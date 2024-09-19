Зеленський у США зустрінеться з Гарріс і Трампом: про що говоритимуть

Віцепрезидентка США і кандидатка в президенти від Демократичної партії Камала Гарріс планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні наступного тижня. Крім того в українського лідера ймовірно відбудеться зустріч з ексглавою Білого дому Дональдом Трампом.
Як пише Bloomberg із посиланням на джерела, Зеленський також хоче зустрітися з президентом США Джо Байденом у Нью-Йорку на полях тижня Генасамблеї ООН, який відбудеться з 24 по 30 вересня.
Кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп заявив у середу, що він "імовірно" зустрінеться із Зеленським, пише Reuters.
"Ймовірно, так", - сказав Трамп у відповідь на запитання репортера про те, чи зустрінеться він з українським лідером.
При цьому Трамп не надав додаткових подробиць.
"Мирний план" Дональда Трампа
У передвиборчому штабі Трампа називають політика "єдиною людиною", яка може закінчити війну РФ проти України, і зазначають, що вона б не почалася, якби він був президентом.
Тим часом два ключові радники експрезидента США Дональда Трампа представили йому план припинення війни Росії в Україні, якщо він переможе на президентських виборах.
"Ми говоримо українцям: "Ви повинні сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів припиниться. А Путіну ви говорите: "Він повинен сісти за стіл переговорів, а якщо ви не сядете за стіл, то ми дамо українцям усе необхідне, щоб убити вас на полі бою", - сказав один з авторів мирного плану.
Під час дебатів із чинним главою Білого дому Джо Байденом 27 червня Трамп укотре пообіцяв "закінчити війну в Україні" ще до свого "обрання на посаду президента". Він заявив, що зробив би, щоб "Зеленський і Путін знайшли спільну мову".
Водночас Трамп зізнався, що "пропозиції", висунуті кремлівським диктатором Володимиром Путіним нібито як умови для припинення війни Росії проти України, є "неприйнятними".
Як відомо, президент України Володимир Зеленський виступить на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку 25 вересня.
Зеленський також заявляв, що хоче представити мирний план Байдену, Гарріс і Трампу.
План перемоги Зеленського - останні новини
Президент Володимир Зеленський заявив про готовність "плану перемоги" України, мета якого - змусити Росію завершити війну шляхом дипломатії.
Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що жодні мирні плани, які можуть бути запропоновані без участі України, не є прийнятними. Чітка позиція України є основою, через яку будуть вирішуватися всі питання. План перемоги України є єдиною платформою для реалізації всіх завдань.
За словами Зеленського, план перемоги включає чотири основні пункти і ще один, який буде потрібен Україні після війни.
"У мене є план, так, переможний план, тому що для нас перемога - це бути дуже сильними і бути готовими до сильної дипломатії. Тому я підготував кілька пунктів, чотири з них, основні пункти плюс один, який нам потрібен після війни", - зазначив глава держави в інтерв'ю CNN.
Іспанське видання EFE писало про те, що Зеленський сподівається на міжнародний тиск на Росію, щоб домогтися миру на умовах, які будуть прийнятними для України.
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