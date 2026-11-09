Росіяни прицільно вдарили по правцівниках Укренерго: є поранені

Що сталося:
- Росіяни атакували FPV-дроном авто енергетиків у Сумах
- Троє працівників Укренерго дістали поранення
- Одного з постраждалих оперують
Вранці 9 листопада російські окупанти прицільно атакували в Сумах автомобіль, у якому пересувалися працівники Укренерго. Троє енергетиків поранені, один із них у тяжкому стані - його оперують. Про це повідомили голова Сумської ОВА Олег Григоров в Telegram та НЕК Укренерго в Telegram.
За словами Григорова, удар ворожого дрона був прицільним. Усіх постраждалих оперативно доправили до лікарні.
"Попередньо, один із постраждалих має важкі травми. Наразі його оперують", - повідомив очільник ОВА.
Він також наголосив, що під ударом опиняються люди, які відновлюють зруйноване після обстрілів.
"Росіяни продовжують цілеспрямовано атакувати мирних людей. Під ударом опиняються й ті, хто щодня, ризикуючи власним життям, відновлює пошкоджену інфраструктуру та повертає світло в домівки жителів Сумщини", - написав Григоров.
Що відомо про атаку на енергетиків Укренерго
У компанії уточнили, що армія країни-агресорки вдарила по автомобілю FPV-дроном. Там підтвердили поранення трьох працівників.
"Усіх наших колег оперативно доправили до лікарні, де їм надають необхідну медичну допомогу. Один із постраждалих перебуває у тяжкому стані", - зазначили в Укренерго.
В енергокомпанії наголосили, що Росія цілеспрямовано б'є не лише по енергосистемі, а й по людях, які забезпечують її роботу та відновлюють пошкоджене обладнання.
"Наші енергетики щодня працюють в умовах постійної небезпеки, щоб українці мали електроенергію. І сьогоднішній удар - ще одне свідчення того, якою ціною дається ця робота", - підсумували в Укренерго.
Чому FPV-дрони небезпечні для енергетиків
Авіаційний експерт та аналітик Костянтин Криволап в інтерв'ю Главреду зазначив, що FPV-режим дає змогу оператору бачити ціль у реальному часі й точно наводити дрон.
"Можливість добре бачити ціль і водночас мати прямий зв'язок із дроном у FPV-режимі дозволяє суттєво підвищити точність та ефективність ударів. Тому росіяни зараз дуже точно б'ють по наших АЗС, локомотивах, поїздах", - наголосив фахівець.
Водночас, оцінюючи загрози для енергосистеми взимку, аналітик припустив, що з початком опалювального сезону ворог зробить ставку на балістичні ракети.
"Я думаю, що балістика у великій кількості піде насамперед по енергетичній інфраструктурі з початком опалювального сезону. У мене є таке відчуття", - підсумував Криволап.
Атаки на Суми - новини за темою
Як повідомляв Главред, у ніч на 31 жовтня війська РФ атакували Суми двома ударними безпілотниками. Через удар дронів по Сумах у Зарічному районі спалахнули пожежі. Попередньо, тоді обійшлося без постраждалих.
Раніше, 20 жовтня, російський безпілотник атакував житловий квартал міста. Тоді дрон влучив у багатоквартирний будинок у Сумах, де спалахнула масштабна пожежа. На місці працювали всі профільні служби.
Під ударами ворожих дронів опиняються й енергетики інших компаній. Восени 2025 року дрон атакував підрозділ ДТЕК на Дніпропетровщині. Тоді поранення дістали п'ятеро енергетиків, один із них був у тяжкому стані.
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Про джерело: "Укренерго"
ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.
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