Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Не лише завершення війни: Рубіо назвав ключову тему переговорів в Абу-Дабі

Марія Николишин
9 листопада 2026, 08:20
google news Підпишіться
на нас в Google
Держсекретар США визнав, що на столі поки лише початкові пропозиції щодо повоєнної архітектури безпеки.
Не лише завершення війни: Рубіо назвав ключову тему переговорів в Абу-Дабі
Рубіо розкрив деталі майбутніх переговорів / колаж: Главред, фото: УНІАН, facebook.com/MarcoRubio

Головне із заяви Рубіо:

  • 10-11 листопада в Абу-Дабі пройдуть переговори України та РФ
  • Центральне питання раунду - повоєнна безпека України
  • Трампу доповіли лише про початкові пропозиції

Переговори України та країни-агресора Росії за посередництва США відбудуться в Абу-Дабі 10 та 11 листопада, а центральним питанням зустрічі стане захист України після війни. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо у коментарі DRM News.

На його думку, від самого початку дипломатичних контактів довкола війни сторони щоразу повертаються до однієї й тієї самої проблеми - як убезпечити Київ і континент від повторення агресії.

відео дня

"Ось у чому справа. Протягом усього часу, поки ми обговорюємо російсько-українську війну, постійно порушується одне питання - необхідність надання гарантій безпеки. Якою буде післявоєнна система безпеки України... і всього європейського континенту? Це одна з ключових тем, яка неодноразово порушувалася під час кожної розмови, коли обговорювалися переговори", - сказав Рубіо.

Держсекретар також розтлумачив слова Дональда Трампа про просування в мирному процесі. За його оцінкою, президент США має на увазі певні напрацювання щодо того, якою може бути модель захисту після припинення бойових дій.

Водночас Рубіо застерігає: перейти до цього етапу можна лише після того, як війна завершиться. Втім, консультації на цю тему вже тривають.

"Думаю, президенту доповіли про це в четвер або п’ятницю минулого тижня. Йдеться про певні початкові пропозиції, які зараз розглядаються. Поки що нічого остаточно не узгоджено. Можливо, завтра в Абу-Дабі вдасться досягти певного прогресу, коли туди прибудуть Джаред і Стів. Думаю, вони вже прямують туди", - підсумував він.

Марко Рубіо
Марко Рубіо / Інфографіка Главред

Який козир може втратити Путін на переговорах

Керівник Центру досліджень Росії, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко говорив, що після проміжних виборів у США Дональд Трамп може послабити тиск на Україну, а переговорні позиції російського диктатора Володимира Путіна - ослабнути.

За його оцінкою, США та Росія й надалі намагатимуться схилити Київ до поступок. Однак після виборів в США Кремлю, ймовірно, буде складніше наполягати на ультимативних вимогах.

"Україну намагатимуться схилити до того ж, що й раніше. Можливо, після виборів Трамп робитиме це в меншій мірі. Якщо так, то й апетити у Путіна зменшаться, оскільки єдина його надія - це Трамп. Якщо позиції Трампа ослабнуть, то й Путін не зможе висувати ультимативних вимог", - зазначив Огризко.

Переговори в Абу-Дабі - що відомо

Як повідомляв Главред, видання Bloomberg писало, що Росія направляє на тристоронні переговори в Абу-Дабі делегацію вищого рівня, ніж на попередні раунди. Склад російської делегації може свідчити про готовність Москви до змістовніших переговорів.

Також відомо, що керівник Офісу президента Кирило Буданов візьме участь у тристоронніх переговорах зі США та Росією. За його словами, зустріч в Абу-Дабі не буде фінальною, а сторони мають обговорити готовність завершити війну.

Крім того, європейські країни також братимуть участь у переговорах щодо завершення війни в Україні, які відбудуться в Абу-Дабі. Франція вже підтвердила свою присутність.

Читайте також:

Про персону: Марко Рубіо

Марко Антоніо Рубіо - американський політик, член Республіканської партії. З 2011 року - сенатор США від штату Флорида та фаворит Руху чаювання.

У 2012 році увійшов до Топ-100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні Марко Рубіо війна Росії та України мирні переговори Переговори про припинення вогню Переговори в Абу-Дабі
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Не лише завершення війни: Рубіо назвав ключову тему переговорів в Абу-Дабі

Не лише завершення війни: Рубіо назвав ключову тему переговорів в Абу-Дабі

08:20Війна
Дрони атакували Кременчук: семеро поранених, серед них 16-річний підліток

Дрони атакували Кременчук: семеро поранених, серед них 16-річний підліток

08:18Війна
У Ленінградській області горить великий НПЗ: під загрозою — паливо для Петербурга

У Ленінградській області горить великий НПЗ: під загрозою — паливо для Петербурга

07:40Війна
Реклама

Популярне

Більше
Який предмет одягу допоможе зменшити вологість у ванній: незвичний лайфхак

Який предмет одягу допоможе зменшити вологість у ванній: незвичний лайфхак

Картопля не проростатиме до весни: німецький метод зберігання врожаю

Картопля не проростатиме до весни: німецький метод зберігання врожаю

Після 9 листопада у 4 знаків китайського зодіаку нарешті все налагодиться

Після 9 листопада у 4 знаків китайського зодіаку нарешті все налагодиться

Жоржини пишно зацвітуть навесні: як правильно викопати та зберегти бульби

Жоржини пишно зацвітуть навесні: як правильно викопати та зберегти бульби

Путін відправляє на переговори з Україною делегацію вищого рівня - Bloomberg

Путін відправляє на переговори з Україною делегацію вищого рівня - Bloomberg

Останні новини

08:20

Не лише завершення війни: Рубіо назвав ключову тему переговорів в Абу-Дабі

08:18

Дрони атакували Кременчук: семеро поранених, серед них 16-річний підлітокФото

07:40

У Ленінградській області горить великий НПЗ: під загрозою — паливо для Петербурга

06:57

"Україна матиме інші обриси": Трамп натякнув на зміну кордонів після угодиВідео

05:40

Людей закликають протирати дверні ручки оцтом: у чому причинаВідео

Провал Трампа на виборах: Золотарьов – про наслідки для України та ядерний удар по ІрануПровал Трампа на виборах: Золотарьов – про наслідки для України та ядерний удар по Ірану
05:05

На одних чекає злет, на інших — випробування: прогноз Таро на 2027 рік

04:04

Який предмет одягу допоможе зменшити вологість у ванній: незвичний лайфхак

03:37

Всесвіт відкриє нові двері: трьох знакі китайського зодіаку чекає удача

01:10

Людство на межі катастрофи: з’явилося лякаюче попередження

Реклама
08 листопада, неділя
23:25

У місці прильоту завали: РФ вдарила по великому об’єкту енергетики на півдні

22:32

Українців попередили про жорсткі відключення електроенергії: графіки на 9 листопада

22:18

Загроза нового масованого удару: які міста та об'єкти може атакувати РФ

21:25

Кухонні рушники знову стануть м’якими та пухнастими: домашній спосіб без хіміїВідео

21:02

РФ атакувала дронами Кременчук: горять будинок і готель, є постраждаліФото

21:01

Російська співачка-прихильниця Путіна поставила собі пам’ятник біля власної могили

20:27

У Києві запроваджують нові схеми транспортного сполучення: як дістатися між берегами

20:06

Удача обере трьох щасливчиків: кому відкриються двері до нового життя

19:40

"Чи наважиться Москва цього разу": Невзлін — про "дружбу" між РФ та ІраномПогляд

19:29

Перехоплення "Орєшніка" в космосі: Україна розробляє новий захист від ракет

19:26

Білизна висохне навіть без опалення: одна хитрість працює безвідмовноВідео

Реклама
18:44

Як зберігати яблука взимку, щоб вони не гнили та залишалися хрусткими

18:39

Які речі не варто прати в гарячій воді: вони швидко втратять колір і формуВідео

18:27

Акумулятор автомобіля взимку: як виявити розряд до перших проблем із запуском

18:25

У Сенаті зробили важливу заяву щодо відновлення військової допомоги США Україні

17:52

Безкоштовний проїзд і резерв автобусів: Зеленський анонсував зміни для Києва

17:29

Бюджетний ремонт за копійки: як радикально перетворити стару кухонну плитку

17:09

Європа долучиться до переговорів щодо України в Абу-Дабі – що відомо

17:08

Чому в Нідерландах не вішають штори: причина криється в давній традиції

16:48

Де поставити герань на зиму: садівники назвали найкраще місце

16:27

У Трампа висунули нову ідею щодо "великої угоди" з РФ: у WP дізналися подробиці

16:20

Чи побачать українці долар по 50 гривень: названо курс до кінця 2026 року

16:19

Навіщо класти лимонну шкірку у відро для сміття: простий побутовий секрет

15:58

Картопля не проростатиме до весни: німецький метод зберігання врожаю

15:41

Жирні плями зникнуть ще до прання: незвичний спосіб врятувати улюблений одягВідео

15:14

ЗСУ завдали удару по дроновому центру "Рубікон" та ще трьох цілях РФ - Генштаб

15:13

РФ обрала тактику тиску на Україну взимку: Буданов розкрив задум Москви

14:48

Стара губка для посуду ще стане в пригоді - сім цікавих способів використання

14:20

Після 9 листопада у 4 знаків китайського зодіаку нарешті все налагодиться

14:00

Селін Діон влаштувала рок-н-рольне шоу на концерті Metallica

13:56

Росія вдарила по будинках і підприємству в Дніпрі - є жертва, місто без світлаФото

Реклама
13:36

Трамп може посилити тиск на Україну: The Guardian попередила про небезпечний сценарій

13:27

Китайський гороскоп на завтра, 9 листопада: Тиграм — поклик серця, Півням — прогрес

13:14

Гороскоп Таро на завтра, 9 листопада: Овнам — почати все спочатку, Левам — довіряти інтуїції

13:04

Тест на IQ: потрібно знайти три зірки серед сніжинок за 40 секунд

12:32

Зірка серіалу "Пуститися берега" наклав на себе руки: що він зробив

11:52

Світло вимикають без черг: у частині України запровадили аварійні відключення

11:44

Чому японці не зливають воду з ванни одразу: пояснення незвичної традиції

11:41

Як почистити москітну сітку, не знімаючи її з вікна: навіть виходити не потрібноВідео

11:34

Україну накриють дощі, мокрий сніг і заморозки: коли погода різко зміниться

11:24

Як запекти картоплю з хрусткою скоринкою: секрети шеф-кухарів

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Регіони
Новини ЧеркасиНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини СумНовини Дніпра
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт Міддлтон
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти