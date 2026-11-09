Чому 'Іскандери' влучають у мости: 'Флеш' розкрив секрет точних ударів РФ

Щоб обійти українські засоби РЕБ, окупанти оснащують боєголовки дорогими системами оптичного та радіолокаційного наведення.

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"Іскандери" коригують курс за секунди до вибуху / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, uk.wikipedia.org

Головне із заяви "Флеша":

РФ точно б'є "Іскандерами" по мостах попри придушення навігації

Інерційна система ракети не дає потрібної точності до метра

Боєголовки оснащують оптичними та радарними системами наведення

Російські окупаційні війська вражають українські мости балістичними ракетами "Іскандер" із високою точністю, навіть коли супутникова навігація над країною повністю заглушена засобами радіоелектронної боротьби. Для цього ворог встановлює на боєголовки складні та дорогі системи оптичного й радіолокаційного наведення. Про це заявив радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов.

За його словами, під час повітряних тривог над Україною діє тотальне придушення навігаційних сигналів. За таких умов штатна інерційна система "Іскандера" не може вивести ракету в ціль із похибкою до метра, а саме такої точності вимагає руйнування мостових конструкцій.

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Щоб домогтися максимального ураження, противник перейшов на складніші та вартісніші рішення. Ідеться про спеціальні оптичні головки 9Э436 або 9Б918, а також про високовартісні радіолокаційні системи корекції, які дозволяють обходити дію українського РЕБ і виправляти траєкторію в реальному часі.

"Під час падіння боєголовки вниз протягом кількох секунд відбувається радіолокаційне сканування місцевості, і в систему наведення ракети вводиться поправка", - підкреслив "Флеш".

Саме ця технологічна особливість дає змогу російським "Іскандерам" зіставляти отримане зображення рельєфу із закладеною в пам'ять картою та коригувати курс за лічені секунди до вибуху.

Сергій Бескрестнов "Флеш" / Інфографіка: Главред

Чому ракети "Іскандер" важко збивати

Головний редактор порталу "Мілітарний" Михайло Люксіков говорив, що російські балістичні ракети "Іскандер", ймовірно, пройшли модернізацію й отримали оновлені засоби обману протиповітряної оборони.

За його словами, йдеться про здатність випускати в повітря спеціальні об'єкти-приманки безпосередньо під час польоту. Радіолокаційні станції замість одного реального об'єкта фіксують на екранах одразу декілька. Це суттєво ускладнює розпізнавання та перехоплення.

"Ракета "Іскандер" була від початку обладнана для відстрілу фальшивих цілей. В процесі застосування по Україні неодноразово фіксувалися фальшиві цілі. За обідком ракетного двигуна можна було бачити відповідні місця для відстрілу. Потім росіяни модернізували, відмовилися від подібних пасток", - розповів він.

"Іскандер" / Інфографіка: Главред

Удари РФ по мостах - останні новини

Як повідомляв Главред, під час нічної атаки 7 листопада кілька російських ракет влучили в Північний міст у Києві. Пошкоджено дорожнє полотно, контактну мережу тролейбусів та лінії електропередач.

27 жовтня Росія спрямувала кілька балістичних ракет по Південному мосту в Києві. Під час нічного обстрілу противник використав два типи ракет, однак остаточно встановити, які саме боєприпаси влучили в Південний міст, мають фахівці, які працюють на місцях ударів.

6 жовтня російська окупаційна армія атакувала міст через Дніпро у Запоріжжі. Двоє чоловіків постраждали та були госпіталізовані.

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Про персону: Сергій "Флеш" Бескрестнов Бескрестнов Сергій Олександрович, позивний "Флеш" - український фахівець і консультант у галузі військових радіотехнологій, технічний блогер. Голова ГО "Центр радіотехнологій", пише Вікіпедія. З квітня 2022 року займається консультаціями та навчанням різних військових підрозділів та інших силових структур України. З липня 2026 року – радник президента України з питань технологічних напрямів оборони.

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