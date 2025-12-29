Рус
Зеленський сказав, коли в Україні скасують воєнний стан і відкриють кордони

Анна Ярославська
29 грудня 2025, 11:43
Без гарантій безпеки війна в Україні реально не закінчиться, вважає президент.
Володимир Зеленський, ВДУ
Володимир Зеленський сказав, коли скасують воєнний стан / Колаж: Главред, фото: ОП, УНІАН

Коротко:

  • Воєнний стан скасують, коли війна закінчиться
  • Без гарантій безпеки Україна не може вважати війну завершеною
  • Гарантії передбачають міжнародний моніторинг та участь партнерів України

Президент Володимир Зеленський заявив, що воєнний стан в Україні буде скасовано після завершення війни та отримання Києвом гарантій безпеки. Про це глава держави сказав, відповідаючи на запитання журналістів.

За його словами, воєнний стан скасують після завершення війни.

"Передусім, ми всі хочемо, щоб війна закінчилась і тоді завершиться дія воєнного стану. І саме тільки так. Але завершення воєнного стану буде в момент, коли в Україні з'являться гарантії безпеки. Без гарантій безпеки ця війна реально не закінчилась. Ми не можемо визнати, що вона закінчилась. Тому що може бути ризик з таким сусідом повторної агресії", - сказав Зеленський.

Про які гарантії безпеки йдеться

Зеленський сказав, що в контексті гарантій безпеки йдеться про моніторинг партнерів та їхню присутність.

"Я думаю, ми серйозно налаштовані, ми з партнерами це проговоримо, як ми зможемо доопрацювати всі документи. І якщо ми знайдемо все ж таки можливості зовсім, з американцями, європейцями і з росіянами, підписати 20 пунктів закінчення війни, я дуже налаштований, що в цей момент одночасно ми отримаємо гарантію безпеки. Тобто не будемо витрачати час. І в той момент, коли ми їх отримаємо, це буде для нас усіх війна, яка закінчилася", - заявив президент.

Він додав, що враховуватиметься і позиція командування армії.

"Ми це проговорюємо на ставці. Ми не повинні сказати, що вся інфраструктура для цього готова, для того щоб скасовувати воєнний стан", - зазначив Зеленський.

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, 28 грудня президенти України та США Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели зустріч у Флориді, де обговорили мирний план.

Після цих переговорів обидва лідери вийшли до преси і зробили низку заяв. Зокрема, Зеленський сказав, що мирний план узгоджений на 90%, а гарантії безпеки від США - на всі сто. Трамп також відзначив досягнення прогресу.

Далі буде створено американську робочу групу, яка займатиметься досягненням миру в Україні. Перемовники почнуть працювати з Росією, і до них можуть долучитися українські чиновники.

На початку січня лідери країн "коаліції рішучих" зберуться в Парижі. На зустрічі планується визначити конкретний внесок кожної країни в забезпечення безпеки України.

Варто зазначити, що Трамп також провів переговори з главою РФ. Під час телефонної розмови Путін заявив, що Україна повинна здати Донбас для закінчення війни.

Як пише Fox News, Путін і Зеленський можуть провести прямі переговори. Якщо розмова відбудеться, що це будуть перші прямі переговори двох президентів за останні 5 років.

29 грудня Зеленський розповів деталі переговорів з американським лідером Дональдом Трампом. Президенти обговорили мирний план із 20-ти пунктів і гарантії безпеки для України. Трамп розповів Зеленському, на які кроки готовий піти Путін.

Зеленський сказав, коли в Україні скасують воєнний стан і відкриють кордони
Що таке 5 стаття НАТО / Інфографіка: Главред

Що не так із гарантіями безпеки для України: думка експерта

Гарантії безпеки для України у вигляді 5 ст. Статуту НАТО або Будапештського меморандуму працювати не будуть. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Я не вірю в пункти запропонованих гарантій безпеки. Вони не будуть працювати. Це знову ж таки елемент політичної гри, не більше і не менше. Від цього не слід очікувати нічого масштабного", - вважає Коваленко.

Він вважає, що війська союзників не візьмуть участі в бойових діях в Україні.

"Ми ніколи не побачимо європейських військовослужбовців, які захищатимуть наші позиції", - вважає експерт.

Про персону: Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

