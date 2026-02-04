Україна пішла на поступку Росії щодо територій для закінчення війни - що відомо

Зеленський заявив, що Росія вимагає від України відмови від Донбасу, попри відсутність реальних військових успіхів і колосальні втрати своєї армії.

Україна погодилась на фактичне замороження війни з Росією по лінії фронту, що вже є значною поступкою для досягнення миру. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю французьким ЗМІ, передає Le Monde.

Зеленський заявив, що Росія прагне, аби Україна відмовилася від усього Донбасу, хоча за весь час повномасштабної війни їй так і не вдалося здобути реальних перемог.

За його словами, українці добре усвідомлюють, якою ціною для російської армії дається кожен метр захопленої землі, адже втрати там не рахують, тоді як Україна змушена це робити. Він наголосив, що для повного захоплення сходу країни Росії довелося б "покласти" ще 800 тисяч своїх військових.

"Їм знадобиться щонайменше два роки, з дуже повільним просуванням. На мою думку, вони так довго не протримаються", - вказав він.

Відповідаючи на запитання про можливі компроміси, зокрема щодо територій Донбасу, президент підкреслив, що варто говорити відверто.

Навіть варіант замороження війни, якого він ніколи не підтримував, із фіксацією нинішньої лінії фронту вже став серйозною поступкою з боку України. Він також застеріг від спрощеного підходу до переговорів, коли пропозиції подаються так, ніби сторони обирають варіанти за принципом меню, адже в реальності все значно складніше.

"Йдеться про поступки для обох сторін. Росіянам потрібна перерва. У них ті проблеми, про які я вам казав. Якщо йдеться про економічну зону, наприклад, нашим військовим доведеться відступити. Росіяни теж мають це зробити. Якщо говоримо про демілітаризовану зону, ми маємо контролювати свою частину. Вони мають контролювати свою, але між нами потрібна міжнародна сила розмежування, міжнародна присутність", - резюмує він.

Як раніше писав Главред, плани російської армії щодо повної окупації Донбасу залишаються без змін, водночас противник розглядає можливість формування так званої буферної зони і в інших регіонах України. Про це повідомив колишній командир 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр", нині заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.

Він зазначив, що за даними української розвідки стратегічні наміри РФ не зазнали змін. Паліса вказав на те, що перед російськими військами завдання до кінця березня або початку квітня вийти на адміністративні межі Донбасу.

"Ці задачі незмінні були і протягом минулого року, вони мільйон разів переносилися, і я особисто не бачу спроможностей (Росії, - ред.) виконати цю задачу у визначений термін", – зазначив Паліса.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Володимир Зеленський уперше за тривалий період озвучив офіційні дані щодо втрат українських військових у війні з Росією.

Українська делегація, яка брала участь у тристоронніх переговорах із представниками США та РФ в Абу-Дабі, поінформувала главу держави про підсумки зустрічі. За словами Зеленського, вже найближчим часом очікується проведення обміну полоненими.

Державний секретар США Марко Рубіо зазначив, що після року дипломатичних зусиль з боку Вашингтона перелік ключових питань для укладення мирної угоди між Україною та Росією суттєво скоротився, хоча найскладніші аспекти переговорів досі залишаються відкритими.

Про джерело: Le Monde Le Monde Французька щоденна Вечірня газета головним редактором є Жерар Куртуа (фр. Gérard Courtois), генеральним директором - Ерік Ізраелевич. Ле Монд була заснована Юбером Бев-Мері за розпорядженням Шарля де Голля в 1944 році. Перший номер газети вийшов 19 грудня 1944 року. З 19 грудня 1995 року газета доступна онлайн, повідомляє "Вікіпедія".

