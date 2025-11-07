Рік О'Коннелл повертається: кінофраншизу "Мумія" готують до нового фільму

Брендан Фрейзер і Рейчел Вайс возз'єднаються на екрані майже через тридцять років.

Що відомо про новий фільм із серії "Мумія"

Хто займеться створенням картини

Пригодницька кіносага "Мумія" приковує увагу глядачів з 1999 року. Останній фільм (із трилогії) вийшов на екрани 2008 року. Але історія про пригоди Ріка О'Коннелла, схоже, дуже скоро матиме продовження.

Кіностудія Universal готується до створення нового кінофільму за всесвітом "Мумії", повідомляє Variety. До своїх ролей повернуться Брендон Фрейзер (Рік О'Коннелл) і Рейчел Вайс (Евелін Карнахан О'Коннелл). Сюжет картини, так само як і саме виробництво, студія поки тримає в найсуворішому секреті.

Режисерами четвертої "Мумії" стануть Метт Беттінеллі-Олпін і Тайлер Джіллетт - творчий дует уже працював над фільмами "Крик-6", "Гра в хованки" тощо. Ймовірно, у новому фільмі творці планують зберегти пригодницький дух і авантюрність оригінального фільму, і приправити сюжет деталями в дусі сучасних хорорів.

Постер фільму Мумія 1999 року / фото: imdb.com

