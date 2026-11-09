Швидкість до 1000 км/год і нова система наведення: РФ модернізувала 'Герань-5'

Головне:
- ГУР дослідило нову модифікацію "Герань-5 К5-К"
- Швидкість понад 450 км/год, у маневрі - до 1000 км/год
- Двигун ТРД-200 збирають в Алабузі з китайських деталей
Нова модифікація російського реактивного дрона "Герань-5" під позначкою К5-К за характеристиками вже відповідає малогабаритній крилатій ракеті. Її крейсерська швидкість перевищує 450 км/год, а під час окремих маневрів може сягати 1000 км/год. Про це повідомили в ГУР МО України.
За даними ГУР, росіяни почали бити цією модифікацією по українських містах на початку осені. Порівняно з базовою "Геранню-5" нова версія коротша і має менший розмах крил, а фюзеляж аеродинамічно доопрацювали заради вищої швидкості та висоти польоту.
Стеля зросла з 5 до 6 км. Дальність - 1000 км - і вага бойової частини - 90 кг - не змінилися. У дослідженому зразку стояла термобарична бойова частина ТББЧ-90.
Планер, як і в попередника, виконаний за нормальною аеродинамічною схемою. Крило прямої стріловидності розташоване за схемою верхньоплана, а хвостове оперення - однокільове, з нерухомими стабілізаторами та рулем напрямку.
Авіоніка К5-К повністю повторює останні версії іншого реактивного БпЛА - "Герані-4 Сікер". Серед начинки - польотний контролер, інерціальна навігаційна система SADRA seeker з модулем "МОХ", локалізована копія 16-елементної CRP-антени Harxon GI-006, трекер і mesh-модем.
Втім найпомітніша знахідка розвідників стосується засобу корекції курсу, який їм уже траплявся в іншій моделі.
"Досліджений зразок також був оснащений блоком нової оптико-електронної кореляційної системи "Сусанин", яку раніше виявила ГУР у "Герані-4". Система порівнює зображення з оптичного датчика з еталонним зображенням, завантаженим в пам'ять мікрокомп'ютера, для забезпечення відповідності маршруту ракети/БпЛА від точки пуску до точки прицілювання. У дослідженій К5 замість оптичних датчиків до системи "Сусанин" входила камера подвійного діапазону", - йдеться у повідомленні ГУР.
Обробкою даних і звіркою з еталоном займається мікрокомп'ютер Coke Pi у пластиковому корпусі з відповідним маркуванням.
Як силову установку росіяни використовують турбореактивний двигун ТРД-200, який збирають в Алабузі з китайських комплектуючих. Із 93 електронних компонентів, виявлених у ракеті, найбільше виготовили компанії зі США, Китаю та Швейцарії.
Коли російські дрони можуть стати швидшими
Авіаційний експерт Богдан Долінце говорив, що російські війська працюють над модернізацією реактивних ударних безпілотників, розраховуючи збільшити їхню швидкість до 750-900 км/год.
За його оцінкою, вихід на швидкість не менше 750 км/год можливий уже до кінця року. Тому багато чого залежатиме від ефективності українських безпілотників-перехоплювачів, що застосовуються для знищення повітряних цілей противника.
"Ворог не стоїть на місці. Він також аналізує ефективність своїх засобів, намагається підвищувати, вдосконалювати та розширювати спектр застосування своїх систем", - наголосив експерт.
Удари РФ по Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, російські ударні дрони ввечері 8 листопада атакували Кременчук у Полтавській області. Сім осіб отримали травми, серед них - 16-річний підліток. Безпілотники влучили у два місця в місті, і в обох локаціях спалахнули пожежі.
Увечері в неділю, 8 листопада, росіяни атакували великий енергетичний об’єкт ДТЕК на півночі Одеської області. В результаті ворожої атаки частина сімей залишилася без електроенергії.
Вдень 8 листопада російська окупаційна армія вдарила безпілотником по приватному сектору в передмісті Дніпра. Унаслідок атаки загинула одна людина, ще троє людей постраждали.
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Про джерело: ГУР
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