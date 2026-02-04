Відключення світла в Запорізькій області 5 лютого: графіки для всіх черг

У Запорізькій області 5 лютого запровадять графіки відключення електроенергії, мешканців регіону попередили про можливі періоди знеструмлення.

Відключення світла в Запорізькій області 5 лютого - коли не буде світла / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

Обмеження будуть діяти протягом всієї доби

"Запоріжжяобленерго" опублікувало графіки відключень світла

В четвер, 5 лютого, в Запорізькій області будуть діяти графіки погодинних відключень електроенергії. Про те, коли не буде світла в Запоріжжі та області повідомило "Запоріжжяобленерго".

Ззаначається, що згідно з розпорядженням НЕК "Укренерго" для стабілізації роботи об’єднаної енергосистеми, 5 лютого на території Запорізької області запроваджуватимуться погодинні графіки відключення електроенергії.

Часові проміжки знеструмлення для окремих черг і підчерг визначені з урахуванням до 30 хвилин на технічні перемикання.

Відключення світла 5 лютого Запорізька область черга 1.1

1.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Відключення світла 5 лютого Запорізька область черга 1.2

1.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Відключення світла 5 лютого Запорізька область черга 2.1

2.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Відключення світла 5 лютого Запорізька область черга 2.2

2.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Відключення світла 5 лютого Запорізька область черга 3.1

3.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Відключення світла 5 лютого Запорізька область черга 3.2

3.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Відключення світла 5 лютого Запорізька область черга 4.1

4.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Відключення світла 5 лютого Запорізька область черга 4.2

4.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Відключення світла 5 лютого Запорізька область черга 5.1

5.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Відключення світла 5 лютого Запорізька область черга 5.2

5.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Відключення світла 5 лютого Запорізька область черга 6.1

6.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Відключення світла 5 лютого Запорізька область черга 6.2

6.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Окрім цього, протягом усього дня (з 00:00 до 24:00) діятимуть графіки обмеження потужності в повному обсязі/

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Як знайти свою групу відключень Запорізька область

Знайти свою групу графіків відключення світла у Запорізькій області можна за посиланням.

Як знайти свою групу відключень місто Запоріжжя

Знайти свою групу графіків відключення світла у Запоріжжі можна за посиланням.

Як знайти групу відключень Запорізький район

Дізнатись свою групу відключень у Запорізькому районі можна за посиланням.

Чому немає світла Запоріжжя

Дізнатися причину відсутності електропостачання по м. Запоріжжя можна за посиланням.

Пункти незламності в Запоріжжі - де знайти пункти незламності в Запорізькій області

Перелік адрес пунктів незламності в Запоріжжі та області можна знайти за посиланням.

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

