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"Він багато говорить": Зеленський жорстко відповів Путіну на пропозицію про переговори

Олексій Тесля
27 травня 2024, 17:15
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Володимир Зеленський прокоментував пропозицію Володимира Путіна про діалог між Україною та РФ.
'Він багато говорить': Зеленський жорстко відповів Путіну на пропозицію про переговори
Володимир Зеленський прокоментував пропозицію Володимира Путіна про переговори / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео виступу, ua.depositphotos.com

Президент Володимир Зеленський прокоментував заяву російського диктатора Володимира Путіна про нібито готовність Кремля до переговорів з Україною.

Як підкреслив він під час пресконференції під час візиту до Іспанії, треба оцінювати не заяви Путіна про готовність до переговорів, а його реальні вчинки.

"Путін багато говорить нібито про переговори, але різні народи вже мали справу з подібними диктаторами, які не брешуть тільки тоді, коли мовчать. Треба дивитися на реальні вчинки таких диктаторів", - заявив президент.

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Водночас глава держави зазначив, що за останні тижні українські військові відбивають черговий наступ ворога.

Зеленський додав, що Україна потребує активізації спільної роботи з партнерами заради більшої безпеки та відчутного примусу ворога до миру.

Скандальна заява Путіна

Раніше Путін "наїхав" на Зеленського і заклянчив переговори. Він сказав, що Москва готова до переговорів "тільки виходячи з сьогоднішніх реалій у зоні спецоперації". Про це повідомляють російські пропагандисти.

Водночас російський диктатор заявив, що Стамбульські домовленості 2022 року нібито влаштовували і Київ, і Москву, і додав, що повернутися до перемовин можна, "зважаючи на вже досягнуті (у Стамбулі - Ред.) домовленості".

Мирні переговори з РФ - останні новини за темою

Раніше Володимир Зеленський назвав план України щодо переговорів із Росією. Партнери не підштовхують Україну до діалогу з агресором Росією, але така атмосфера присутня - потрібно бути стійкими і сильними, сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше Китай і Бразилія запропонували організувати так звану мирну конференцію, яку визнали б як Україна, так і країна-агресор Російська Федерація. Сторони "погодили" документ, у якому 6 пунктів "врегулювання української кризи".

Як відомо, перший Саміт миру заплановано на 15-16 червня, він має відбутися в місті Люцерн, Швейцарія. Мета України - провести діалог щодо встановлення справедливого миру, що базується на Статуті Організації об'єднаних націй. Планується обговорення української формули мирного завершення війни Києва і Москви.

Мирні переговори України та Росії

Понад 70% українців підтримують завершення війни з Росією дипломатичним шляхом. Проте йдеться про процес діалогу, а не поступки. Про це свідчить дослідження Київського міжнародного інституту соціології.

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що поки що не бачить імовірності переговорів із диктатором РФ Володимиром Путіним.

Зеленський також вважає, що Україна не може вести переговори з Путіним, оскільки Росія може використати будь-яку паузу в бойових діях для зміцнення своєї окупаційної армії. Після цього РФ може знову наступати на Україну для її окупації, але вже уникаючи помилок, які робила раніше.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україні потрібне справедливе завершення війни. Київ не цікавить аналог Мінського формату, де Москва могла б ультимативно висувати свої "вимоги". За його словами, російським представникам не місце на Саміті миру доти, доки не вироблено принципів реалізації формули Зеленського та примусу РФ до її виконання.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що країна-агресор РФ нібито готова до мирного вирішення війни в Україні. При цьому Путін висуває умови. Господар Кремля хоче гарантій для Москви і зберегти захоплені території.

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Володимир Зеленський Володимир Путін війна Росії та України мирні переговори з Росією
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