Не лише завершення війни: Рубіо назвав ключову тему переговорів в Абу-Дабі

Держсекретар США визнав, що на столі поки лише початкові пропозиції щодо повоєнної архітектури безпеки.

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Рубіо розкрив деталі майбутніх переговорів / колаж: Главред, фото: УНІАН, facebook.com/MarcoRubio

Головне із заяви Рубіо:

10-11 листопада в Абу-Дабі пройдуть переговори України та РФ

Центральне питання раунду - повоєнна безпека України

Трампу доповіли лише про початкові пропозиції

Переговори України та країни-агресора Росії за посередництва США відбудуться в Абу-Дабі 10 та 11 листопада, а центральним питанням зустрічі стане захист України після війни. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо у коментарі DRM News.

На його думку, від самого початку дипломатичних контактів довкола війни сторони щоразу повертаються до однієї й тієї самої проблеми - як убезпечити Київ і континент від повторення агресії.

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"Ось у чому справа. Протягом усього часу, поки ми обговорюємо російсько-українську війну, постійно порушується одне питання - необхідність надання гарантій безпеки. Якою буде післявоєнна система безпеки України... і всього європейського континенту? Це одна з ключових тем, яка неодноразово порушувалася під час кожної розмови, коли обговорювалися переговори", - сказав Рубіо.

Держсекретар також розтлумачив слова Дональда Трампа про просування в мирному процесі. За його оцінкою, президент США має на увазі певні напрацювання щодо того, якою може бути модель захисту після припинення бойових дій.

Водночас Рубіо застерігає: перейти до цього етапу можна лише після того, як війна завершиться. Втім, консультації на цю тему вже тривають.

"Думаю, президенту доповіли про це в четвер або п’ятницю минулого тижня. Йдеться про певні початкові пропозиції, які зараз розглядаються. Поки що нічого остаточно не узгоджено. Можливо, завтра в Абу-Дабі вдасться досягти певного прогресу, коли туди прибудуть Джаред і Стів. Думаю, вони вже прямують туди", - підсумував він.

Марко Рубіо / Інфографіка Главред

Який козир може втратити Путін на переговорах

Керівник Центру досліджень Росії, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко говорив, що після проміжних виборів у США Дональд Трамп може послабити тиск на Україну, а переговорні позиції російського диктатора Володимира Путіна - ослабнути.

За його оцінкою, США та Росія й надалі намагатимуться схилити Київ до поступок. Однак після виборів в США Кремлю, ймовірно, буде складніше наполягати на ультимативних вимогах.

"Україну намагатимуться схилити до того ж, що й раніше. Можливо, після виборів Трамп робитиме це в меншій мірі. Якщо так, то й апетити у Путіна зменшаться, оскільки єдина його надія - це Трамп. Якщо позиції Трампа ослабнуть, то й Путін не зможе висувати ультимативних вимог", - зазначив Огризко.

Переговори в Абу-Дабі - що відомо

Як повідомляв Главред, видання Bloomberg писало, що Росія направляє на тристоронні переговори в Абу-Дабі делегацію вищого рівня, ніж на попередні раунди. Склад російської делегації може свідчити про готовність Москви до змістовніших переговорів.

Також відомо, що керівник Офісу президента Кирило Буданов візьме участь у тристоронніх переговорах зі США та Росією. За його словами, зустріч в Абу-Дабі не буде фінальною, а сторони мають обговорити готовність завершити війну.

Крім того, європейські країни також братимуть участь у переговорах щодо завершення війни в Україні, які відбудуться в Абу-Дабі. Франція вже підтвердила свою присутність.

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Про персону: Марко Рубіо Марко Антоніо Рубіо - американський політик, член Республіканської партії. З 2011 року - сенатор США від штату Флорида та фаворит Руху чаювання. У 2012 році увійшов до Топ-100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time, пише Вікіпедія.

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