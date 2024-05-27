'Він багато говорить': Зеленський жорстко відповів Путіну на пропозицію про переговори

Володимир Зеленський прокоментував пропозицію Володимира Путіна про діалог між Україною та РФ.

https://glavred.net/ukraine/on-mnogo-govorit-zelenskiy-zhestko-otvetil-putinu-na-predlozhenie-o-peregovorah-10568327.html Посилання скопійоване

Володимир Зеленський прокоментував пропозицію Володимира Путіна про переговори / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео виступу, ua.depositphotos.com

Президент Володимир Зеленський прокоментував заяву російського диктатора Володимира Путіна про нібито готовність Кремля до переговорів з Україною.

Як підкреслив він під час пресконференції під час візиту до Іспанії, треба оцінювати не заяви Путіна про готовність до переговорів, а його реальні вчинки.

"Путін багато говорить нібито про переговори, але різні народи вже мали справу з подібними диктаторами, які не брешуть тільки тоді, коли мовчать. Треба дивитися на реальні вчинки таких диктаторів", - заявив президент. відео дня

Водночас глава держави зазначив, що за останні тижні українські військові відбивають черговий наступ ворога.

Зеленський додав, що Україна потребує активізації спільної роботи з партнерами заради більшої безпеки та відчутного примусу ворога до миру.

Скандальна заява Путіна

Раніше Путін "наїхав" на Зеленського і заклянчив переговори. Він сказав, що Москва готова до переговорів "тільки виходячи з сьогоднішніх реалій у зоні спецоперації". Про це повідомляють російські пропагандисти.

Водночас російський диктатор заявив, що Стамбульські домовленості 2022 року нібито влаштовували і Київ, і Москву, і додав, що повернутися до перемовин можна, "зважаючи на вже досягнуті (у Стамбулі - Ред.) домовленості".

Мирні переговори з РФ - останні новини за темою

Раніше Володимир Зеленський назвав план України щодо переговорів із Росією. Партнери не підштовхують Україну до діалогу з агресором Росією, але така атмосфера присутня - потрібно бути стійкими і сильними, сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше Китай і Бразилія запропонували організувати так звану мирну конференцію, яку визнали б як Україна, так і країна-агресор Російська Федерація. Сторони "погодили" документ, у якому 6 пунктів "врегулювання української кризи".

Як відомо, перший Саміт миру заплановано на 15-16 червня, він має відбутися в місті Люцерн, Швейцарія. Мета України - провести діалог щодо встановлення справедливого миру, що базується на Статуті Організації об'єднаних націй. Планується обговорення української формули мирного завершення війни Києва і Москви.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред