"Вірю, що впораємося": Ребрик висловилася щодо переїзду з Києва з трьома дітьми

Лілія Ребрик відповіла, чи планує вона виїжджати з України на зимівлю.

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Лілія Ребрик - діти / колаж: Главред, фото: instagram.com, Лілія Ребрик

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Чому Лілія Ребрик відмовляється виїжджати з Києва

Що допомагає телеведучій не падати духом

Відома українська актриса та телеведуча Лілія Ребрик прокоментувала чутки про можливий переїзд із Києва в Instagram. На тлі того, як деякі українські знаменитості приймають рішення покинути столицю на зимовий період через ситуацію з безпекою, артистка вирішила залишитися вдома разом із трьома дітьми.

Лілія наголосила, що для неї зараз у пріоритеті можливість жити нормальним життям на батьківщині: працювати, виховувати дітей і продовжувати водити їх на звичні заняття.

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"Поки що не плануємо. Дуже хочеться бути вдома, працювати, водити дітей на заняття. Як буде - побачимо. Але я вірю, що впораємося", - поділилася зірка.

Лілія Ребрик не поїде з Києва / фото: instagram.com, Лілія Ребрик

Актриса зізналася, що величезною опорою в сьогоднішніх реаліях для неї залишається улюблена професія. Незважаючи на щільний графік і втому, вона свідомо не дозволяє собі скаржитися на роботу, вважаючи її головним джерелом енергії та способом відволіктися від тривожних думок.

"Знаєте, мене завжди вчили цінувати те, що є. І свою роботу, і можливості, які дає мені життя. Тому навіть коли дуже втомлююся, ніколи не кажу: "Боже, завтра знову на роботу". Бо на секунду уявляю: а якби цієї роботи не стало? Якби я не могла робити те, що так люблю? Тоді плакала б інакше. Тому розправляю плечі й уперед. Шалений графік для мене зараз - це чудово. Це те, що тримає, дає енергію і не дозволяє поганим думкам взяти над мною гору", - розповіла Лілія.

Лілія Ребрик - актриса / фото: instagram.com, Лілія Ребрик

Окремо ведуча торкнулася теми виховання дітей. Відповідаючи на запитання підписників про 14-річну доньку Діану, яка часто з’являється на публіці з виразним макіяжем, Ребрик зазначила, що повністю підтримує захоплення спадкоємиці. Дівчина вже зараз професійно займається сферою краси й навіть робить макіяж своїй знаменитій мамі.

Лілія Ребрик / інфографіка: Главред

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Про персону: Лілія Ребрик Лілія Ребрик - українська телеведуча та актриса. Одружена з танцюристом і хореографом Андрієм Диким (у шлюбі з 2011 року). Пара познайомилася на шоу "Танці з зірками". У родині Ребрик та Дикого ростуть троє їхніх спільних доньок - Діана (2012), Поліна (2018) та Аделіна (2024).

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