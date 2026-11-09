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Росія зібрала майже всі Ту-95 і Ту-160 на одній авіабазі - у чому причина

Руслана Заклінська
9 листопада 2026, 10:24
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Будівництво ангарів-укриттів на аеродромі Енгельс досі не просунулося далі каркасів, свідчать супутникові знімки.
Росія зібрала майже всі Ту-95 і Ту-160 на одній авіабазі - у чому причина
Росія перегнала Ту-95 і Ту-160 через усю країну / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Коротко:

  • На авіабазі "Українка" - 37 Ту-95МС і 10 Ту-160
  • Ангари-укриття в Енгельсі досі на етапі каркасів
  • Переліт з Енгельса - майже 5400 км в один бік

Країна-агресорка Росія зосередила майже всі свої стратегічні бомбардувальники на авіабазі "Українка" на Далекому Сході. Ймовірна причина в тому, що окупанти так і не збудували захисних ангарів для ракетоносців на аеродромі Енгельс, без якого РФ не обходиться під час масованих ударів по Україні. Про це пише Defense Express, посилаючись на дані моніторингової групи AviVector.

За даними AviVector, станом на 7 листопада на Українці перебували 37 Ту-95МС і 10 Ту-160М, а на авіабазі "Оленья" - ще один Ту-95МС. Лише 3 листопада з Енгельса-2 на Далекий Схід перелетіли чотири Ту-95МС і один Ту-160М, а в наступні дні туди перегнали ще кілька бортів з "Оленьї".

відео дня

Загалом з початку листопада на Українку перемістили вісім Ту-95МС і один Ту-160. У Defense Express припускають, що саме таку кількість літаків ворог і застосував під час масованого удару по Україні в ніч на 3 листопада.

Росія зібрала майже всі Ту-95 і Ту-160 на одній авіабазі - у чому причина
Бомбардувальники РФ / Інфографіка: Главред

Чому Росія тримає бомбардувальники на Далекому Сході

За оцінкою видання, на "Українці" літаки стоять без будь-якого фізичного захисту. Окупанти розраховують, що українські далекобійні дрони поки не здатні долетіти на таку відстань.

"Ймовірно, на самому летовищі "Украинка" російські Ту-95МС і Ту-160 стоять просто під відкритим небом, тобто без фізичного захисту", - зазначив Киричевський.

Крім того, Українка зручна для польотів Ту-95МС у Тихоокеанському регіоні, зокрема навколо Японії. Там уже зафіксували антирекорд за кількістю вильотів також Ту-142, Іл-20 і Су-35С.

Що відомо про укриття для літаків в Енгельсі

Про намір РФ звести до 20 ангарів-укриттів для Ту-95МС і Ту-160 на аеродромі Енгельс уперше стало відомо у квітні 2025 року, а предметні дані з'явилися в червні 2026-го. Проте, як показав знімок AviVector від 12 жовтня 2026 року, будівництво не просунулося далі зведення каркасів.

Експерт Defense Express Іван Киричевський вважає, що для росіян виявилося легше щоразу ганяти дефіцитні літаки через усю країну, ніж захистити їх на місці.

"Виходить, що росіянам виявилось реально простіше для кожного масованого удару переганяти свої дефіцитні стратегічні бомбардувальники на дистанцію майже 5400 кілометрів лише "в одну сторону", аніж створити реально надійний захист на тій же авіабазі "Енгельс", - пише експерт.

Аеродроми стратегічної авіації Росії
Аеродроми стратегічної авіації Росії / Інфографіка: Главред

Чому Росія б'є по глибокому тилу і чи можна від цього захиститися

Експерт з енергетичної безпеки, президент Центру глобалістики Стратегія XXI Михайло Гончар в інтерв'ю Главреду пояснив, що удари по тилу противника - один із базових принципів війни, і Україна теж його застосовує.

"Власне, ми також намагаємося завдавати ударів по російській економіці. Це один із принципів ведення війни. Якщо не можеш подолати противника на фронті, намагаєшся завдати йому критичних уражень у тилу - по підприємствах, транспортних комунікаціях, центрах зв'язку та інших об'єктах, які забезпечують функціонування держави й управління збройними силами", - наголосив фахівець.

Говорячи про російську тактику, Гончар звернув увагу, що ворог зміг наростити виробництво засобів ураження.

"Росіяни діють за схожою логікою. Вони активізували такі атаки ще минулого року, зокрема завдяки тому, що змогли масштабувати виробництво засобів ураження. З'явилися нові можливості, зокрема реактивні ударні дрони", - пояснив Гончар.

Водночас експерт визнав, що повністю убезпечитися від масованих атак неможливо.

"Зрозуміло, що забезпечити стовідсотковий захист неможливо - ані засобами протиповітряної оборони, ані інженерними спорудами", - підсумував він.

Стратегічна авіація РФ - новини за темою

Як повідомляв Главред, наприкінці жовтня моніторингові канали фіксували перегрупування бомбардувальників між "Українкою", "Енгельсом-2" та "Оленьєю". 2 листопада стало відомо, що Ту-95 вже споряджені ракетами і загроза комбінованого удару висока. Частину бортів тоді перемістили з Українки в "Енгельс" і на "Оленью".

Влітку Сили оборони вже діставали стратегічну авіацію РФ на її аеродромах. Супутникові знімки показали знищений Ту-95МС на аеродромі "Енгельс-2" після атаки в ніч на 16 липня. Ракетоносцю відірвало хвостову частину.

Сама назва далекосхідної бази має українське коріння. Як з'ясувалося, авіабазу "Українка" назвали на честь українських переселенців. Вона розташована майже за 6 тис. км від українського кордону і входить до трійки ключових тилових авіабаз РФ.

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Про персону: Іван Киричевський

Іван Киричевський – журналіст, експерт Defense Express. Висвітлює теми українсько-російських відносин, ситуації у Білорусі, Польщі, Азербайджані, Вірменії та інших країнах. З серпня 2025 року - військовослужбовець 413-го полку СБС "Рейд", експерт з озброєнь Defense Express

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