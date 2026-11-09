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Трагедія Ірини Федишин: у лікарні повідомили про "грубе порушення" лікаря

Христина Трохимчук
9 листопада 2026, 09:59
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У львівській лікарні Святої Анни відреагували на трагедію в родині співачки та розповіли про результати
Ірина Федишин втратила дитину
Ірина Федишин втратила дитину / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ірина Федишин

Ви дізнаєтеся:

  • Ірина Федишин розповіла про втрату дитини та видалення матки
  • Як у лікарні прокоментували трагедію

У львівській лікарні Святої Анни прокоментували заяви української співачки Ірини Федишин, яка після втрати дитини на 35-му тижні вагітності натякнула на можливу недбалість медичного персоналу. Представники закладу повідомили в Instagram, що обставини трагедії стали предметом офіційного розслідування.

Як розповіла співачка в Instagram, трагедія сталася через внутрішню кровотечу, спричинену відшаруванням плаценти. Крововилив відбувався всередині, а не назовні, що ускладнило діагностику. У результаті Федишин не тільки втратила дитину, а й перенесла операцію з видалення матки.

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Що сталося з Іриною Федишин
Що сталося з Іриною Федишин / фото: instagram.com, st.annas.hospital

29–30 жовтня в медичному закладі відбулася позапланова перевірка Міністерства охорони здоров’я України. За підсумками державного нагляду клініка отримала низку зауважень, які зобов’язана усунути до 1 грудня. Зокрема, до цілодобового чергування вже залучено лікарів УЗД, а також проводяться інші організаційні зміни.

Разом з тим у клініці наголосили, що лікар, який мав приймати пологи у виконавиці та оглядав її вдома, був звільнений через грубе порушення правил роботи закладу.

"Окремо хочемо зазначити, що лікар, якого Ірина обрала для прийняття пологів і який оглядав її вдома до госпіталізації, більше не працює в Лікарні Святої Анни. Надання медичної допомоги поза межами закладу без дозволу лікарем - це грубе порушення правил роботи лікарні. Після того як керівництву стало відомо про це порушення, трудові відносини з лікарем було припинено", - заявили в медичному закладі.

Ірина Федишин та Віталій Човник
Ірина Федишин та Віталій Човник / фото: instagram.com, Віталій Човник

У свою чергу, чоловік і продюсер артистки Віталій Човник заявив про намір оприлюднити подробиці тієї ночі та назвати конкретні імена людей, до яких, за його словами, залишаються серйозні запитання.

"Я розповім набагато більше. Про обставини тієї ночі, про організацію роботи лікарні, про дії та рішення конкретних людей. І назву прізвища тих, до кого залишаються серйозні запитання. Я не хочу, щоб ця історія залишилася лише нашим особистим болем. Я хочу, щоб правду почули, щоб на всі питання було надано відповіді, а найголовніше - щоб жодна інша родина не мусила пережити те, що пережили ми", - написав Віталій Човник.

Ірина Федишин
Ірина Федишин / інфографіка: Главред

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Про персону: Ірина Федишин

Ірина Федишин - українська співачка, авторка пісень, композиторка. Випустила 6 альбомів і три збірки. Двічі отримувала премію "Пісня року" (2017, 2021). Брала участь у шоу "Голос країни-8".

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