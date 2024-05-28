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Зеленський сьогодні поїде до Бельгії, щоб підписати безпекову угоду

Анна Ярославська
28 травня 2024, 07:31оновлено 28 травня, 08:08
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У президента України заплановані зустрічі з королем Філіпом I, прем'єр-міністром Александром Де Кроо і міністром оборони Людовіном Дедондером.
Олександр Де Кру, Володимир Зеленський
Володимир Зеленський сьогодні зустрінеться з Александром Де Кроо, / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 28 травня відвідає Бельгію з офіційним візитом.

Як повідомляє VRT, під час свого візиту Зеленський має підписати останню з низки безпекових угод із західними союзниками.

Також у Зеленського заплановані зустрічі з королем Філіпом I, прем'єр-міністром Александром Де Кроо і міністром оборони Людовіном Дедондером. Вони обговорюватимуть військову підтримку Бельгією України.

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Крім того, Зеленський сьогодні на запрошення президента Марселу Ребелу де Сози та прем'єр-міністра Луїша Монтенегру відвідає Португалію.

"Робочий візит президента Зеленського є частиною спільного наміру поглиблювати відносини між двома державами, приділяючи особливу увагу зміцненню співробітництва у сфері безпеки та оборони. Він також дозволить підтвердити прихильність Португалії до суверенітету та територіальної цілісності України, а також збереження політичної, військової, фінансової підтримки. Києва" , – йдеться у повідомленні на сайті президента Португалії.

Візит Зеленського до Іспанії

Президент України Володимир Зеленський 27 травня відвідав із робочим візитом Іспанію. Там він зустрівся з прем'єр-міністром країни Педро Санчесом.

Під час візиту до Іспанії Зеленський підписав угоду про співпрацю у сфері безпеки між Україною та цією піренейською державою.

Глава іспанського уряду Педро Санчес після підписання угоди та зустрічі із Зеленським зазначив, що для Іспанії було обов'язком підтримувати Україну в багатьох сферах протягом цих двох років війни.

Він заявив, що Іспанія стала десятою державою, яка підписала таку двосторонню угоду з Україною.

Угода, серед іншого, буде зосереджена на підтримці озброєнь, допомозі в реконструкції та розмінуванні.

"Україна може розраховувати на Іспанію в її боротьбі за мир, у захисті всіх цінностей, які нас об'єднують", - сказав Санчес.

Угоди про безпеку між Україною та іншими країнами

У січні президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали історичну безпекову угоду. Вона стосується і гарантій у разі можливого нового нападу РФ

24 лютого Україна підписала двосторонні безпекові угоди з Італією та Канадою.

"Угода про безпекову співпрацю", яку з боку Канади підписав прем'єр-міністр Джастін Трюдо, передбачає виділення Україні понад 3 мільярдів канадських доларів у 2024 році макрофінансової та оборонної допомоги.

Угода з безпеки з головою Ради міністрів Італійської Республіки Джорджею Мелоні закладає міцне підґрунтя для тривалого безпекового партнерства. Згідно з цією угодою, Італія продовжить підтримувати Україну та надаватиме військову допомогу до кінця 2024 року.

1 березня президент України Володимир Зеленський підписав двосторонню безпекову угоду з прем'єр-міністром Нідерландів. Згідно з угодою, Нідерланди нададуть Україні важливу військову підтримку в розмірі двох мільярдів євро у 2024 році. Також країна зобов'язується надавати оборонну допомогу впродовж наступних десяти років.

На сьогодні Україна уклала угоди про гарантії безпеки із сімома країнами ЄС: Німеччиною, Данією, Францією, Італією, Фінляндією, Нідерландами та Латвією.

Угода про співробітництво у сфері безпеки

Угода про співробітництво у сфері безпеки - міжнародна угода про гарантії безпеки Україні, яка визначає пріоритетні сфери двосторонньої безпекової співпраці — військової, політичної, фінансової та гуманітарної.

Угода фіксує механізм 24-годинного екстреного реагування у разі повторної військової агресії проти України, а також передбачає допомогу нашій країні у зміцненні власних спроможностей для належного реагування на можливу ескалацію агресії з боку РФ.

Документ чинний протягом десяти років з дати його підписання й передбачає можливість перегляду партнерами у разі вступу України до НАТО до завершення строку його дії.

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