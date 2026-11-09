ЗСУ уразили важливу ланку виробництва російських ракет – що відомо

Підприємство виготовляє твердопаливні заряди для двигунів балістичних ракет, якими Росія б'є по українських містах.

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ЗСУ уразили важливий завод РФ / колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, ua.depositphotos.com

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ЗСУ уразили "Завод імені Морозова" під Петербургом

Пошкоджено три виробничі цехи підприємства

Завод спеціалізується на вибухових речовинах

Сили оборони України в ніч на 9 листопада уразили АТ "Завод імені Морозова" під Санкт-Петербургом - одного з виробників твердопаливних зарядів для балістичних ракет "Іскандер-М". Внаслідок удару пошкоджено три виробничі цехи підприємства. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

"Кожен "Іскандер", який летить на українське місто, має свою біографію і починається вона не на пусковій установці, а у цеху заводу, де виготовляють паливо, яке піднімає ракету у небо. Одне із таких підприємств, АТ "Завод імені Морозова", знаходиться неподалік Санкт-Петербурга", - йдеться у повідомленні. відео дня

За даними Генштабу, завод спеціалізується на вибухових речовинах. Саме тут розробили тверде паливо для двигунів ракетних комплексів "Тополь-М", а нині підприємство виготовляє та постачає твердопаливні заряди до двигунів 9Х820 для балістичних ракет 9М723 "Іскандер-М". Завод входить до держкорпорації "Ростех".

У відомстві додали, що остаточну оцінку збитків ще не завершено. Водночас військові звертають увагу на стратегічний ефект атаки для виробництва балістики.

"Що це означає для України? Кожен такий удар ускладнює ворогу випуск ракет для "Іскандерів", якими він б'є по наших містах. Ланцюжок рветься на самому початку, задовго до пускової установки", - підсумували у Генштабі.

"Іскандер-М" / Інфографіка: Главред

Які цілі в РФ може атакувати Україна

Керівник Центру досліджень Росії, екс-міністр закордонних справ України, дипломат Володимир Огризко говорив, що Україна може на час змістити фокус далекобійних атак із російських нафтопереробних заводів на інші стратегічні об'єкти, щоб не загострювати відносини з Білим домом.

За його словами, перелік потенційних цілей значно ширший за нафтопереробку.

"Україна може завдавати ударів по газорозподільних станціях, теплової та електричної енергетики. Є багато точок, атаки на які впливатимуть на Росію. Можна також завдавати ударів по дата-центрах, маркетплейсах тощо. Таким чином, у нас залишаються важелі впливу, але, звичайно, вони значно менші", - підкреслив він.

Чому Україні важливо бити по російських НПЗ / Інфографіка: Главред

Удари по території Росії - останні новини

Як повідомляв Главред, 8 листопада Сили оборони України уразили чотири пункти управління безпілотниками російської окупаційної армії. У Бердянську під вогонь потрапив підрозділ "Рубікону" - одного з найбоєздатніших дронових центрів агресора.

30 жовтня Сили оборони України уразили пускову установку оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М" у Курській області Росії. Також під удар потрапили склади боєприпасів, матеріально-технічних засобів і ремонтні підрозділи російської армії.

25 вересня Сили оборони уразили в Росії три підприємства, задіяні у виробництві ракет, а також два нафтопереробні заводи та радіолокаційні станції армії РФ. Серед цілей - "НВП Завод Іскра" в Ульяновську, що входить до концерну ВКО "Алмаз-Антей" і належить до воєнно-промислового комплексу Росії.

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