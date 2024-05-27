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Зеленський їде в Мадрид на зустріч із Санчесом: названо дату і мету візиту

Анна Ярославська
27 травня 2024, 07:12
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Крім зустрічі з прем'єр-міністром Педро Санчесом глава української держави зустрінеться з королем Іспанії Феліпе VI.
Володимир Зеленський, Педро Санчес
Володимир Зеленський сьогодні зустрінеться з Педро Санчесом / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 27 травня, прибуде з робочим візитом до Іспанії. Там він зустрінеться з прем'єр-міністром країни Педро Санчесом.

Як ідеться на сайті іспанського уряду, зустріч Зеленського і Санчеса відбудеться в Мадриді в офіційній резиденції глави іспанського уряду Манклоа о 12:00 за місцевим часом. Пізніше політики проведуть спільну пресконференцію.

Повідомляють, що глава української держави зустрінеться з королем Іспанії Феліпе VI.

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Візит Зеленського до Іспанії

Як повідомляв Главред, 13 травня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відвідає Мадрид, де підпише двосторонню угоду про безпеку з Іспанією. Мета договору - гарантувати Україні постійну військову підтримку в довгостроковій перспективі.

Кілька тижнів тому президент України підтвердив, що скасував візит до Іспанії та Португалії через новий наступ країни-агресора Росії на півночі Харківської області.

Угоди про безпеку між Україною та іншими країнами

У січні президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали історичну безпекову угоду. Вона стосується і гарантій у разі можливого нового нападу РФ

24 лютого Україна підписала двосторонні безпекові угоди з Італією та Канадою.

"Угода про безпекову співпрацю", яку з боку Канади підписав прем'єр-міністр Джастін Трюдо, передбачає виділення Україні понад 3 мільярдів канадських доларів у 2024 році макрофінансової та оборонної допомоги.

Угода з безпеки з головою Ради міністрів Італійської Республіки Джорджею Мелоні закладає міцне підґрунтя для тривалого безпекового партнерства. Згідно з цією угодою, Італія продовжить підтримувати Україну та надаватиме військову допомогу до кінця 2024 року.

1 березня президент України Володимир Зеленський підписав двосторонню безпекову угоду з прем'єр-міністром Нідерландів. Згідно з угодою, Нідерланди нададуть Україні важливу військову підтримку в розмірі двох мільярдів євро у 2024 році. Також країна зобов'язується надавати оборонну допомогу впродовж наступних десяти років.

На сьогодні Україна уклала угоди про гарантії безпеки із сімома країнами ЄС: Німеччиною, Данією, Францією, Італією, Фінляндією, Нідерландами та Латвією.

Угода про співробітництво у сфері безпеки

Угода про співробітництво у сфері безпеки - міжнародна угода про гарантії безпеки Україні, яка визначає пріоритетні сфери двосторонньої безпекової співпраці — військової, політичної, фінансової та гуманітарної.

Угода фіксує механізм 24-годинного екстреного реагування у разі повторної військової агресії проти України, а також передбачає допомогу нашій країні у зміцненні власних спроможностей для належного реагування на можливу ескалацію агресії з боку РФ.

Документ чинний протягом десяти років з дати його підписання й передбачає можливість перегляду партнерами у разі вступу України до НАТО до завершення строку його дії.

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