трампа і Зеленського запланована о 16:45 за Києвом у нью-йоркському хмарочосі Trump Tower.
Трамп сьогодні зустрінеться із Зеленським
Трамп підтвердив зустріч із Зеленським / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, Офіс президента

У п'ятницю, 27 вересня, у Нью-Йорку відбудеться зустріч президента України Володимира Зеленського та кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа.

Про це повідомляє американське видання NBC News і Twitter-акаунт (X) кореспондента "Голосу Америки" Михайла Комадовського.

Зустріч Трампа і Зеленського запланована о 9:45 за місцевим часом (16:45 - за Києвом).

відео дня

Як заявив Трамп під час пресконференції, він зустрінеться з президентом України в нью-йоркському хмарочосі Trump Tower.

Скриншот

Дивіться відео - Трамп підтвердив зустріч із Зеленським:

Під час пресконференції Трамп знову висловив упевненість, що може домовитися з російським диктатором Володимиром Путіним і президентом Зеленським.

"Я скажу наступне: я вірю, що мені вдасться досить швидко домовитися між президентом Путіним і президентом Зеленським. Я не хочу говорити вам, що це буде", - сказав Трамп.

Він додав, що його стратегія - це "не капітуляція" та "полягає в тому, щоб рятувати життя".

Крім цього, Трамп висловив свою незгоду із Зеленським, що така угода неможлива.

"Він не знає мене, але я не згоден", - сказав кандидат у президенти США.

Тим часом кореспондентка української служби "Голосу Америки" в Білому домі Юлія Ярмоленко написала в соцмережі X з посиланням на джерела в делегації, що президент Зеленський подовжив свій візит до США ще на один день.

Байден анонсував нову зустріч із Зеленським

Президент Сполучених Штатів Джо Байден 12 жовтня 2024 року проведе нову зустріч зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським у Німеччині на рівні лідерів Контактної групи з оборони України, де обговорюватимуть український План перемоги.

Як ідеться на сайті Білого дому, Байден налаштований надати Україні підтримку, яка дасть змогу перемогти у війні з російськими агресорами.

"12 жовтня 2024 року президент Байден проведе зустріч на рівні лідерів Контактної групи з питань оборони України в Німеччині, де два лідери розглянуть прогрес у цих консультаціях і координуватимуть із міжнародними партнерами додаткову допомогу для України. Президент Байден налаштований надати Україні підтримку, необхідну для перемоги", - йдеться у повідомленні.

Зустріч Трампа і Зеленського

Під час мітингу в Пенсильванії Трамп укотре зробив безсторонню заяву щодо Зеленського, назвавши його "найкращим продавцем в історії", бо нібито після кожного візиту до США той повертається "з 60 мільярдами доларів".

"Я бачу, що Зеленський тут. Я думаю, що Зеленський - найбільший продавець в історії: щоразу, коли він приїжджає в країну, він їде з 60 мільярдами доларів", - сказав "республіканець".

Спочатку кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп заявляв, що він "імовірно" зустрінеться із Зеленським. При цьому Трамп не надав додаткових подробиць.

Пізніше у штабі експрезидента США заявили, що зустріч Трампа і Зеленського навіть не планувалася.

"Мирний план" Дональда Трампа

У передвиборчому штабі Трампа називають політика "єдиною людиною", яка може закінчити війну РФ проти України, і зазначають, що вона б не почалася, якби він був президентом.

Тим часом два ключові радники експрезидента США Дональда Трампа представили йому план припинення війни Росії в Україні, якщо він переможе на президентських виборах.

"Ми говоримо українцям: "Ви повинні сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів припиниться. А Путіну ви говорите: "Він повинен сісти за стіл переговорів, а якщо ви не сядете за стіл, то ми дамо українцям усе необхідне, щоб убити вас на полі бою", - сказав один з авторів мирного плану.

Під час дебатів із чинним главою Білого дому Джо Байденом 27 червня Трамп укотре пообіцяв "закінчити війну в Україні" ще до свого "обрання на посаду президента". Він заявив, що зробив би, щоб "Зеленський і Путін знайшли спільну мову".

Водночас Трамп зізнався, що "пропозиції", висунуті кремлівським диктатором Володимиром Путіним нібито як умови для припинення війни Росії проти України, є "неприйнятними".

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