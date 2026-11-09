Дрони атакували Кременчук: семеро поранених, серед них 16-річний підліток

Коротко:
- Дрони РФ влучили в житловий будинок і готель у Кременчуці
- Сім поранених, 16-річного юнака госпіталізували
- Вночі окупанти атакували Глобинську громаду
Російські ударні дрони ввечері 8 листопада атакували Кременчук у Полтавській області. Сім осіб отримали травми, серед них - 16-річний підліток. Безпілотники влучили у два місця в місті, і в обох локаціях спалахнули пожежі, повідомляє Полтавська ОДА.
Найбільше постраждав неповнолітній. Про його стан голова Полтавської ОДА Віталій Дяківнич написав у Telegram незабаром після атаки.
"За попередньою інформацією, тяжкі травми отримав 16-річний юнак. Його госпіталізували", - повідомив Дяківнич.
Пізніше кількість постраждалих зросла до семи, ще двох осіб доставили до медичних закладів. Один із дронів влучив у багатоквартирний житловий будинок, де виникла пожежа. Інший влучив у будівлю готелю, яку також охопив вогонь.
Рятувальники вивели з небезпечної зони 15 осіб
У ДСНС повідомили, що під удар потрапили житловий масив у Кременчуці та приватне підприємство в Кременчуцькому районі. Пожежі виникли одразу в кількох місцях.
Рятувальники евакуювали з небезпечної зони 15 мешканців. Постраждалим, зокрема підлітку, надають допомогу медики. Усі осередки загоряння вже ліквідовано.
Вночі дрон вразив приватний двір у Глобинській громаді
Атаки на регіон не припинилися й вночі 9 листопада. Про новий удар Дяківнич повідомив окремим повідомленням.
"У Глобинській громаді Кременчуцького району ворожий БПЛА вразив територію приватного домоволодіння", - написав голова ОДА.
Через влучання загорілася господарська будівля. За попередніми даними, ніхто не постраждав.
Росія може отримати привід для ядерного удару по Україні: думка експерта
Питання можливого використання ядерного арсеналу на Близькому Сході безпосередньо стосується безпеки України. Про це заявив політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов в інтерв’ю Главреду.
"Безумовно, якщо, не дай Боже, США завдадуть удару по Ірану ядерною зброєю, Росія вчинить аналогічно. У Кремлі вже давно міркують приблизно так: "якщо НАТО може бомбити Югославію, то ми маємо право діяти так само", - попереджає він.
Для Києва, на думку експерта, звідси випливає проста, хоча й неочевидна позиція щодо Тегерана.
"Отже, нам може не подобатися іранський режим, але краще б все-таки, щоб не дійшло до ядерної зброї. Адже якщо ядерна зброя буде застосована, наступною жертвою може виявитися Україна", - вважає політолог.
Атаки РФ на Україну - новини
Як писав Главред, Україна переживе зиму, навіть попри загрозу масових російських атак на критичну інфраструктуру. Москва розраховує спровокувати в країні суспільне невдоволення та змусити українців піти на поступки. Про це заявив голова Офісу президента Кирило Буданов.
"Україна точно переживе цю зиму. Важко, але мине", - підкреслив Буданов.
У ніч на 7 листопада РФ завдала масованого удару по енергетиці. У результаті атаки було пошкоджено мережі передачі електроенергії від АЕС до Києва та центральних регіонів. Без світла тоді залишилися споживачі в Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Житомирській та Харківській областях.
Під час нічної атаки 7 листопада кілька російських ракет влучили в Північний міст у Києві. Рух було перекрито в обох напрямках.
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Про персону: Віталій Дяківнич
Віталій Анатолійович Дяківнич - голова Полтавської обласної державної адміністрації - керівник обласної військової адміністрації з 8 січня 2026 року.
Народився 14 серпня 1979 року в селищі Диканька Полтавського району Полтавської області. Вищу освіту здобув у Полтавському державному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка, який закінчив у 2001 році за спеціальністю "Педагогіка та методика середньої освіти. Історія та основи економіки", отримавши кваліфікацію вчителя історії та основ економіки.
У 2017–2020 роках навчався у Харківському регіональному інституті державного управління НАГУ при Президентові України, де здобув ступінь магістра з публічного управління та адміністрування.
Трудову діяльність розпочав у липні 2001 року на посаді державного податкового інспектора групи обліку та контролю відділу податкового аудиту та валютного контролю Петропавлівської міжрайонної державної податкової інспекції у Дніпропетровській області, де працював до березня 2002 року.
У 2002–2003 роках - менеджер зі збуту в колективному фермерському господарстві "Лот" у селищі Петропавлівка Дніпропетровської області.
З жовтня 2004 року по грудень 2016 року обіймав посади у виконавчому апараті Диканської районної ради Полтавської області (селище Диканька).
З грудня 2016 року по березень 2021 року очолював апарат Диканської районної державної адміністрації.
У 2020 році був обраний депутатом районної ради 8-го скликання.
У червні 2021 року перейшов на роботу до Миргородської районної державної адміністрації на посаду першого заступника голови. У період з 8 червня 2022 року по січень 2023 року тимчасово виконував обов’язки голови Миргородської РДА.
З січня 2023 року по січень 2026 року очолював Миргородську районну державну адміністрацію Полтавської області.
8 січня 2026 року був призначений президентом Володимиром Зеленським на посаду голови Полтавської обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації.
Одружений, має двох дочок – Тетяну та Златославу.
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