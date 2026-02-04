Зеленський розкрив втрати українських військ у війні та назвав точну цифру

Президент Володимир Зеленський оприлюднив оновлені офіційні дані про втрати українських військових у війні проти Росії.

Зеленський розкрив втрати українських військ у війні / Колаж: Главред, фото: УНІАН

У війні загинули 55 тисяч українських військових

Значна кількість військових вважаються зниклими безвісти

Президент України Володимир Зеленський вперше за довгий час назвав кількість загиблих українських військових у війні проти Росії. Про це він заявив в інтерв'ю французьким ЗМІ, передає Le Monde.

"В Україні офіційно на полі бою кількість загиблих солдатів, чи то кадрових, чи то мобілізованих, становить 55 000 загиблих", – сказав він, додавши, що також є "велика кількість людей, яких Україна вважає зниклими безвісти". відео дня

Раніше, у лютому 2025 року, Володимир Зеленський повідомляв про понад 46 тисяч загиблих і 380 тисяч поранених українських військових з початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року.

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп націлений на якнайшвидше припинення війни в Україні. Про це повідомив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" та очільник благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок.

За його оцінкою, Україні слід готуватися до подальшого посилення переговорної активності, адже Трамп не має наміру згортати цей процес і прагне якомога оперативніше довести його до результату.

Клочок також зазначив, що для американського президента завершення війни в Україні є не кінцевою метою, а етапом на шляху до реалізації ширшої стратегії щодо Китаю. Трамп, за його словами, хоче з’явитися на майбутніх переговорах із Пекіном у ролі політика, який уже врегулював одну з ключових криз у Європі.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Куп’янську на Харківщині російські окупаційні підрозділи опинилися в оточенні. За словами речника угруповання Об’єднаних сил Віктора Трегубова, йдеться про менш ніж пів сотні військових РФ.

Водночас плани російської армії щодо захоплення Донбасу залишаються без змін, хоча противник також розглядає спроби створення так званої буферної зони на території інших регіонів України. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.

Крім того, Росія порушує тему можливої передачі Україною частини територій Донецької області не для припинення війни, а з метою збереження власних ресурсів і їх перекидання на інші напрямки фронту. Про це заявив народний депутат Роман Костенко.

