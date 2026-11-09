Росія атакувала Одесу: троє людей загинули, жінка - у важкому стані

Росіяни атакували складське приміщення та втретє вдарили по логістичному підприємству.

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Удар по Одесі 9 листопада / Колаж: Главред, фото: t.me/odeskaODA

Що сталося:

Під ударом опинився об'єкт інфраструктури в Одесі

Загинули троє людей, ще одна людина у важкому стані

Тип об'єкта і масштаб пошкоджень не уточнюють

Російські окупаційні війська вранці 9 листопада атакували Одесу. Внаслідок влучання загинули троє людей, ще одна людина дістала важкі поранення. Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисакв Telegram.

Про удар по місту та пошкодження інфраструктури очільник МВА повідомив о 09:46. Згодом стало відомо про загиблих.

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"Унаслідок ворожої атаки на об'єкт інфраструктури, на жаль, загинули троє людей", - написав Лисак.

Також відомо про одну постраждалу людину. Медики надають їй усю необхідну допомогу.

"Вона перебуває у важкому стані", - зазначив начальник МВА.

Лисак висловив співчуття родинам і близьким загиблих.

"Щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Це непоправна втрата", - додав він.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив, що серед загиблих - дві жінки та чоловік. Постраждалій жінці медики надають усю необхідну допомогу.

"Російського удару зазнало складське приміщення, де зберігалися продукти харчування. Виникла пожежа, триває ліквідація", - повідомив він.

Крім того, внаслідок атаки на Одещині вже втретє зазнало пошкоджень логістичне підприємство. Там пошкоджено обладнання, а пожежу, що виникла після удару, вже ліквідували. За попередніми даними, на цьому об'єкті обійшлося без постраждалих.

Чи посилюватиме Росія удари по інфраструктурі України

Політолог, директор аналітичного центру Третій сектор Андрій Золотарьов у інтерв'ю Главреду зазначив, що Кремль не відмовиться від атак на тил і тиснутиме на Україну.

"Насамперед продовжаться удари по інфраструктурі України. Кремль посилюватиме умови та висуватиме нові вимоги", - наголосив фахівець.

Оцінюючи стратегію Москви, експерт звернув увагу, що там і далі розраховують на виснаження України.

"Росія, як і раніше, робитиме ставку на продовження війни та дотискання України", - пояснив Золотарьов.

Водночас аналітик не бачить підстав очікувати, що позиція Кремля найближчим часом зміниться.

"Тому оптимізму щодо того, що щось зміниться на краще для нас чи Кремль перейде до більш раціональної позиції, я не маю. Поки що для України все складається не найкращим чином", - підсумував експерт.

Обстріли Одеси - останні новини

Як повідомляв Главред, увечері 8 листопада окупанти атакували енергетику на півночі Одещини. Через удар по енергооб'єкту частина сімей у регіоні залишилася без світла. Ремонтним бригадам роботу ускладнювали повітряні тривоги та загроза нових атак.

Інтенсивність російських атак у 2026 році помітно зросла. За даними CNN, Путін змінив стратегію масованих ударів по Україні. З початку року від російських ударів загинули понад 2700 мирних жителів, підрахували в ACLED.

Окупанти дедалі частіше б'ють по критичній інфраструктурі напередодні зими. Аналітики розібралися, яким регіонам України загрожує найскладніша зима через посилення ударів по енергетиці. Дослідник ACLED Крістіан Влас вважає, що холодний сезон може бути особливо важким.

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Про персону: Сергій Лисак Сергій Лисак - український діяч органів державної безпеки і державний службовець. Учасник АТО. З 7 лютого 2023 року до 15 жовтня 2025 року - голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації. З 15 жовтня 2025 року - начальник Одеської міської військової адміністрації, пише Вікіпедія.

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