Україна підписала історичні угоди про 'гарантії безпеки' з Канадою та Італією

Згідно з цією угодою, країни продовжать підтримувати Україну і надаватимуть військову допомогу.

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Зеленський підписав дві безпекові угоди / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

У суботу, 24 лютого, Україна підписала двосторонні безпекові угоди з Італією і Канадою. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram.

Володимир Зеленський підписав "Угоду про співробітництво у сфері безпеки" з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Цей документ передбачає виділення Україні понад 3 мільярдів канадських доларів у 2024 році макрофінансової та оборонної допомоги.

"Сьогодні (24 лютого – ред.) з Італією і Канадою ми уклали двосторонні безпекові угоди. Тобто в день других роковин повномасштабного вторгення Росії в Україну ми вкотре доводимо, що, попри всі складнощі та виклики, країна ставатиме тільки сильнішою і буде завжди разом зі своїми партнерами у вільному світі", - наголосив Зеленський. відео дня

За словами президента, угода закладає надійну основу для тривалого й поглибленого партнерства між державами. Вона засновує канадсько-українське стратегічне безпекове партнерство та посилює двосторонню співпрацю в різних галузях, включно з оборонного виробництва, кібербезпеки та розмінування.

Також документ підтверджує підтримку з боку Канади майбутнього членства України в НАТО, зокрема шляхом сприяння українським реформам та сумісності Сил безпеки й оборони України з Альянсом. Безпекова угода діятиме до вступу в НАТО.

"Дякую Прем’єр-міністру та всім канадцям! Ви разом з Україною з перших днів повномасштабної війни. Це дуже цінно для нас", - зазначив глава України.

Безпекова угода з Італією

Також була підписана безпекова угода з Головою Ради міністрів Італійської Республіки Джорджею Мелоні, яка закладає міцну основу для тривалого безпекового партнерства. Згідно з цією угодою, Італія продовжить підтримувати Україну і надаватиме військову допомогу до кінця 2024 року.

"Маємо безпекову угоду з Італією. Підкреслюємо ключові аспекти взаємодії на європейському і євроатлантичному рівнях, в оборонні сфері. Цінуємо рішення Італії продовжити надання підтримки Україні, нашому народу, нашим воїнам до кінця 2024 року та впродовж дії цієї угоди. Вдячний, що питання безпеки будуть надалі в пріоритеті діяльності спільноти найбільших демократів Групи семи", – додав глава Української держави.

Президент Зеленський відзначив, що цей документ є важливим кроком у зміцненні взаємовідносин між двома країнами. Лідери також обговорили подальшу підтримку України в контексті головування Італії в G7, включаючи підтримку обороноздатності та відбудови держави.

"Наші зустрічі з главою уряду Італії Джорджею Мелоні завжди змістовні. Важливим результатом сьогоднішньої стало підписання двосторонньої безпекової угоди. Цей документ закладає міцну основу для тривалого безпекового партнерства між Україною та Італією", - зазначив президент.

Угода про співробітництво у сфері безпеки Угода про співробітництво у сфері безпеки - міжнародна угода про гарантії безпеки Україні, яка визначає пріоритетні сфери двосторонньої безпекової співпраці — військової, політичної, фінансової та гуманітарної. Угода фіксує механізм 24-годинного екстреного реагування у разі повторної військової агресії проти України, а також передбачає допомогу нашій країні у зміцненні власних спроможностей для належного реагування на можливу ескалацію агресії з боку РФ. Документ чинний протягом десяти років з дати його підписання й передбачає можливість перегляду партнерами у разі вступу України до НАТО до завершення строку його дії.

Підписані угоди про свіробітництво у сфері безпеки

Нагадаємо, 23 лютого, у Львові президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен підписали історичну безпекову угоду. Це перша угода такого роду між Україною та країною, яка не входить до G7.

Як раніше повідомляв Главред, 16 лютого президент України підписав угоду про співпрацю у сфері безпеки з президентом Франції. Угода передбачена на 10 років та залишатиметься в силі до вступу України до НАТО. Франція також виділить 3 млрд євро на підтримку України в 2024 році. Раніше того ж дня Зеленський здійснив робочий візит до Німеччини, де зустрівся з канцлером Олафом Шольцом. На зустрічі у Берліні була підписана угода про співпрацю у сфері безпеки та довгострокову підтримку з Німеччиною.

Крім цього, 12 січня Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак уклали безпекову угоду. Вона спрямована на надання гарантій у разі можливого нового нападу Російської Федерації.

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