Путін готовий припинити удари по Україні в день виборів, але є принципова умова

Інна Ковенько
19 грудня 2025, 16:11
Також він вимагає голосування для громадян України, які знаходяться на території РФ
Росія готова припинити удари по Україні на час виборів / Колаж: Главред, фото: скриншот

Коротко:

  • РФ готова утриматися від ударів вглиб України на час проведення виборів.
  • Кремль заявляє про "готовність забезпечити безпеку виборів"
  • Однією з вимог є допущення голосування українців на території РФ

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія готова утриматися від ударів углиб України в період виборів.

Водночас він стверджує, що українська влада нібито може провести вибори й за нинішніх умов, "якщо захоче". Про це очільник Кремля заявив під час відповіді на питання росіян, повідомляють росЗМІ.

Він додав, що РФ "готова подумати над тим, щоб забезпечити безпеку на виборах в Україні", але вимагатиме, щоб українці, які проживають на російській території, змогли проголосувати "на території РФ".

"Влада України могла б провести вибори без припинення вогню. Росія вимагатиме, щоб українці, які проживають на російській території, змогли проголосувати на території РФ", - каже диктатор.

Чи можливе припинення бойових дій - думка експерта

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що нинішній "мирний план" - це чергові Мінські домовленості.

За його словами, перспективи припинення бойових дій у 2026 році немає.

"Бойові дії не зупиняться. Ніколи. Може зменшитися інтенсивність бойових дій, але це не скасовує і не змінює основне завдання Росії - захоплення наших територій", - підкреслив він.

Останні заяви Путіна про війну в Україні

Як писав Главред, російський диктатор Володимир Путін цинічно заявив, що нібито Україна відмовляється від завершення війни мирними засобами. За його словами, нібито Росія готова і навіть "хоче" завершити війну "миром на основі принципів, викладених президентом Росії влітку 2024 року в МЗС РФ".

17 грудня на засіданні колегії Міноборони господар Кремля Володимир Путін заявив, що РФ може наростити темпи наступу в Україні, якщо західні країни та Україна не погодяться на мир. Росія нібито здатна повернути військовим шляхом свої "історичні території".

Путін також назвав нісенітницею заяви про можливий напад РФ на Європу. Європейські політики нібито "вбивають у голови страхи" про неминуче зіткнення з РФ.

Про персону: Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

