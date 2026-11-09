Сніг та мороз до -4 градусів: відома дата, коли в Україну прийде потепління

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода в Україні у вівторок
- Коли можливе короткочасне потепління
Погода в Україні у вівторок, 10 листопада, буде під впливом антициклону, тому опадів не передбачається. Лише ввечері у деяких областях може випасти мокрий сніг. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.
За її словами, 10 листопада найхолодніша ніч очікується у західних областях України, 0…-4 градуси. На решті території мінімальна температура повітря коливатиметься в межах 0…+6 градусів.
Вдень на півдні та на заході температура складатиме +4…+9 градусів, у південній частині місцями +10…+12 градусів. На півночі, у центральних областях та на сході України +3…+7 градусів.
"Значну частину доби погоду України визначатиме антициклон, тому опадів не передбачається. І лише ввечері 10-го листопада у західних областях атмосферний фронт зумовить опади у вигляді дощу та мокрого снігу", - наголосила синоптикиня.
Вона також попередила, що на Правобережжі України завтра очікується сильний вітер південно-західного напрямку.
Погода в Києві
У Києві 10 листопада погода буде вітряною, але опади малоймовірні.
Максимальна температура повітря коливатиметься близько +5…+6 градусів.
Коли в Україні потеплішає
Діденко додала, що на поточному тижні найвищою очікується температура повітря у південній частині України, там стовпчики термометрів піднімуться до +10…+14 градусів, а в Криму до +16 градусів.
"Загалом в Україні тиждень не буде надто холодним, а в п’ятницю 13-го листопада взагалі градуси підстрибнуть угору, скрізь очікується короткочасне відчутне потепління", - йдеться у повідомленні.
Проте вже найближчих вихідних, з 14-го та 15-го листопада, температура повітря в Україні знову почне знижуватися.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, синоптик Ігор Кібальчич говорив, що погода в Україні на початку тижня буде сухою і відносно теплою. Проте уже із середи на країну насунуться атмосферні фронти, які принесуть дощі, мокрий сніг і поривчастий вітер.
Начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха говорила, що у першій декаді листопада в окремих західних областях України може випасти сніг, а на високогір'ї Карпат сніговий покрив місцями вже досягає 14 сантиметрів.
Також відомо, що зима 2026–2027 років в Україні, найімовірніше, буде на 1–2 градуси теплішою за кліматичну норму, проте морози до -20 °C і нижче не виключені.
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Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
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