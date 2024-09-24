Трамп зробив скандальну заяву про Зеленського на тлі його візиту до США

Кандидат у президенти США вже говорив подібне про українського лідера і знову не стримався.

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Дональд Трамп знову назвав Зеленського "великим продавцем" / Колаж: Главред, фото: скріншот

Кандидат у президенти США Дональд Трамп укотре зробив скандальну заяву щодо українського лідера Володимира Зеленського, назвавши його "найкращим продавцем в історії", бо нібито після кожного візиту до США той повертається "з 60 мільярдами доларів".

Як пише Bloomberg, свою заяву Трамп озвучив під час мітингу в понеділок у Пенсильванії.

"Я бачу, що Зеленський тут. Я думаю, що Зеленський - найбільший продавець в історії: щоразу, коли він приїжджає в країну, він їде з 60 мільярдами доларів", - сказав "республіканець".

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За словами Трампа, Зеленський нібито "сильно" хотів, щоб його опонент-демократ Камала Гарріс перемогла на виборах.

Не забув Трамп і про свою улюблену тему - про те, як він нібито дуже швидко зможе завершити війну Росії проти України. Експрезидент сказав, що він спробує підштовхнути Київ і Москву до переговорного столу, якщо переможе на виборах.

"Якщо я виграю ці вибори, перше, що я зроблю, це зателефоную Зеленському та президенту Путіну і скажу: "Ви маєте укласти угоду, це безумство", - сказав Трамп.

Як повідомляв Главред, Трамп уже називав Зеленського "видатним продавцем".

"Зеленський - найбільший продавець. Щоразу їде зі США з 50-60 мільярдами доларів. Мені такого ніколи не вдавалося. Він кращий продавець, ніж я. Ми повинні дати їм у борг, і якщо їм раптом вдасться перемогти, вони нам повернуть гроші", - сказав Трамп у березні 2024 року на політичному мітингу в аеропорту Дейтона.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом у США та вже запланував низку двосторонніх зустрічей, зокрема з Камалою Гарріс.

Кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп заявляв, що він "імовірно" зустрінеться із Зеленським. При цьому Трамп не надав додаткових подробиць.

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