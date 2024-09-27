Зеленський повернеться без дозволу США на удари вглиб РФ - The Times

США не оголосили про зміну своєї позиції щодо далекобійних ударів.

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США не дали дозвіл на удари по РФ / колаж: Главред, фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський повернеться з Вашингтона без дозволу на удари вглиб Росії західними ракетами. Про це пише The Times.

Зазначається, що під час зустрічей з президентом Джо Байденом і віце-президенткою Камалою Гарріс Зеленський закликав їх зняти обмеження на удари далекобійними британськими ракетами Storm Shadow чи американськими ПТРК ATACMS. Також він мав представити їм план перемоги у війні.

"Сполучені Штати Америки не оголосили про зміну своєї позиції щодо далекобійних ударів по Росії. А напередодні кремлівський правитель Путін заявив, що велика повітряна атака на РФ з боку підтримуваної Заходом країни може викликати ядерну відповідь", - повідомляє видання. відео дня

Також відомо, що американський президент анонсував надання Україні великого пакету військової допомоги, в який увійдуть плануючі бомби Joint Standoff Weapon. А Гарріс розкритикувала слова Дональда Трампа про те, що Україна мала погодитися на вимоги Путіна, щоб запобігти повномасштабній війні.

The Times додає, що в Капітолії Зеленський зустрівся з двопартійною групою сенаторів, які підтримують Україну в цій віні. Республіканець Ліндсі Грем заявив, що той просив надати зелене світло на далекобійні удари, щоб "посадити Путіна за стіл переговорів" та посилити позицію країни.

"Якщо ми не зробимо цей фундаментальний вибір цього тижня, я думаю, що результат для України буде жахливим", - наголосив сенатор Грем.

Що таке The Times? The Times - впливова щоденна британська газета, одна з найстаріших у світі. Заснована у 1785 році Джоном Волтером. Власником газети є корпорація News Corporation на чолі з Рупертом Мердоком. Історично вважається консервативною газетою, однак у 2001 та 2005 роках підтримала Лейбористську партію під час виборів. Від часу заснування, протягом 219 років друкувалася у широкому форматі, але у 2004 році перейшла на компактний формат з наміром поширити свій вплив на молодшу аудиторію, пише Вікіпедія.

Візит Зеленського в США - що відомо

Нагадаємо, 23 вересня президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до США разом з першою леді Оленою Зеленською.

24 вересня президент України Володимир Зеленський зустрівся на полях Генеральної Асамблеї ООН із двопартійною делегацією Конгресу США та розповів їй про свій "план перемоги".

26 вересня на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку президент України Володимир Зеленський провів зустріч із главою Білого дому Джо Байденом. Він подякував Байдену і Штатам за надану країні підтримку, яка "рятує життя українців і допомагає країні зберегти незалежність".

План перемоги Зеленського / Інфографіка: Главред

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