Відключення світла в Запорізькій області 5 лютого: графіки для всіх черг

В четвер, 5 лютого, в Запорізькій області будуть діяти графіки погодинних відключень електроенергії. Про те, коли не буде світла в Запоріжжі та області повідомило "Запоріжжяобленерго".
Ззаначається, що згідно з розпорядженням НЕК "Укренерго" для стабілізації роботи об’єднаної енергосистеми, 5 лютого на території Запорізької області запроваджуватимуться погодинні графіки відключення електроенергії.
Часові проміжки знеструмлення для окремих черг і підчерг визначені з урахуванням до 30 хвилин на технічні перемикання.
Відключення світла 5 лютого Запорізька область черга 1.1
1.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
Відключення світла 5 лютого Запорізька область черга 1.2
1.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
Відключення світла 5 лютого Запорізька область черга 2.1
2.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
Відключення світла 5 лютого Запорізька область черга 2.2
2.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
Відключення світла 5 лютого Запорізька область черга 3.1
3.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
Відключення світла 5 лютого Запорізька область черга 3.2
3.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
Відключення світла 5 лютого Запорізька область черга 4.1
4.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
Відключення світла 5 лютого Запорізька область черга 4.2
4.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
Відключення світла 5 лютого Запорізька область черга 5.1
5.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
Відключення світла 5 лютого Запорізька область черга 5.2
5.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
Відключення світла 5 лютого Запорізька область черга 6.1
6.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
Відключення світла 5 лютого Запорізька область черга 6.2
6.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
Окрім цього, протягом усього дня (з 00:00 до 24:00) діятимуть графіки обмеження потужності в повному обсязі/
Як знайти свою групу відключень Запорізька область
Знайти свою групу графіків відключення світла у Запорізькій області можна за посиланням.
Як знайти свою групу відключень місто Запоріжжя
Знайти свою групу графіків відключення світла у Запоріжжі можна за посиланням.
Як знайти групу відключень Запорізький район
Дізнатись свою групу відключень у Запорізькому районі можна за посиланням.
Чому немає світла Запоріжжя
Дізнатися причину відсутності електропостачання по м. Запоріжжя можна за посиланням.
Пункти незламності в Запоріжжі - де знайти пункти незламності в Запорізькій області
Перелік адрес пунктів незламності в Запоріжжі та області можна знайти за посиланням.
