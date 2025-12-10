"Будуть новини для закінчення кровопролиття": Зеленський зробив гучну заяву

Президент України заявив, що Київ завершує роботу над 20-пунктним планом щодо завершення війни.

Зеленський анонсував новини про завершення війни / Колаж: Главред, фото: ОП, 53 ОМБр ім. князя Володимира Мономаха

Що відомо:

Зеленський анонсував важливі новини для України

11 грудня відбудеться засідання "Коаліції охочих"

Україна завершує роботу над мирним планом і передасть його США

Президент України Володимир Зеленський анонсував новини, які можуть стосуватися завершення війни. Таку заяву він зробив у соцмережах.

Київ продовжує спілкування з усіма партнерами. Команда працює фактично у цілодобовому форматі. Сторони намагаються визначити кроки для закінчення війни.

"Сьогодні у графіку — розмова з американською стороною щодо документа, який деталізуватиме процес відбудови та економічного розвитку України після війни", — розповів він.

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Україна завершує роботу над мирним планом із 20-ти пунктів, який може визначити параметри завершення війни. Згодом його передадуть США.

"Тиждень може дати новини для всіх нас і для закінчення кровопролиття. Ми виходимо з того, що мир не має альтернативи, і ключові питання — як змусити Росію зупинити вбивства та що конкретно стримає Росію від третього вторгнення", — зазначив Зеленський.

Відомо, що 11 грудня відбудеться зустріч у форматі "Коаліції охочих".

Чи погодиться Путін на паузу у війні - прогноз генерала США

Главред писав, що за словами колишнього командувача Сухопутних військ США в Європі, генерал-лейтенанта у відставці Бена Годжеса, Володимир Путін не буде розглядати жодного перемир'я, доки переконаний, що Захід може "здатися" або не матиме достатньої рішучості підтримувати Україну.

Шанс на припинення вогню з'явиться тільки тоді, коли Росія зрозуміє, що не здатна перемогти. А це можливо лише за умови, що США та європейські союзники відкрито оголосять про готовність надати Україні весь необхідний арсенал - від озброєння до економічної підтримки.

Встановлення миру або перемир'я в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в Держдепі США нещодавно заявили, що прогрес у просуванні до зупинки вогню в Україні на цьому етапі залежить від російської сторони.

Раніше ЗМІ повідомляли, що план припинення війни, розроблений адміністрацією Дональда Трампа, передбачав передачу Україні великих територій. Україна та Європа відкинули ці пропозиції. Ці досягнення, ймовірно, допоможуть переконати Трампа в тому, що мир має бути встановлений на умовах Росії.

Напередодні посол США в НАТО Меттью Вітакер заявив, що "ми ближче до миру, ніж будь-коли". Він також підкреслив, що ситуація в Україні складна, але потрібно дійти до потрібного місця і врешті-решт війна має закінчитися.

Інші новини:

Мирний план Трампа - що відомо Агентство Bloomberg із посиланням на поінформовані анонімні джерела писало, що спеціальний представник Трампа з питань України та РФ Кіт Келлог презентує мирний план Трампа під час Мюнхенської конференції. У виданні описали, у чому полягає "мирний план Трампа": заморожування війни;

окупована росіянами територія залишається в "підвішеному стані";

Україна отримує гарантії безпеки, щоб Росія не могла напасти знову. Пізніше Кіт Келлог заявив, що не представлятиме "мирний план" президента Дональда Трампа на Мюнхенській конференції з безпеки. Коли план буде готовий, Трамп особисто його представить. 6 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що у Трампа ще немає офіційного плану для закінчення агресивної та неспровокованої війни Росії проти України. Раніше ЗМІ писали, що мирний план Дональда Трампа для України може включати два основні пункти. Перший параметр стосуватиметься членства України в НАТО. Це питання буде знято з порядку денного і "покладено в шухляду", але не "викинуто в смітник". Другий параметр - це заморозка бойових дій уздовж лінії, яка де-факто складеться на полі бою на той момент. Колишній радник Дональда Трампа Джон Болтон заявив, що обраний президент США має намір швидко завершити війну в Україні після свого вступу на посаду. Водночас умови, на яких це буде досягнуто, Трампа не надто хвилюють.

