Сніг та мороз до -4 градусів: відома дата, коли в Україну прийде потепління

Синоптикиня попередила, що в деяких областях очікується сильний вітер південно-західного напрямку.

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Прогноз погоди в Україні на 10 листопада / фото: УНІАН

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Якою буде погода в Україні у вівторок

Коли можливе короткочасне потепління

Погода в Україні у вівторок, 10 листопада, буде під впливом антициклону, тому опадів не передбачається. Лише ввечері у деяких областях може випасти мокрий сніг. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

За її словами, 10 листопада найхолодніша ніч очікується у західних областях України, 0…-4 градуси. На решті території мінімальна температура повітря коливатиметься в межах 0…+6 градусів.

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Вдень на півдні та на заході температура складатиме +4…+9 градусів, у південній частині місцями +10…+12 градусів. На півночі, у центральних областях та на сході України +3…+7 градусів.

"Значну частину доби погоду України визначатиме антициклон, тому опадів не передбачається. І лише ввечері 10-го листопада у західних областях атмосферний фронт зумовить опади у вигляді дощу та мокрого снігу", - наголосила синоптикиня.

Вона також попередила, що на Правобережжі України завтра очікується сильний вітер південно-західного напрямку.

Погода в Україні 10 листопада / фото: meteoprog

Погода в Києві

У Києві 10 листопада погода буде вітряною, але опади малоймовірні.

Максимальна температура повітря коливатиметься близько +5…+6 градусів.

Прогноз погоди в Києві / фото: meteoprog

Коли в Україні потеплішає

Діденко додала, що на поточному тижні найвищою очікується температура повітря у південній частині України, там стовпчики термометрів піднімуться до +10…+14 градусів, а в Криму до +16 градусів.

"Загалом в Україні тиждень не буде надто холодним, а в п’ятницю 13-го листопада взагалі градуси підстрибнуть угору, скрізь очікується короткочасне відчутне потепління", - йдеться у повідомленні.

Проте вже найближчих вихідних, з 14-го та 15-го листопада, температура повітря в Україні знову почне знижуватися.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптик Ігор Кібальчич говорив, що погода в Україні на початку тижня буде сухою і відносно теплою. Проте уже із середи на країну насунуться атмосферні фронти, які принесуть дощі, мокрий сніг і поривчастий вітер.

Начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха говорила, що у першій декаді листопада в окремих західних областях України може випасти сніг, а на високогір'ї Карпат сніговий покрив місцями вже досягає 14 сантиметрів.

Також відомо, що зима 2026–2027 років в Україні, найімовірніше, буде на 1–2 градуси теплішою за кліматичну норму, проте морози до -20 °C і нижче не виключені.

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Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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