Зеленський у США зустрінеться з Гарріс і Трампом: про що говоритимуть

Президент хоче представити мирний план України.

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Дональд Трамп і Камала Гарріс зустрінуться із Зеленським у США / Колаж: Главред, фото: ОП, ua.depositphotos.com

Віцепрезидентка США і кандидатка в президенти від Демократичної партії Камала Гарріс планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні наступного тижня. Крім того в українського лідера ймовірно відбудеться зустріч з ексглавою Білого дому Дональдом Трампом.

Як пише Bloomberg із посиланням на джерела, Зеленський також хоче зустрітися з президентом США Джо Байденом у Нью-Йорку на полях тижня Генасамблеї ООН, який відбудеться з 24 по 30 вересня.

Кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп заявив у середу, що він "імовірно" зустрінеться із Зеленським, пише Reuters.

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"Ймовірно, так", - сказав Трамп у відповідь на запитання репортера про те, чи зустрінеться він з українським лідером.

При цьому Трамп не надав додаткових подробиць.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський виступить на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку 25 вересня.

Зеленський також заявляв, що хоче представити мирний план Байдену, Гарріс і Трампу.

План перемоги Зеленського - останні новини

Президент Володимир Зеленський заявив про готовність "плану перемоги" України, мета якого - змусити Росію завершити війну шляхом дипломатії.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що жодні мирні плани, які можуть бути запропоновані без участі України, не є прийнятними. Чітка позиція України є основою, через яку будуть вирішуватися всі питання. План перемоги України є єдиною платформою для реалізації всіх завдань.

За словами Зеленського, план перемоги включає чотири основні пункти і ще один, який буде потрібен Україні після війни.

"У мене є план, так, переможний план, тому що для нас перемога - це бути дуже сильними і бути готовими до сильної дипломатії. Тому я підготував кілька пунктів, чотири з них, основні пункти плюс один, який нам потрібен після війни", - зазначив глава держави в інтерв'ю CNN.

Іспанське видання EFE писало про те, що Зеленський сподівається на міжнародний тиск на Росію, щоб домогтися миру на умовах, які будуть прийнятними для України.

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