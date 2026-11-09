Дрони атакували Кременчук: семеро поранених, серед них 16-річний підліток

У багатоповерхівці та готелі спалахнули пожежі, рятувальники евакуювали 15 осіб

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Удар по Кременчуку - пожежі у багатоповерхівці та готелі, 7 постраждалих / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

Дрони РФ влучили в житловий будинок і готель у Кременчуці

Сім поранених, 16-річного юнака госпіталізували

Вночі окупанти атакували Глобинську громаду

Російські ударні дрони ввечері 8 листопада атакували Кременчук у Полтавській області. Сім осіб отримали травми, серед них - 16-річний підліток. Безпілотники влучили у два місця в місті, і в обох локаціях спалахнули пожежі, повідомляє Полтавська ОДА.

Найбільше постраждав неповнолітній. Про його стан голова Полтавської ОДА Віталій Дяківнич написав у Telegram незабаром після атаки.

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"За попередньою інформацією, тяжкі травми отримав 16-річний юнак. Його госпіталізували", - повідомив Дяківнич.

Пізніше кількість постраждалих зросла до семи, ще двох осіб доставили до медичних закладів. Один із дронів влучив у багатоквартирний житловий будинок, де виникла пожежа. Інший влучив у будівлю готелю, яку також охопив вогонь.

Рятувальники вивели з небезпечної зони 15 осіб

У ДСНС повідомили, що під удар потрапили житловий масив у Кременчуці та приватне підприємство в Кременчуцькому районі. Пожежі виникли одразу в кількох місцях.

Рятувальники евакуювали з небезпечної зони 15 мешканців. Постраждалим, зокрема підлітку, надають допомогу медики. Усі осередки загоряння вже ліквідовано.

Вночі дрон вразив приватний двір у Глобинській громаді

Атаки на регіон не припинилися й вночі 9 листопада. Про новий удар Дяківнич повідомив окремим повідомленням.

"У Глобинській громаді Кременчуцького району ворожий БПЛА вразив територію приватного домоволодіння", - написав голова ОДА.

Через влучання загорілася господарська будівля. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Росія може отримати привід для ядерного удару по Україні: думка експерта

Питання можливого використання ядерного арсеналу на Близькому Сході безпосередньо стосується безпеки України. Про це заявив політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов в інтерв’ю Главреду.

"Безумовно, якщо, не дай Боже, США завдадуть удару по Ірану ядерною зброєю, Росія вчинить аналогічно. У Кремлі вже давно міркують приблизно так: "якщо НАТО може бомбити Югославію, то ми маємо право діяти так само", - попереджає він.

Для Києва, на думку експерта, звідси випливає проста, хоча й неочевидна позиція щодо Тегерана.

"Отже, нам може не подобатися іранський режим, але краще б все-таки, щоб не дійшло до ядерної зброї. Адже якщо ядерна зброя буде застосована, наступною жертвою може виявитися Україна", - вважає політолог.

Атаки РФ на Україну - новини

Як писав Главред, Україна переживе зиму, навіть попри загрозу масових російських атак на критичну інфраструктуру. Москва розраховує спровокувати в країні суспільне невдоволення та змусити українців піти на поступки. Про це заявив голова Офісу президента Кирило Буданов.

"Україна точно переживе цю зиму. Важко, але мине", - підкреслив Буданов.

У ніч на 7 листопада РФ завдала масованого удару по енергетиці. У результаті атаки було пошкоджено мережі передачі електроенергії від АЕС до Києва та центральних регіонів. Без світла тоді залишилися споживачі в Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Житомирській та Харківській областях.

Під час нічної атаки 7 листопада кілька російських ракет влучили в Північний міст у Києві. Рух було перекрито в обох напрямках.

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Про персону: Віталій Дяківнич Віталій Анатолійович Дяківнич - голова Полтавської обласної державної адміністрації - керівник обласної військової адміністрації з 8 січня 2026 року. Народився 14 серпня 1979 року в селищі Диканька Полтавського району Полтавської області. Вищу освіту здобув у Полтавському державному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка, який закінчив у 2001 році за спеціальністю "Педагогіка та методика середньої освіти. Історія та основи економіки", отримавши кваліфікацію вчителя історії та основ економіки. У 2017–2020 роках навчався у Харківському регіональному інституті державного управління НАГУ при Президентові України, де здобув ступінь магістра з публічного управління та адміністрування. Трудову діяльність розпочав у липні 2001 року на посаді державного податкового інспектора групи обліку та контролю відділу податкового аудиту та валютного контролю Петропавлівської міжрайонної державної податкової інспекції у Дніпропетровській області, де працював до березня 2002 року. У 2002–2003 роках - менеджер зі збуту в колективному фермерському господарстві "Лот" у селищі Петропавлівка Дніпропетровської області. З жовтня 2004 року по грудень 2016 року обіймав посади у виконавчому апараті Диканської районної ради Полтавської області (селище Диканька). З грудня 2016 року по березень 2021 року очолював апарат Диканської районної державної адміністрації. У 2020 році був обраний депутатом районної ради 8-го скликання. У червні 2021 року перейшов на роботу до Миргородської районної державної адміністрації на посаду першого заступника голови. У період з 8 червня 2022 року по січень 2023 року тимчасово виконував обов’язки голови Миргородської РДА. З січня 2023 року по січень 2026 року очолював Миргородську районну державну адміністрацію Полтавської області. 8 січня 2026 року був призначений президентом Володимиром Зеленським на посаду голови Полтавської обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації. Одружений, має двох дочок – Тетяну та Златославу.

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