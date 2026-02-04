Рус
"Буде вагомий крок": Зеленському доповіли про результати переговорів в ОАЕ

Юрій Берендій
4 лютого 2026, 21:24
Зеленський розповів про перебіг тристоронніх переговорів в Абу-Дабі, наголосивши на необхідності реального завершення війни.
Зеленський анонсував новий обмін полоненими / Колаж: Главред, фото: МЗС ОАЕ в X, скріншот з відео

Українська делегація на тристоронніх переговорах з США та Росією в Абу-Дабі доповіла президент України Зеленському про результати зустрічі. Найближчим часом очікується проведення обміну полоненими. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення, яке транслював Офіс президента.

Зеленський повідомив, що переговори проходили у тристоронньому форматі, а також були контакти з представниками США. Про перебіг і проміжні результати перемовин доповіли Рустем Умєров, Кирило Буданов і Давид Арахамія. Обговорення триватимуть і наступного дня.

"Також буде вагомий крок: ми очікуємо найближчим часом обмін військовополонених. Треба повертати полонених додому. І загалом наша українська позиція дуже чітка: війну треба завершувати реально", - вказав він.

Він також підкреслив, що саме Росія має бути готовою до такого процесу, а партнери — забезпечити це реальними гарантіями безпеки та дієвим тиском на агресора. Важливо, щоб уже зараз в Україні відчувалося, що ситуація справді рухається до миру і завершення війни, а не до того, що Росія скористається паузами у власних інтересах і продовжить удари.

"Не повинно бути винагород агресору – якщо будь-яка винагорода агресору буде, Росія з часом зірве будь-яку домовленість", - резюмував глава держави.

Проєкт мирного плану / Інфографіка: Главред

Коли може закінчитись війна Росії проти України - прогноз надрепа

Як писав Главред, у найближчий час завершення війни очікувати не варто, адже російський диктатор Володимир Путін і надалі діятиме у власних інтересах. Про це заявив народний депутат України, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

Він припустив, що Кремль може піти на короткострокове припинення вогню — на день або два, однак це радше буде тактичний крок, спрямований на утримання уваги президента США Дональда Трампа.

"Все може бути, але я все ж не бачу цього в найближчій перспективі, Путін буде грати переговорами", - зазначив він.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія піднімає тему можливої відмови України від частини територій Донецької області не для припинення бойових дій, а щоб зберегти власні ресурси та перерозподілити їх на інші напрямки фронту. Про це заявив народний депутат Роман Костенко.

Водночас міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що країна-агресор Росія не здатна здобути перемогу у війні проти України. За його словами, посилення міжнародного тиску на Володимира Путіна може прискорити завершення війни.

Крім того, у Кремлі заявляють про нібито готовність до мирного врегулювання. Водночас прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков дав зрозуміти, що Росія не відмовляється від подальших ракетних і дронових атак.

Про джерело: Офіс Президента України

Офіс Президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат Президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

Карта Deep State онлайн за 4 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 4 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

РФ несподівано змінила тон на переговорах: цей тиждень стане вирішальним - Politico

РФ несподівано змінила тон на переговорах: цей тиждень стане вирішальним - Politico

Відключення світла в Україні - графіки на 4 лютого (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 4 лютого (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 4 лютого (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 4 лютого (оновлюється)

Росіян взяли в "котел" на фронті - в ЗСУ назвали кількість оточених окупантів

Росіян взяли в "котел" на фронті - в ЗСУ назвали кількість оточених окупантів

