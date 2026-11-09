Меланія Трамп опинилася в центрі неприємної ситуації: що сталося

Дружину президента Трампа вирішили освистати під час матчу, на який вона прибула.

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Меланія Трамп потрапила в неприємний інцидент / колаж: Главред, фото: instagram.com/melaniatrump

Коротко:

Де з'явилася Меланія Трамп

Що з нею сталося на стадіоні

Перша леді США та дружина американського президента Дональда Трампа - Меланія - опинилася в центрі неприємного епізоду під час спортивного заходу в Луїзіані.

Як пише Radar online, її поява на великому екрані стадіону Tiger Stadium у Батон-Ружі викликала неоднозначну реакцію вболівальників: спочатку пролунали оплески, проте незабаром їх змінили гучні вигуки несхвалення.

відео дня

Інцидент стався 7 листопада 2026 року під час матчу між командами Louisiana State University (LSU) та Alabama. Меланія приїхала на захід не лише як глядачка: перед грою вона оголосила про партнерство свого проєкту Fostering the Future з університетом.

Меланія Трамп потрапила в незручний інцидент / скрін з відео

Коли ведучі представили першу леді публіці, частина глядачів почала свистіти та освистувати її. На відеозаписах, що поширилися в соціальних мережах, чутно, як негативні вигуки поступово стають гучнішими. У якийсь момент на стадіоні увімкнули музику через гучномовці, яка, судячи з кадрів, мала перекрити шум трибун.

При цьому реакція публіки була неоднорідною: деякі вболівальники аплодували Меланії, інші зустріли її появу з несхваленням.

У мережі розкритикували Меланію Трамп

Після матчу відео з реакцією глядачів швидко поширилося в соціальних мережах. Користувачі обговорювали поведінку публіки та сам візит першої леді.

Деякі коментатори порівнювали реакцію на Меланію зі ставленням до її чоловіка Дональда Трампа. Інші називали першу леді "безсердечною лицеміркою" і задавалися питанням, чому вона вирішила відвідати саме цей захід.

Втім, ці різкі характеристики належать користувачам соціальних мереж, а не є оцінкою організаторів матчу чи офіційних представників університету.

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Про особу: Меланія Трамп Меланія Трамп - словенсько-американська колишня модель; перша леді США з 2017 по 2021 рік, а також з 2025 року як дружина Дональда Трампа, 45-го та 47-го президента США. Вона стала першою натуралізованою громадянкою, яка обійняла посаду першої леді, другою першою леді іноземного походження після Луїзи Адамс та другою першою леді-католичкою після Жаклін Кеннеді, повідомляє Вікіпедія.

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