Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Ніякої реальної "коаліції" немає: тривожний прогноз щодо термінів завершення війни

Олексій Тесля
4 лютого 2026, 22:49
133
Поки що чути лише розмови, а реальної "коаліції бажаючих" насправді не існує, каже Валерій Клочок.
Армія НАТО, армія РФ
Експерт оцінив ймовірність створення "коаліції бажаючих" / Колаж: Главред, фото: прес-центр НАТО, МО РФ

Головне із заяв Клочка:

  • "Коаліція бажаючих" залишається ефемерним утворенням
  • Реальної "коаліції бажаючих" в реальності не існує

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок заявив, що так звана "коаліція бажаючих" досі залишається досить ефемерним утворенням.

"По-перше, так звана "коаліція бажаючих" – це хто саме? Ми досі цього не знаємо. Ця структура досі не формалізована. З одного боку, це начебто і добре, тому що дає простір для маневру. З іншого – це дуже погано, тому що не створює жодних зобов'язань для жодної з країн. Вони можуть нічого не виконувати. Так на що ж тут сподіватися? На "авось"?", – підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

відео дня

Експерт каже, що поки що чути лише розмови, а реальної "коаліції бажаючих" насправді не існує.

"Насправді немає ніякої реальної "коаліції бажаючих". Є тільки гучна назва, з якою, вибачте, носяться вже дев'ять, а то й майже десять місяців, як з писаною торбою. Вперше це почало проявлятися в березні у Великій Британії, коли вони зібралися після скандалу в Овальному кабінеті. І що далі? Нічого конкретного", - вважає він.

Співрозмовник нагадав про те, що єдині, хто підписав хоч якийсь документ про намір або можливість відправки військ в Україну, - це Франція і Велика Британія.

"Але ми не знаємо ні чисельності, ні місії цих військ, ні навіть формату їхньої присутності. Це можуть бути три інструктори, які полетіли до Гренландії і через день полетіли назад. І це називається "коаліція бажаючих"? Тому я дуже скептично ставлюся до того, що написано в цьому матеріалі. На превеликий жаль, це вкотре переконує мене в тому, що очікувати чогось дійсно масштабного і довгострокового не варто", – сказав він.

Ніякої реальної
/ Главред

Клочок переконаний, що Україні вкрай важливо використовувати будь-який можливий період не гарячих бойових дій, тобто паузу у війні, для реформування армії, розвитку оборонної промисловості, зміцнення ВПК.

"Нам потрібно чітко усвідомити: єдиний реальний захист, який у нас є і буде, – це ми самі і Збройні сили України. Це питання фінансів, і ці кошти потрібно знаходити. Тому всі розмови про "прописані плани", "гарантії безпеки" тощо – на жаль, не про реальність. Бо якщо сьогодні до нас летять ракети, у відповідь також повинні летіти ракети. А де вони?", – резюмував він.

Дивіться відео - інтерв'ю Валерія Клочка:

Думка експерта про цілі Кремля щодо НАТО

Колишній дипломат РФ Борис Бондарєв вважає, що Володимир Путін має намір випробувати Північноатлантичний альянс на міцність. За його оцінкою, Москва зацікавлена в ослабленні єдності НАТО і його можливій дезінтеграції. У такому сценарії європейські країни залишилися б без колективного захисту і виявилися б набагато більш вразливими, змушеними домовлятися з Росією поодинці, не маючи достатніх ресурсів для самостійної оборони.

Як повідомляв Главред, генсекретар Альянсу Марк Рютте раніше говорив, що Росія, можливо, через 5-7 років нападе на одну з країн НАТО. За словами Рютте, Альянсу потрібно підготуватися до всіляких сценаріїв.

Росія готується до війни і може напасти на країну НАТО, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни. До такого висновку вони дійшли після заяви президента США Дональда Трампа про те, що Путіна цікавлять не тільки українські території.

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв вибухнув пропагандистськими вигуками на адресу Марка Рютте, який сказав, що Китай може напасти на Тайвань, а для відволікання уваги Заходу здатний підбурити Росію на атаку на НАТО. Медведєв у відповідь виступив з "погрозами" і дивними звинуваченнями на адресу Рютте.

Інші новини:

Про персону: Валерій Клочок

Валерій Клочок - громадський і політичний діяч, магістр державної служби.

З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою.

З 2020 до 2022 року співпрацював із незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу загалом.

З 2022 року - керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна Росії та України Валерій Клочок
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Менш ніж за рік": Зеленський зробив заяву про термін завершення війни

"Менш ніж за рік": Зеленський зробив заяву про термін завершення війни

23:05Війна
Відключення можуть стати тривалішими: у Міненерго зробили невтішну заяву

Відключення можуть стати тривалішими: у Міненерго зробили невтішну заяву

22:31Енергетика
Україна пішла на поступку Росії щодо територій для закінчення війни - що відомо

Україна пішла на поступку Росії щодо територій для закінчення війни - що відомо

22:23Війна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 4 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 4 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

РФ несподівано змінила тон на переговорах: цей тиждень стане вирішальним - Politico

РФ несподівано змінила тон на переговорах: цей тиждень стане вирішальним - Politico

Відключення світла в Україні - графіки на 4 лютого (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 4 лютого (оновлюється)

Росіян взяли в "котел" на фронті - в ЗСУ назвали кількість оточених окупантів

Росіян взяли в "котел" на фронті - в ЗСУ назвали кількість оточених окупантів

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 4 лютого (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 4 лютого (оновлюється)

Останні новини

23:31

Неймовірне завдання із сірниками вирішують одиниці: додайте 4 — і все раптом зійдеться

23:21

Для Черкас і області змінити графіки відключень - коли не буде світла 5 лютого

23:20

Тільки шкодять: дерева, які ніколи не слід садити у дворі

23:17

Розлучена Анна Саліванчук натякнула на новий роман

23:05

"Менш ніж за рік": Зеленський зробив заяву про термін завершення війни

Реальних гарантій немає, Україні важливо використати будь-яку паузу у війні - КлочокРеальних гарантій немає, Україні важливо використати будь-яку паузу у війні - Клочок
22:49

Ніякої реальної "коаліції" немає: тривожний прогноз щодо термінів завершення війниВідео

22:46

"До мурах": Олена Мозгова показала чоловіка-військового "коли слова зайві"

22:43

Навіть плями зникнуть: як легко відмити посуд з нержавіючої сталі

22:31

Відключення можуть стати тривалішими: у Міненерго зробили невтішну заяву

Реклама
22:23

Україна пішла на поступку Росії щодо територій для закінчення війни - що відомо

22:01

Зеленський розкрив втрати українських військ у війні та назвав точну цифру

21:56

Потап знайшов заміну Насті Каменських та публічно показав цю дівчину

21:55

Відключення світла в Запорізькій області 5 лютого: графіки для всіх черг

21:43

Доба за оновленими графіками: як вимикатимуть світло у Дніпрі та області 5 лютогоФото

21:36

Все життя чистили картоплю неправильно: один простий трюк розірвав Мережу

21:24

"Буде вагомий крок": Зеленському доповіли про результати переговорів в ОАЕ

20:43

Складні питання залишилися: у Трампа зробили важливу заяву про переговори в ОАЕ

20:40

Головоломка, яка випробовує зір: знайдіть приховане число лише за 15 секунд

19:59

Осадча та Горбунов заговорили про поповнення в родині: "Далі більше"

19:59

В Україні перерахують комуналку: що зміниться у платіжках і чи треба переплачувати

Реклама
19:53

Сильний вітер та ожеледиця: на Тернопільщині очікується справжня негода

19:37

Амбіції Кремля зростають: куди РФ планує перекинути основні сили після Донбасу

19:30

Десятки ракет зі шрапнеллю: нові деталі масованих ударів РФ по ТЕЦ у КиєвіВідео

19:19

Не Донецьк: яке місто насправді було першою "столицею" Донецької областіВідео

19:10

Переговори України та РФ: прорив чи припинення вогню?Погляд

19:08

Маловідома фірма з Житомира отримала контракти на захист ГАЕС на 5,6 млрд гривень

18:56

Названо цілі та дата: Росія готує "другу хвилю" масового удару

18:47

Тарифи на світло в Україні виростуть - коли і скільки доведеться платити

18:36

В Європі могли лише мріяти: який винахід у Львові змінив життя людейВідео

18:23

Евакуація з Києва із запасами їжі та води: експерт пояснив, до чого готуватися

18:10

Трамп провів переговори з Сі Цзіньпіном - говорили про Україну і не тільки

17:54

РФ має ширші цілі: для чого насправді Кремль вимагає Донецьк - нардеп

17:39

Названо головний провал Путіна у війні: що може змусити Кремль зупинити війну

17:37

Решітка плити буде як нова: простий спосіб прибрати жир і нагар без тертяВідео

17:27

Миші втечуть самі: один простий трюк змусить гризунів миттєво покинути будинокВідео

17:12

"Розвіяли всі сумніви": помолоділі Пугачова і Галкін з'явилися разом

17:11

Справжні пухнасті красені: ветеринарка назвала 6 найгарніших порід котів

16:53

Долар різко впав, а євро з злотим злетіли: новий курс валют на 5 лютого

16:44

Росіян взяли в "котел" на фронті - в ЗСУ назвали кількість оточених окупантів

16:35

Експерти назвали породи собак, яких ніколи б не завели: в чому причиниВідео

Реклама
16:31

У Києві шалений енергодефіцит: експерт розповів, чи є шанс на відновлення двох ТЕЦ

16:30

Чи можна їсти шоколад з білим нальотом: остаточна відповідь здивує багатьох

16:30

РФ вибрала "міста-цілі": названо найпроблемніші регіони без тепла і світла

16:22

Шкіра захопила тренди: Злата Огнєвіч показала, як носити шкіряні лукиВідео

16:05

Голова ЦПК Шабунін публічно обливає людей брудом, а потім у судах каже, що це лише його фантазія, – головред видання "Бабель"

15:49

Трамп заявив про дотримання Росією перемир'я - в МЗС вказали на важливий нюанс

15:39

"Люди виснажені": Зеленський розповів, де найскладніша ситуація в енергетиці

15:38

Окупанти обстріляли ринок у Дружківці: багато загиблих і поранених

15:35

Загадкова наліпка на авто: водії роками ігнорують важливу підказкуВідео

15:06

"Перша річ - це льодяники": Джамала розкрила секрети перемоги на "Євробаченні-2016"

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаОлена ЗеленськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Регіони
Новини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини Черкаси
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти