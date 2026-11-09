Росія хоче більшого від Трампа: у Кремлі розкрили плани після дизельної угоди

Попри оптимізм російських дипломатів, танкери з пальним змінили курс, а американські компанії не поспішають купувати дизель.

https://glavred.net/economics/dizel-yak-klyuch-do-vashingtona-na-shcho-rozrahovuye-moskva-pislya-ugodi-z-trampom-10810544.html Посилання скопійоване

Володимир Путін і Дональд Трамп, дизельне пальне / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот, pixabay.com

Головне:

У МЗС РФ назвали дизельну угоду основою для зв'язків зі США

Танкери з російським дизелем змінили курс від берегів США

12 сенаторів закликали скасувати домовленість

Країна-агресорка Росія розраховує, що постачання дизельного пального до США стане першим кроком до відновлення ділових відносин з Вашингтоном. Однак поки танкери з російським пальним так і не дійшли до американських портів. Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Панкін в інтерв'ю російському державному агентству ТАСС, передає Reuters.

Про угоду Трамп оголосив 9 жовтня після розмови з Путіним. Тоді йшлося про постачання понад 300 тисяч тонн російського дизеля на американський і світовий ринки, а виняток Мінфіну США із санкцій для таких операцій діє до 7 квітня.

відео дня

Панкін переконаний, що домовленість про пальне має для Москви значно ширше значення, ніж просто продаж дизеля.

"Дизельна угода може стати основою для поступового відновлення ділових та інших зв'язків між нашими країнами", - заявив російський дипломат.

Чому танкери з російським дизелем не дійшли до США

Попри гучні заяви Москви, на практиці схема дає збої. За даними аналітичних компаній Kpler і LSEG, два танкери з російським дизелем, які прямували до атлантичного узбережжя США, раптово змінили курс.

Обидва підсанкційні судна вийшли з порту Приморськ. Згодом одне з них попрямувало до Бразилії, а інше - до Середземномор'я, ще одне судно змінило пункт призначення з Нью-Йорка на невизначений.

Крім того, американські компанії не поспішають купувати російське пальне через репутаційні та юридичні ризики, а для окремих партій на ринку немає підтверджених покупців. Губернаторка Нью-Джерсі Мікі Шеррілл попередила операторів портів про суворі штрафи за торгівлю російським дизелем.

У Кремлі такі повідомлення заперечують. Спецпредставник Путіна Кирило Дмитрієв назвав їх фейком і запевнив, що танкери продовжують рух до США.

Хто у США виступає проти дизельної угоди

Рішення Трампа дозволити торгівлю російським дизелем розкритикували навіть у його партії. 12 сенаторів-республіканців і демократів закликали адміністрацію скасувати домовленість.

На їхню думку, закупівля пального в Росії фактично дасть Кремлю додаткові кошти на війну проти України. Серед підписантів звернення - Мітч Макконнелл, Сьюзен Коллінз і Джин Шахін.

Дизельна угода Трампа і Путіна / Інфографіка: Главред

Що зміниться для дизельної угоди після виборів у США

Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко в інтерв'ю Главреду зазначив, що після проміжних виборів позиції Трампа ослабнуть, а республіканці діятимуть щодо нього жорсткіше.

"А після 3 листопада у Трампа почнуться значно складніші часи, ніж сьогодні. Коли політична ситуація в США зміниться, навіть республіканці будуть вживати значно жорсткіших дій щодо Трампа, оскільки продовження нинішньої лінії заведе Штати в глухий кут", - наголосив дипломат.

Водночас, за словами Огризка, реальні наслідки голосування Україна відчує не одразу, а лише після початку роботи нового складу Конгресу.

"Тож після виборів у США справді багато що зміниться, в тому числі й для України. Хоча варто наголосити, що наслідки виборів ми відчуємо не 4 листопада, а 3-4 січня, коли відбудеться перше засідання нового Конгресу і нового Сенату", - пояснив експерт.

Аналітик Kpler Метт Сміт у коментарі Associated Press звернув увагу, що поставки російського дизеля до США стримують передусім санкційні ризики для покупців.

"Через регуляторні та санкційні побоювання ми можемо не побачити розвантаження цього вантажу на атлантичному узбережжі США. Очевидно, що тут є вагання щодо ввезення цих барелів на берег саме через наслідки такого кроку", - зазначив Сміт.

Дизельна угода Трампа і Путіна - новини за темою

Як повідомляв Главред, угоду про постачання пального з Росії Трамп оголосив після телефонної розмови з Путіним. За його словами, країна-агресорка поставить понад 300 тисяч тонн дизеля на американський і світовий ринки. Загальний обсяг може сягнути 4,8 млн тонн, однак четвертий транш залежить від стану російських НПЗ.

Тим часом в Інституті вивчення війни оцінили домовленість критично. Аналітики ISW назвали скасування заборони на купівлю дизпалива з РФ односторонньою поступкою Москві. Жодних зустрічних кроків Росія в обмін на угоду не запропонувала.

Водночас у Конгресі США з рішенням Трампа погодилися не всі. Конгресмен Дон Бейкон заявив, що низка республіканців категорично проти дизельної угоди. Законодавці готують законопроєкт "Мир через силу" імені Рейгана із забороною закупівель російської нафти.

Читайте також:

Про персону: Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), надзвичайний і повноважний посол України (1996). З вересня 2014 року керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як Новое время та Українська правда. З 2022 року проректор із міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред