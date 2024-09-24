Трамп зробив скандальну заяву про Зеленського на тлі його візиту до США

Кандидат у президенти США Дональд Трамп укотре зробив скандальну заяву щодо українського лідера Володимира Зеленського, назвавши його "найкращим продавцем в історії", бо нібито після кожного візиту до США той повертається "з 60 мільярдами доларів".
Як пише Bloomberg, свою заяву Трамп озвучив під час мітингу в понеділок у Пенсильванії.
"Я бачу, що Зеленський тут. Я думаю, що Зеленський - найбільший продавець в історії: щоразу, коли він приїжджає в країну, він їде з 60 мільярдами доларів", - сказав "республіканець".
Дивіться відео - Трамп зробив хамську заяву про Зеленського:
За словами Трампа, Зеленський нібито "сильно" хотів, щоб його опонент-демократ Камала Гарріс перемогла на виборах.
Не забув Трамп і про свою улюблену тему - про те, як він нібито дуже швидко зможе завершити війну Росії проти України. Експрезидент сказав, що він спробує підштовхнути Київ і Москву до переговорного столу, якщо переможе на виборах.
"Якщо я виграю ці вибори, перше, що я зроблю, це зателефоную Зеленському та президенту Путіну і скажу: "Ви маєте укласти угоду, це безумство", - сказав Трамп.
"Мирний план" Дональда Трампа
У передвиборчому штабі Трампа називають політика "єдиною людиною", яка може закінчити війну РФ проти України, і зазначають, що вона б не почалася, якби він був президентом.
Тим часом два ключові радники експрезидента США Дональда Трампа представили йому план припинення війни Росії в Україні, якщо він переможе на президентських виборах.
"Ми говоримо українцям: "Ви повинні сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів припиниться. А Путіну ви говорите: "Він повинен сісти за стіл переговорів, а якщо ви не сядете за стіл, то ми дамо українцям усе необхідне, щоб убити вас на полі бою", - сказав один з авторів мирного плану.
Під час дебатів із чинним главою Білого дому Джо Байденом 27 червня Трамп укотре пообіцяв "закінчити війну в Україні" ще до свого "обрання на посаду президента". Він заявив, що зробив би, щоб "Зеленський і Путін знайшли спільну мову".
Водночас Трамп зізнався, що "пропозиції", висунуті кремлівським диктатором Володимиром Путіним нібито як умови для припинення війни Росії проти України, є "неприйнятними".
Як повідомляв Главред, Трамп уже називав Зеленського "видатним продавцем".
"Зеленський - найбільший продавець. Щоразу їде зі США з 50-60 мільярдами доларів. Мені такого ніколи не вдавалося. Він кращий продавець, ніж я. Ми повинні дати їм у борг, і якщо їм раптом вдасться перемогти, вони нам повернуть гроші", - сказав Трамп у березні 2024 року на політичному мітингу в аеропорту Дейтона.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом у США та вже запланував низку двосторонніх зустрічей, зокрема з Камалою Гарріс.
Кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп заявляв, що він "імовірно" зустрінеться із Зеленським. При цьому Трамп не надав додаткових подробиць.
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