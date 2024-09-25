'Цього не вдасться зробити': Блінкен розніс заяви Трампа про поразку України

Понад 50 країн працюють, щоб посилити Україну і забезпечити перемогу, заявив держсекретар США.

https://glavred.net/world/etogo-ne-udastsya-sdelat-blinken-raznes-zayavleniya-trampa-o-porazhenii-ukrainy-10600130.html Посилання скопійоване

Понад 50 країн працюють на перемогу України / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/DonaldTrump

Держсекретар США Ентоні Блінкен переконаний у перемозі України, на відміну від експрезидента Дональда Трампа. США працюють над тим, щоб Україна стала сильнішою. Про це американський політик заявив в інтерв'ю телеканалу ABC.

Блінкен запевнив, що він не має сумнівів у здатності України перемогти у війні з Росією. Він нагадав, що російський лідер Володимир Путін спочатку мав намір знищити Україну, але цей план провалився.

"Згадайте, що дійсно намагався зробити Путін. Він намагався зайти і стерти Україну з карти. Він зазнав поразки. Цього не вдасться зробити", - наголосив держсекретар США у відповідь на прохання ведучого прокоментувати заяви Трампа. відео дня

За його словами, основне завдання - допомогти Україні стати сильною, незалежною країною у військовому, економічному та демократичному плані. Він підкреслив, що понад 50 країн, зокрема США, працюють над тим, щоб підтримати Україну в цьому процесі.

"Одна країна не може просто нападати на іншу, силою перекроювати свої кордони, диктувати іншій країні її майбутнє, її рішення", - зазначив державний секретар США.

Саме це, як зауважив Блінкен, Росія намагається зробити в Україні.

"Якщо ми дозволимо, щоб це сталося безкарно, якщо ми дозволимо порушувати ці основні принципи, ці основні правила, тоді це стане тільки початком. Потенційні агресори скрізь казатимуть: агов, нам теж це зійде з рук", - сказав він.

Хто такий Ентоні Блінкен? Ентоні Блінкен - державний секретар США з 26 січня 2021. Заступник радника з національної безпеки президента США Барака Обами з 2009 до 2013. Під час президенства Обами, допомагав США з політикою в Афганістані, Пакистані та ядерною програму в Ірані, пише Вікіпедія.

Скандальні заяви Трампа - останні новини

Раніше Дональд Трамп зробив низку заяв і назвав українського президента Володимира Зеленського "найкращим продавцем на Землі". Тоді Трамп поскаржився, що Зеленський отримує допомогу під час кожного візиту до США.

Також політик заявив, що Росія може перемогти в Україні, оскільки раніше "вигравала у Гітлера і Наполеона

Крім цього, експрезидент і кандидат у президенти США заявив, що його країна "застрягла в цій війні". Тому Трамп пообіцяв провести переговори, коли стане президентом, щоб вивести США з російсько-української війни.

Кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп заявляв, що він "імовірно" зустрінеться із Зеленським. Проте нещодавно у штабі експрезидента заявили, що зустріч Трампа і Зеленського навіть не планувалася.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред