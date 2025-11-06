Рус
Зламана корона: Король завдав останнього нищівного удару по колишньому принцу

Олена Кюпелі
6 листопада 2025, 21:06оновлено 7 листопада, 08:06
Король Карл ухвалив несподіване рішення щодо свого брата.
Король Чарльз ІІІ
Король Чарльз ІІІ позбавив титулів брата / колаж: Главред, фото: instagram.com, theroyalfamily

Король Карл III офіційно позбавив свого опального брата Ендрю Маунтбеттена Віндзора княжого титулу.

Як пише Page Six, Карл видав жалувану грамоту за Великою печаткою королівства, яку королівська канцелярія опублікувала в "Газеті" - офіційному публічному джерелі Великої Британії.

"Король із задоволенням відзначає жалуваною грамотою за Великою печаткою королівства від 3 листопада 2025 року, що Ендрю Маунтбеттен Віндзор більше не має права носити титул, звання або атрибути "Королівської Високості" і титулярної гідності "принца", - ідеться в записі.

король Чарльз III
король Чарльз III ухвалив різке рішення / ua.depositphotos.com

Це сталося всього через тиждень після того, як палац оголосив, що 65-річний принц більше не буде принцом і переїде зі свого особняка під назвою "Королівська ложа" на території Віндзорського замку.

"Його Величність сьогодні ініціював офіційну процедуру позбавлення титулу, титулів і почестей принца Ендрю", - повідомив Букінгемський палац минулого тижня у своїй заяві.

"До теперішнього часу його договір оренди на Ройал-Лодж забезпечував йому юридичний захист для подальшого проживання. Тепер йому направлено офіційне повідомлення про розірвання договору оренди, і він переїде в інше приватне житло", - повідомляють ЗМІ.

Раніше стало відомо про те, що улюблений син королеви Єлизавети II, а також найнепопулярніший член королівської сім'ї, був звинувачений у сексуальному насильстві над неповнолітньою дівчиною.

Король Чарльз
Король Чарльз / інфографіка: Главред

Раніше стало відомо про те, що 4 листопада Девід Бекхем отримав одну з найважливіших відзнак у своєму житті. Король Великої Британії Чарльз ІІІ посвятив його в лицарі.

Раніше Главред повідомляв, що Принц Гаррі був "приголомшений" рішенням короля Чарльза позбавити свого молодшого брата, принца Ендрю, всіх королівських титулів.

Про персону: король Чарльз ІІІ

Чарльз III - король Сполученого Королівства і ще 14 країн Співдружності націй. Прямий спадкоємець Єлизавети II був Герцогом Корнуольським і Герцогом Розесейським з 1952 року до свого сходження на престол 2022 року. Як спадкоємець трону, він очікував на нього найдовше в британській історії: він був принцом Уельським найдовше, маючи цей титул з липня 1958 року. Після смерті свого батька Філіпа 9 квітня 2021 року Чарльз також успадкував титул Герцога Единбурзького. Представник Віндзорської династії.

