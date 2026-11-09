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Мерц готовий поговорити з Путіним: де та коли може відбутися зустріч

Марія Николишин
9 листопада 2026, 09:48
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Чи приїде російський диктатор на грудневий саміт, досі невідомо.
Мерц готовий поговорити з Путіним: де та коли може відбутися зустріч
Мерц і Путін можуть провести переговори в Маямі / колаж: Главред, фото: УНІАН, t.me/news_kremlin

Головне:

  • Мерц не уникатиме розмови з Путіним на G20 у Маямі
  • Трамп запросив Путіна на саміт
  • Кремль досі не підтвердив участі диктатора

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не відмовлятиметься від розмови з російським диктатором Володимиром Путіним, якщо той з'явиться на саміті G20 у Маямі в грудні. Свою готовність до такого контакту політик озвучив під час публічного діалогу з громадянами в німецькому місті Хаген, повідомляє Westfalenpost.

На зустрічі журналіст поцікавився в канцлера, чи може його особиста зустріч із кремлівським лідером відбутися вже наприкінці року. Мерц нагадав, що країна-господар саміту має окремі повноваження щодо складу учасників.

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"Сторона, що приймає, завжди має право запросити додаткових глав держав і урядів. І, наскільки нам відомо на цей момент, Трамп запросив Путіна. Якщо він буде там, я не уникатиму можливості провести з ним бесіду", - запевнив Мерц.

Водночас канцлер наголосив, що Москва досі не підтвердила участь Путіна в грудневому заході.

Мерц готовий поговорити з Путіним: де та коли може відбутися зустріч
Які країни входять до G20 / Інфографіка: Главред

Як можна змусити Путіна до миру

Колишня депутатка Держдуми РФ, оперна співачка та громадська діячка Марія Максакова говорила, що сподіватися на дипломатичну гнучкість чи здоровий глузд російського керівництва - марна справа.

За її словами, зупинити диктатора традиційними домовленостями вже неможливо, адже з часом рівень його амбіцій та відриву від реальності тільки зростає.

"Щоб привести його до тями, треба показати "дубину", яка спрямована проти нього. Делірій Путіна так довго не зустрічав опору, що й те, чого він злякається, має ставати дедалі більшим. Того, чим його можна було налякати 10 років тому, вже недостатньо, щоб налякати його сьогодні", - наголосила вона.

Переговори з Путіним - останні новини

Як повідомляв Главред, 27 жовтня президент Фінляндії Александр Стубб і прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере провели телефонну розмову з диктатором та воєнним злочинцем Володимиром Путіним. Сторони обговорили припинення війни проти України та дипломатичні кроки для досягнення миру.

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність провести прямі переговори з Володимиром Путіним. На його думку, господар Білого дому має достатньо інструментів, аби схилити Путіна до особистої зустрічі.

Крім того, тристороння зустріч голови КНР Сі Цзіньпіна, президента США Дональда Трампа та очільника країни-агресорки Росії, кремлівського диктатора Володимира Путіна може відбутися цього місяця в Шеньчжені на полях саміту АТЕС.

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Про особу: Марія Максакова

Марія Петрівна Максакова-Ігенбергс (24 липня 1977, Мюнхен, ФРН) – російська та українська (з 2016 року) оперна співачка (мецо-сопрано), громадська діячка, колишня депутатка Держдуми РФ VI скликання від партії "Єдина Росія" (виключена 16 лютого 2017 року). З грудня 2016 року проживає в Україні. Засуджує російське вторгнення в Україну. У жовтні 2017 року в інтерв'ю журналісту Айдеру Муждабаєву вибачилася перед українцями і кримськими татарами за голосування Держдуми РФ за анексію Криму Росією і підкреслила, що в момент голосування була відсутня в парламенті і країні, пише Вікіпедія.

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