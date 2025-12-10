Рус
Зеленський підписав закон про бюджет України на 2026 рік - на що підуть кошти

Юрій Берендій
10 грудня 2025, 19:44оновлено 10 грудня, 20:28
Зеленський підписав державний бюджет на 2026 рік, який визначає ключові напрями фінансування країни в умовах війни.
Зеленський підписав закон про бюджет на 2026 рік / Колаж: Главред, фото: УНІАН, t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Володимир Зеленський 10 грудня підписав закон про державний бюджет на 2026 рік Про це свідчить картка законопроєкту на сайті Верховної Ради України.

Законопроєкт грудня депутати ухвалили 3 грудня 257 голосами.

Бюджет передбачає доходи в 2,92 трильйона гривень і видатки в 4,78 трильйона гривень, дефіцит становить близько 1,9 трильйона гривень, або 18,5% ВВП.

Основні статті видатків бюджету

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко раніше озвучила основні показники Держбюджету на 2026 рік. Вона зазначила, що всі власні надходження держави будуть спрямовані на оборону та безпеку, підуть на Сили Оборони: грошове забезпечення військових та їхніх родин, посилення ППО, розробку та виробництво української зброї, включно з дронами. На армію передбачено 2,8 трлн грн, що складає майже 60% від усіх видатків.

"Освіта — передбачили 273,9 млрд грн (+75 млрд грн до 2025 року). Зокрема 195,3 млрд грн (+55,4 млрд грн до 2025 року), що враховує підвищення на 30% зарплат педагогічних і науково-педагогічних працівників з 1 січня 2026 року. Також Уряд розробляє нову систему оплати праці освітян, яка має запрацювати з вересня 2026 року", - повідомила прем'єрка. і

Свириденко додала, що в бюджеті на 2026 рік на охорону здоров’я виділено 258,6 млрд грн, що на 38,8 млрд грн більше, ніж у 2025 році. Пріоритетами є підвищення зарплат лікарів первинної та екстреної допомоги, безкоштовні ліки та медичні перевірки для громадян віком 40+ років.

Підтримка внутрішньо переміщених осіб передбачає 72,6 млрд грн, включно з 1,4 млрд грн на нову програму для ВПО з тимчасово окупованих територій.

На ветеранську політику виділено 18,9 млрд грн, що на 6,3 млрд грн більше, ніж у минулому році, зокрема для забезпечення житлом та реінтеграції ветеранів у цивільне життя.

"Соціальна підтримка — 468,5 млрд грн (+47,6 млрд грн до 2025 року), зокрема на пенсії, соціальні виплати вразливим категоріям, пільги та субсидії; підтримка осіб з інвалідністю та демографічний розвиток — комплексна підтримка сімей з новонародженими та маленькими дітьми (допологова, післяпологова допомога, єЯсла, Пакунок школяра)", - вказала вона.

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко зазначила, що вперше у держбюджеті виділено 1 млрд грн на підвищення безпеки в прифронтових регіонах, зокрема на облаштування укриттів у дитячих садках.

Щодо підтримки бізнесу, уряд планує продовжити програми допомоги підприємцям та українським виробникам у межах ініціативи "Зроблено в Україні". У бюджеті закладено фінансування для програм "Доступні кредити 5-7-9%", розвитку індустріальних парків, часткової компенсації вартості української техніки та обладнання, грантів та інших інструментів підтримки виробництва. Також передбачені кошти на програму забезпечення житлом "єОселя".

На підтримку регіонів, у тому числі прифронтових, виділяється 293 млрд грн. Ці ресурси спрямують на оплату праці педагогів, підтримку місцевих бюджетів, фінансування харчування школярів 1–11 класів, а також на освіту, соціальний захист, медицину та компенсацію різниці в тарифах.

"Попри війну, українська економіка демонструє стійкість і відновлення. У 2026 році прогнозується подальше зростання ВВП до 10,31 трлн грн, уповільнення інфляції та зростання середньої заробітної плати до 30 тисяч грн. Доходи бюджету зростуть до 2,92 трлн грн, що на 446,8 млрд грн більше, ніж у 2025 році. Видатки теж зростуть — і становитимуть 4,83 трлн грн, що на 134,5 млрд грн більше, ніж у попередньому році. Мета бюджету — забезпечити оборону країни, підтримати людей і створити умови для економічного зростання навіть в умовах повномасштабного вторгнення", - резюмувала вона.

Юлія Свириденко НОВА, премʼєр міністр України
Юлія Свириденко, премʼєр міністр України / Інфографіка: Главред

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 3 грудня Верховна Рада схвалила проєкт Державного бюджету України на 2026 рік, за який віддали голоси 257 народних депутатів.

Під час виступу в парламенті міністр фінансів Сергій Марченко пояснив, що до другого читання доходну частину бюджету збільшили за рахунок підвищення податку на прибуток для банків із 25% до 50%, що має забезпечити додаткові надходження на рівні 30 мільярдів гривень.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи рішення депутатів, підкреслив, що ухвалення бюджету є важливим проявом єдності та стабільності в державі.

Про джерело: Верховна Рада України

Верховна Рада України (ВРУ) — єдиний законодавчий орган державної влади України, який має колегіальну будову та складається з 450 народних депутатів України, обраних терміном на п'ять років на основі загального, рівного та прямого виборчого права шляхом таємного голосування, пише Вікіпедія.

війна в Україні військовий бюджет новини України
"Не мати нічого українського": у Потапа та Каменських неприємності за кордоном

"Не мати нічого українського": у Потапа та Каменських неприємності за кордоном

Карта Deep State онлайн за 10 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 10 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Улюбленці 2026 року: 3 знаки зодіаку, які стануть щасливчиками у рік Коня

Улюбленці 2026 року: 3 знаки зодіаку, які стануть щасливчиками у рік Коня

Картопля звариться вдвічі швидше: простий трюк, який знають одиниці

Картопля звариться вдвічі швидше: простий трюк, який знають одиниці

Китайський гороскоп на завтра 11 грудня: Собакам - виснаження, Бикам - помилки

Китайський гороскоп на завтра 11 грудня: Собакам - виснаження, Бикам - помилки

