Ніякої реальної "коаліції" немає: тривожний прогноз щодо термінів завершення війни

Поки що чути лише розмови, а реальної "коаліції бажаючих" насправді не існує, каже Валерій Клочок.

Експерт оцінив ймовірність створення "коаліції бажаючих" / Колаж: Главред, фото: прес-центр НАТО, МО РФ

Головне із заяв Клочка:

"Коаліція бажаючих" залишається ефемерним утворенням

Реальної "коаліції бажаючих" в реальності не існує

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок заявив, що так звана "коаліція бажаючих" досі залишається досить ефемерним утворенням.

"По-перше, так звана "коаліція бажаючих" – це хто саме? Ми досі цього не знаємо. Ця структура досі не формалізована. З одного боку, це начебто і добре, тому що дає простір для маневру. З іншого – це дуже погано, тому що не створює жодних зобов'язань для жодної з країн. Вони можуть нічого не виконувати. Так на що ж тут сподіватися? На "авось"?", – підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт каже, що поки що чути лише розмови, а реальної "коаліції бажаючих" насправді не існує.

"Насправді немає ніякої реальної "коаліції бажаючих". Є тільки гучна назва, з якою, вибачте, носяться вже дев'ять, а то й майже десять місяців, як з писаною торбою. Вперше це почало проявлятися в березні у Великій Британії, коли вони зібралися після скандалу в Овальному кабінеті. І що далі? Нічого конкретного", - вважає він.

Співрозмовник нагадав про те, що єдині, хто підписав хоч якийсь документ про намір або можливість відправки військ в Україну, - це Франція і Велика Британія.

"Але ми не знаємо ні чисельності, ні місії цих військ, ні навіть формату їхньої присутності. Це можуть бути три інструктори, які полетіли до Гренландії і через день полетіли назад. І це називається "коаліція бажаючих"? Тому я дуже скептично ставлюся до того, що написано в цьому матеріалі. На превеликий жаль, це вкотре переконує мене в тому, що очікувати чогось дійсно масштабного і довгострокового не варто", – сказав він.

Клочок переконаний, що Україні вкрай важливо використовувати будь-який можливий період не гарячих бойових дій, тобто паузу у війні, для реформування армії, розвитку оборонної промисловості, зміцнення ВПК.

"Нам потрібно чітко усвідомити: єдиний реальний захист, який у нас є і буде, – це ми самі і Збройні сили України. Це питання фінансів, і ці кошти потрібно знаходити. Тому всі розмови про "прописані плани", "гарантії безпеки" тощо – на жаль, не про реальність. Бо якщо сьогодні до нас летять ракети, у відповідь також повинні летіти ракети. А де вони?", – резюмував він.

Дивіться відео - інтерв'ю Валерія Клочка:

Думка експерта про цілі Кремля щодо НАТО

Колишній дипломат РФ Борис Бондарєв вважає, що Володимир Путін має намір випробувати Північноатлантичний альянс на міцність. За його оцінкою, Москва зацікавлена в ослабленні єдності НАТО і його можливій дезінтеграції. У такому сценарії європейські країни залишилися б без колективного захисту і виявилися б набагато більш вразливими, змушеними домовлятися з Росією поодинці, не маючи достатніх ресурсів для самостійної оборони.

Як повідомляв Главред, генсекретар Альянсу Марк Рютте раніше говорив, що Росія, можливо, через 5-7 років нападе на одну з країн НАТО. За словами Рютте, Альянсу потрібно підготуватися до всіляких сценаріїв.

Росія готується до війни і може напасти на країну НАТО, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни. До такого висновку вони дійшли після заяви президента США Дональда Трампа про те, що Путіна цікавлять не тільки українські території.

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв вибухнув пропагандистськими вигуками на адресу Марка Рютте, який сказав, що Китай може напасти на Тайвань, а для відволікання уваги Заходу здатний підбурити Росію на атаку на НАТО. Медведєв у відповідь виступив з "погрозами" і дивними звинуваченнями на адресу Рютте.

Про персону: Валерій Клочок Валерій Клочок - громадський і політичний діяч, магістр державної служби. З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою. З 2020 до 2022 року співпрацював із незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу загалом. З 2022 року - керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога".

