Копія батька: син Шварценеггера продемонстрував фігуру та м’язи

Син знаменитого актора став його точною копією.

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Арнольд Шварценеггер і Джозеф Баена / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/joebaena

Коротко:

Як виглядає син Шварценеггера

Яких успіхів він досяг

29-річний фітнес-модель, бодібілдер, актор і ріелтор Джозеф Баена - позашлюбний син Арнольда Шварценеггера, зробив новий крок у спортивній кар'єрі.

Як пише Page Six, на своєму першому професійному турнірі з натурального бодібілдингу він увійшов до п’ятірки найкращих учасників, посівши п’яте місце.

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Змагання INBA PNBA Pro/Am World Cup відбулися 7 листопада в місті Ель-Сегундо, штат Каліфорнія. Баена виступав у категорії Classic Physique Open. Для нього це стало професійним дебютом у Professional Natural Bodybuilding Association.

Спортсмен поділився в Instagram відео своєї програми, під час якої демонстрував рельєфну мускулатуру та виконував обов’язкові пози перед суддями. Для виступу він обрав композицію The Trio італійського композитора Енніо Морріконе з фільму "Хороший, поганий, злий".

Після турніру Джозеф записав відеозвернення, в якому розповів про свої враження та зізнався, що задоволений результатом.

Арнольд Шварценеггер раніше / Фото Вікіпедії

"Я неймовірно пишаюся собою. Це мій перший рік змагань", - зазначив він.

Баена також додав, що досяг поставленої мети - потрапити до п’ятірки найкращих, а тепер розуміє, над якими аспектами підготовки йому доведеться працювати далі. За його словами, виступ став емоційним і дуже важливим досвідом.

Особливо спортсмен пишається тим, що готувався без постійного тренера. При цьому він подякував родині, дівчині та всім, хто підтримував його протягом спортивного шляху.

Джозеф Баена пішов слідами свого знаменитого батька

Інтерес до бодібілдингу у Джозефа з’явився ще під час навчання в коледжі. В інтерв’ю GQ він розповідав, що саме батько допоміг йому захопитися силовими тренуваннями: Арнольд подарував синові енциклопедію з бодібілдингу, за якою той почав вивчати особливості тренувань і розвитку м’язів.

Баена називав Шварценеггера своїм найкращим партнером по тренуваннях. У березні 2026 року батько і син навіть опублікували спільні фотографії зі спортзалу.

Син Шварценеггера на змаганнях / Скріншот

Спортивна кар'єра Джозефа розпочалася навесні 2026 року. У березні він виграв одразу кілька категорій на турнірі NPC Natural Colorado State, зокрема Men's Open Bodybuilding Heavy Weight Class та дві категорії Classic Physique. У квітні Баена посів перше місце на змаганнях INBA Iron Gladiator у Каліфорнії.

Сам Арнольд Шварценеггер вважається однією з головних легенд світового бодібілдингу. За свою кар’єру він сім разів ставав переможцем конкурсу "Містер Олімпія" та п’ять разів здобував титул "Містер Всесвіт".

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Про особу: Арнольд Шварценеггер Арнольд Шварценеггер - культурист, актор і політичний діяч. П'ятиразовий володар титулу "Містер Всесвіт" і семиразовий - "Містер Олімпія", засновник конкурсу бодібілдингу "Арнольд Класик". 38-й губернатор американського штату Каліфорнія (2003–2011). Лауреат премій "Золотий глобус" (1977), "Сатурн" (1992) та іменної зірки на Голлівудській Алеї слави. Найвідоміші кінороботи: "Конан-варвар" (1982), "Хижак" (1987), "Згадати все" (1990), серія фільмів "Термінатор".

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