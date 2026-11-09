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У Кремлі заговорили про зміну кордонів України після слів Трампа про "іншу форму"

Руслана Заклінська
9 листопада 2026, 13:11
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Речник Путіна заявив, що "реалії на землі" очевидні, і порадив журналістам звертатися з питаннями до Білого дому.
У Кремлі заговорили про зміну кордонів України після слів Трампа про 'іншу форму'
У Кремлі підтримали слова Трампа про "іншу форму" України / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Офіс президента України, facebook.com/WhiteHouse

Що сталося:

  • Пєсков назвав Україну "іншою країною" з погляду географії
  • Так у Кремлі відреагували на інтерв'ю Трампа для CBS
  • 10-11 листопада в Абу-Дабі пройдуть тристоронні переговори

Прессекретар диктатора країни-агресорки РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Україна "з точки зору географії вже інша країна", маючи на увазі окуповані Росією території. Так у Кремлі прокоментували слова президента США Дональда Трампа про "трохи іншу форму" України. Про це повідомили росЗМІ.

На запитання журналістів, що міг мати на увазі американський президент, речник Кремля відповів, що територіальні зміни вже нібито відбулися.

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"Що стосується території України, то з географічної точки зору це вже інша країна. Реалії на землі очевидні, навряд чи хтось може їх заперечувати", - сказав Пєсков.

Водночас тлумачити слова Трампа речник Путіна відмовився.

"Я б рекомендував вам звертатися зі своїми запитаннями до президента Трампа", - додав Пєсков.

Що сказав Трамп про майбутнє України

Напередодні Трамп в інтерв'ю CBS заявив, що війна завершиться, а Україна, ймовірно, залишиться незалежною державою, але виглядатиме інакше.

"Думаю, ми це зробимо, і я думаю, що це станеться, і в результаті Україна виглядатиме дещо інакше", - сказав Трамп.

Слова президента США розцінили як натяк на можливу зміну кордонів України за підсумками мирної угоди. Сам Трамп не уточнив, що саме має на увазі. В інтерв'ю він також заявив про "величезну ненависть" між Путіним і президентом України Володимиром Зеленським.

Коли відбудуться переговори в Абу-Дабі

Тристоронні переговори України, США та Росії мають пройти в столиці ОАЕ 10-11 листопада. Російську делегацію, за словами Пєскова, очолить помічник Путіна Володимир Мединський. Посередником на зустрічі виступить команда спецпредставника США Стіва Віткоффа.

Київ наполягає на зупинці війни по нинішній лінії фронту без жодних територіальних поступок, яких домагається Москва. Серед інших тем - секторальне перемир'я в енергетиці та на Чорному морі, а також підготовка зустрічі лідерів трьох країн.

Дональд Трамп - хроніка
Дональд Трамп - хроніка / Інфографіка: Главред

Чому Трамп тисне на Україну щодо територій

Керівник Центру досліджень Росії, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко в інтерв'ю Главреду зазначив, що Трамп мислить категоріями бізнес-угод і не розуміє логіки народу, який бореться за виживання.

"І він не розуміє, що в нас інша логіка поведінки: якщо у Трампа все переводиться у фінансові оборудки, а в нас йдеться про виживання нації. Для нього це незбагненні речі. Він не розуміє, що можна битися за своє існування, а не віддати 20% своєї території і почати з ворогом торгувати і обмінюватися дружніми посланнями", - наголосив дипломат.

Говорячи про мотиви Білого дому, Огризко звернув увагу, що тиск на Київ для Трампа - інструмент, аби швидше домовитися з Москвою, а аргументи про "непереможність" Росії він повторює слідом за Кремлем.

"Тож Трампу зараз потрібно максимально шантажувати і „нагинати" Україну, змушуючи робити те, що він хоче. А Росія, оскільки вона більша, і в неї більше території і ресурсів, об'єктивно не може програти, та інша маячня, яку Трамп теревенить", - пояснив експерт.

Переговори в Абу-Дабі - новини за темою

Як повідомляв Главред, напередодні зустрічі в ОАЕ Пєсков висловив сподівання, що Трамп продовжить свої миротворчі зусилля. Речник Кремля заявив, що в сторін є напрацювання і незабаром відбудеться новий раунд тристоронніх переговорів. Таку заяву він зробив після того, як республіканці втратили контроль над обома палатами Конгресу США.

Тим часом держсекретар США Марко Рубіо окреслив головне питання майбутньої зустрічі. За його словами, у центрі уваги в Абу-Дабі будуть гарантії безпеки для України після війни. Рубіо наголосив, що ця тема порушується під час кожної розмови про мирний процес.

Європа також не залишиться осторонь переговорів. Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро підтвердив участь Парижа в обговореннях в Абу-Дабі. За його словами, європейці будуть "достойно представлені" на зустрічі.

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Про персону: Дмитро Пєсков

Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна.

Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

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