Доба за оновленими графіками: як вимикатимуть світло у Дніпрі та області 5 лютого

Енергетики оприлюднили погодинні графіки відключень для всіх груп споживачі.

https://glavred.net/energy/sutki-po-obnovlennym-grafikam-kak-budut-otklyuchat-svet-v-dnepre-i-oblasti-5-fevralya-10738085.html Посилання скопійоване

Для мешканців Павлограда діятиме окремий графік / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Коротко:

5 лютого в Україні запроваджують погодинні відключення світла

У Дніпрі та області діятимуть графіки ДТЕК і ЦЕК за чергами

Для Павлограда передбачений окремий графік відключень

У четвер, 5 лютого, в усіх регіонах України запровадять обмеження споживання електроенергії. У Дніпропетровській області діятимуть погодинні відключення світла для всіх споживачів.

відео дня

За інформацією ДТЕК, обмеження застосовуватимуть тричі на добу, а графіки вимкнень будуть визначені по чергах. Енергетики радять жителям стежити за оновленнями та планувати свій день відповідно до графіка, щоб уникнути неприємних сюрпризів.

Графіки відключень від ДТЕК для кожної черги

Черга 1.1: 00:00 – 05:30, 09:00 – 16:00, 17:30 – 24:00

Черга 1.2: 00:00 – 05:30, 08:00 – 16:00, 19:30 – 24:00

Черга 2.1: 00:00 – 05:30, 09:00 – 17:30, 19:30 – 24:00

Черга 2.2: 00:00 – 05:30, 09:00 – 16:00, 19:30 – 24:00

Черга 3.1: 02:00 – 09:00, 12:30 – 19:30, 23:00 – 24:00

Черга 3.2: 02:00 – 09:00, 12:30 – 22:00, 23:00 – 24:00

Черга 4.1: 02:00 – 09:00, 10:30 – 19:30, 23:00 – 24:00

Черга 4.2: 02:00 – 10:30, 12:30 – 19:30, 23:00 – 24:00

Черга 5.1: 00:00 – 02:00, 05:30 – 14:00, 16:00 – 23:00

Черга 5.2: 00:00 – 02:00, 05:30 – 12:30, 16:00 – 23:00

Черга 6.1: 00:00 – 02:00, 05:30 – 12:30, 16:00 – 23:00

Черга 6.2: 00:00 – 02:00, 05:30 – 12:30, 14:00 – 23:00

Мешканці Дніпра можуть перевірити точний час відключень за своєю адресою через спеціальну онлайн-форму на сайті ДТЕК.

Графіки відключень від ЦЕК

Як повідомляють у диспетчерському центрі НЕК "Укренерго", для абонентів ЦЕК відключення будуть діяти з 00:00 до 24:00 за встановленими чергами. Окремо зазначено, що для мешканців Павлограда, які тимчасово вимикаються за іншим графіком, передбачені спеціальні черги.

Черга 1.1 00:00 – 04:30 08:00 – 14:00 16:30 – 23:30

Черга 1.2 00:00 – 04:30 07:00 – 14:00 16:30 – 22:00

Черга 2.1 01:00 – 07:00 09:30 – 16:30 19:00 – 24:00

Черга 2.2 01:00 – 07:00 09:30 – 16:30 19:00 – 24:00

Черга 3.1 02:30 – 09:30 11:30 – 19:00 21:30 – 24:00

Черга 3.2 00:00 – 01:00 03:00 – 09:30 12:00 – 19:00 21:30 – 24:00

Черга 4.1 02:30 – 07:00 09:30 – 16:30 19:00 – 24:00

Черга 4.2 00:00 – 01:00 02:30 – 09:30 12:00 – 19:00 21:30 – 24:00

Черга 5.1 00:00 – 02:30 04:30 – 12:00 14:30 – 21:30 23:30 – 24:00

Черга 5.2 00:00 – 03:00 07:00 – 14:30 16:30 – 23:30

Черга 6.1 00:00 – 02:30 07:00 – 12:00 14:00 – 21:30 23:30 – 24:00

Черга 6.2 00:00 – 02:30 04:30 – 11:30 14:00 – 21:30

Графік для Павлограда

1 черга: 00:00 – 05:00 10:00 – 15:00 20:00 – 24:00

2 черга: 05:00 – 10:00 15:00 – 20:00

У компанії зазначають, що протягом доби графік відключень може змінюватися за рішенням НЕК "Укренерго".

Черги відключення електроенергії / Інфографіка: Главред

Розташування "Пунктів незламності"

На Дніпропетровщині продовжують роботу "Пункти незламності". Актуальну інформацію про їхні адреси та графік роботи можна переглянути на офіційному сайті обласної військової адміністрації, а також на платформі nezlamnist.gov.ua.

Пункти діють у приміщеннях районних військових адміністрацій, старостатів і міських рад у робочі години. Тут мешканці можуть зігрітися, скористатися електроенергією та водою, підзарядити мобільні пристрої, випити безкоштовного чаю й відпочити.

Відключення світла - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 3 лютого російські війська здійснили масштабну ракетно-дронову атаку на Одеську область, унаслідок якої були уражені об’єкти енергетичної та цивільної інфраструктури на півдні регіону. Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Крім того, після серії масованих атак РФ по критичній інфраструктурі столиці одна з київських теплоелектроцентралей зазнала таких руйнувань, що її відновлення вже неможливе. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поінформовані джерела.

Також відновлення енергосистеми України після одного з наймасовіших ракетних ударів займе тривалий час, повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Читайте також:

Про джерело: ДТЕК ДТЕК - найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України. Підприємства компанії виробляють електроенергію на сонячних, вітрових і теплових електростанціях, видобувають вугілля і природний газ, здійснюють трейдинг енергопродуктів на українському та зарубіжних ринках, розподіляють і постачають електроенергію споживачам, і розвивають мережу швидкісних зарядних станцій. Головний офіс компанії розташований у Києві, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред