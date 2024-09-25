Трамп заявив, що зустрічі із Зеленським не буде - AP

У штабі експрезидента заявили, що зустріч Трампа і Зеленського навіть не планувалася.

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Трамп не збирається зустрітися із Зеленським у США / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Офіс президента

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп не зустрінеться цього тижня з президентом Володимиром Зеленським, який зараз перебуває з візитом в Америці для участі у відкритті Генеральної Асамблеї ООН.

Як пише агентство AP, представник передвиборчої кампанії республіканця заявив, що така зустріч навіть не планувалася.

Видання зазначає, що, виступаючи в Савані, штат Джорджія, Трамп висміяв заяви президента Джо Байдена про те, що США підтримуватимуть українські збройні сили, доки Київ не виграє війну.

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Він згадав два історичні конфлікти, щоб натякнути, що Москва не програє - роль колишнього Радянського Союзу в перемозі над Адольфом Гітлером і нацистами в Другій світовій війні в 1940-х роках та невдале вторгнення французького імператора Наполеона Бонапарта до Росії понад століття тому.

Трамп наполягав на тому, що США мають "вийти", хоча й не уточнив, як він вестиме переговори про припинення участі США у війні.

"Байден каже: "Ми не підемо, поки не переможемо", - сказав Трамп, понизивши голос, щоб наслідувати президента-демократа.

"Що станеться, якщо вони переможуть? Ось що вони роблять, вони воюють. Як мені хтось сказав днями, вони перемогли Гітлера, вони перемогли Наполеона. Ось що вони роблять. Вони воюють. І це неприємно", - заявив республіканець.

Як повідомляв Главред, під час мітингу в понеділок у Пенсільванії Трамп укотре зробив непривабливу заяву про Зеленського, назвавши його "кращим продавцем в історії", бо нібито після кожного візиту до США той повертається "з 60 мільярдами доларів".

"Я бачу, що Зеленський тут. Я думаю, що Зеленський - найбільший продавець в історії: щоразу, коли він приїжджає в країну, він їде з 60 мільярдами доларів", - сказав "республіканець".

Як відомо, президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом у США і вже запланував низку двосторонніх зустрічей, зокрема з Камалою Гарріс.

Кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп заявляв, що він "імовірно" зустрінеться із Зеленським. При цьому Трамп не надав додаткових подробиць.

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