Швидкість до 1000 км/год і нова система наведення: РФ модернізувала 'Герань-5'

Росія вдосконалила реактивний дрон, отримавши оптичну навігацію та більшу швидкість.

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В ГУР розкрили, чим оснастили нову "Герань-5" / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, t.me/DIUkraine

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ГУР дослідило нову модифікацію "Герань-5 К5-К"

Швидкість понад 450 км/год, у маневрі - до 1000 км/год

Двигун ТРД-200 збирають в Алабузі з китайських деталей

Нова модифікація російського реактивного дрона "Герань-5" під позначкою К5-К за характеристиками вже відповідає малогабаритній крилатій ракеті. Її крейсерська швидкість перевищує 450 км/год, а під час окремих маневрів може сягати 1000 км/год. Про це повідомили в ГУР МО України.

За даними ГУР, росіяни почали бити цією модифікацією по українських містах на початку осені. Порівняно з базовою "Геранню-5" нова версія коротша і має менший розмах крил, а фюзеляж аеродинамічно доопрацювали заради вищої швидкості та висоти польоту.

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Стеля зросла з 5 до 6 км. Дальність - 1000 км - і вага бойової частини - 90 кг - не змінилися. У дослідженому зразку стояла термобарична бойова частина ТББЧ-90.

Планер, як і в попередника, виконаний за нормальною аеродинамічною схемою. Крило прямої стріловидності розташоване за схемою верхньоплана, а хвостове оперення - однокільове, з нерухомими стабілізаторами та рулем напрямку.

Малогабаритна крилата ракета "Герань-5 К5-К" / фото: t.me/DIUkraine

Авіоніка К5-К повністю повторює останні версії іншого реактивного БпЛА - "Герані-4 Сікер". Серед начинки - польотний контролер, інерціальна навігаційна система SADRA seeker з модулем "МОХ", локалізована копія 16-елементної CRP-антени Harxon GI-006, трекер і mesh-модем.

Втім найпомітніша знахідка розвідників стосується засобу корекції курсу, який їм уже траплявся в іншій моделі.

"Досліджений зразок також був оснащений блоком нової оптико-електронної кореляційної системи "Сусанин", яку раніше виявила ГУР у "Герані-4". Система порівнює зображення з оптичного датчика з еталонним зображенням, завантаженим в пам'ять мікрокомп'ютера, для забезпечення відповідності маршруту ракети/БпЛА від точки пуску до точки прицілювання. У дослідженій К5 замість оптичних датчиків до системи "Сусанин" входила камера подвійного діапазону", - йдеться у повідомленні ГУР.

Дрон "Герань-5" / Інфографіка: Главред

Обробкою даних і звіркою з еталоном займається мікрокомп'ютер Coke Pi у пластиковому корпусі з відповідним маркуванням.

Як силову установку росіяни використовують турбореактивний двигун ТРД-200, який збирають в Алабузі з китайських комплектуючих. Із 93 електронних компонентів, виявлених у ракеті, найбільше виготовили компанії зі США, Китаю та Швейцарії.

ГУР МО / Інфографіка: Главред

Коли російські дрони можуть стати швидшими

Авіаційний експерт Богдан Долінце говорив, що російські війська працюють над модернізацією реактивних ударних безпілотників, розраховуючи збільшити їхню швидкість до 750-900 км/год.

За його оцінкою, вихід на швидкість не менше 750 км/год можливий уже до кінця року. Тому багато чого залежатиме від ефективності українських безпілотників-перехоплювачів, що застосовуються для знищення повітряних цілей противника.

"Ворог не стоїть на місці. Він також аналізує ефективність своїх засобів, намагається підвищувати, вдосконалювати та розширювати спектр застосування своїх систем", - наголосив експерт.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, російські ударні дрони ввечері 8 листопада атакували Кременчук у Полтавській області. Сім осіб отримали травми, серед них - 16-річний підліток. Безпілотники влучили у два місця в місті, і в обох локаціях спалахнули пожежі.

Увечері в неділю, 8 листопада, росіяни атакували великий енергетичний об’єкт ДТЕК на півночі Одеської області. В результаті ворожої атаки частина сімей залишилася без електроенергії.

Вдень 8 листопада російська окупаційна армія вдарила безпілотником по приватному сектору в передмісті Дніпра. Унаслідок атаки загинула одна людина, ще троє людей постраждали.

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Про джерело: ГУР Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) - розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

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