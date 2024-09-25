Трамп заявив, що зустрічі із Зеленським не буде - AP

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп не зустрінеться цього тижня з президентом Володимиром Зеленським, який зараз перебуває з візитом в Америці для участі у відкритті Генеральної Асамблеї ООН.
Як пише агентство AP, представник передвиборчої кампанії республіканця заявив, що така зустріч навіть не планувалася.
Видання зазначає, що, виступаючи в Савані, штат Джорджія, Трамп висміяв заяви президента Джо Байдена про те, що США підтримуватимуть українські збройні сили, доки Київ не виграє війну.
Він згадав два історичні конфлікти, щоб натякнути, що Москва не програє - роль колишнього Радянського Союзу в перемозі над Адольфом Гітлером і нацистами в Другій світовій війні в 1940-х роках та невдале вторгнення французького імператора Наполеона Бонапарта до Росії понад століття тому.
Трамп наполягав на тому, що США мають "вийти", хоча й не уточнив, як він вестиме переговори про припинення участі США у війні.
"Байден каже: "Ми не підемо, поки не переможемо", - сказав Трамп, понизивши голос, щоб наслідувати президента-демократа.
"Що станеться, якщо вони переможуть? Ось що вони роблять, вони воюють. Як мені хтось сказав днями, вони перемогли Гітлера, вони перемогли Наполеона. Ось що вони роблять. Вони воюють. І це неприємно", - заявив республіканець.
Як повідомляв Главред, під час мітингу в понеділок у Пенсільванії Трамп укотре зробив непривабливу заяву про Зеленського, назвавши його "кращим продавцем в історії", бо нібито після кожного візиту до США той повертається "з 60 мільярдами доларів".
"Я бачу, що Зеленський тут. Я думаю, що Зеленський - найбільший продавець в історії: щоразу, коли він приїжджає в країну, він їде з 60 мільярдами доларів", - сказав "республіканець".
Як відомо, президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом у США і вже запланував низку двосторонніх зустрічей, зокрема з Камалою Гарріс.
Кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп заявляв, що він "імовірно" зустрінеться із Зеленським. При цьому Трамп не надав додаткових подробиць.
"Мирний план" Дональда Трампа
У передвиборчому штабі Трампа називають політика "єдиною людиною", яка може закінчити війну РФ проти України, і зазначають, що вона б не почалася, якби він був президентом.
Тим часом два ключові радники експрезидента США Дональда Трампа представили йому план припинення війни Росії в Україні, якщо він переможе на президентських виборах.
"Ми говоримо українцям: "Ви повинні сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів припиниться. А Путіну ви говорите: "Він повинен сісти за стіл переговорів, а якщо ви не сядете за стіл, то ми дамо українцям усе необхідне, щоб убити вас на полі бою", - сказав один з авторів мирного плану.
Під час дебатів із чинним главою Білого дому Джо Байденом 27 червня Трамп укотре пообіцяв "закінчити війну в Україні" ще до свого "обрання на посаду президента". Він заявив, що зробив би, щоб "Зеленський і Путін знайшли спільну мову".
Водночас Трамп зізнався, що "пропозиції", висунуті кремлівським диктатором Володимиром Путіним нібито як умови для припинення війни Росії проти України, є "неприйнятними".
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